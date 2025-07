Dopytywany, czy chciałby, by Departament Odnawialnych Źródeł Energii podlegał jemu, a nie minister klimatu, Motyka odparł, że usprawniłoby mu to działanie i „przyspieszyło procesy”.

Energia z wiatru w UE (WindEurope, dane za 2022 rok) Foto: PAP

Mrożenie cen energii. Czy możliwy jest nowy projekt?

Pytany o plany resortu minister wspomniał o kilku ustawach, które są na etapie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Co jest najważniejsze? - Mrożenie cen energii, zapisane w ustawie o niskich cenach energii, łącznie z przyspieszeniem procesów w ogóle w odnawialnych źródłach energii - odparł Motyka, odnosząc się do utrzymania mrożenia cen energii w czwartym kwartale 2025 r., przewidziane w nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej. W czerwcu prezydent Andrzej Duda mówił, że nie jest zwolennikiem wiatraków (ustawa zmniejsza minimalną odległość wiatraków od zabudowań). Ocenił przy tym, że wprowadzając do projektu poprawkę dotyczącą mrożenia cen energii premier próbuje wymusić na nim podpis pod ustawą wiatrakową.

- To nie jest kwestia wiatraków, to kwestia odblokowania potencjału wszystkich odnawialnych źródeł energii i sprawiedliwej transformacji energetycznej - komentował w piątek Motyka. - Jeżeli ktoś uważa, że ceny gruntów w okolicy wiatraków spadają, to my wprowadziliśmy narzędzie, które jednoznacznie to rekompensuje - dodał.

Czy jeżeli prezydent zdecyduje się zawetować ustawę, to koalicja rządząca złoży nowy projekt o mrożeniu cen energii, już bez elementu wiatrakowego, tak by ceny energii do końca roku nie zostały zmienione? - Rozmawiamy o tym i jest to absolutnie na stole - oświadczył w TVN24 Motyka.