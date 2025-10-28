Aktualizacja: 28.10.2025 17:06 Publikacja: 28.10.2025 15:34
Donald Tusk
Foto: PAP/Artur Reszko
– Jeśli chodzi o Bobrowniki, nie ma logistycznych problemów, jeśli chodzi o Kuźnicę, tam do końca roku nie będzie jeszcze gotowa nawierzchnia, więc będzie to dotyczyło samochodów do 3,5 tony, nie ciężkich. Jeśli chodzi o Połowce, to tak długo, jak długo mamy tam wojskowy obóz, nie możemy o tym mówić – dodał.
– Jeśli uda nam się otworzyć te dwa przejścia, w Bobrownikach i Kuźnicy, to (rozwiąże) w dużej mierze ten problem, wynikający z zamkniętej granicy, który dotyczy drobnych przedsiębiorców po naszej stronie, czasem kwestii rodzinnych, turystycznych – mówił też premier.
– Prosiłem już wcześniej odpowiednie resorty, aby przygotowano tę decyzję tak, aby to było możliwe jeszcze w tym tygodniu. Ale mamy problem na granicy litewsko-białoruskiej i litewsko-rosyjskiej – zaznaczył Tusk.
Przejścia na granicy między Polską a Białorusią
Foto: PAP
Szef rządu, w związku z tym, „poprosił o zrozumienie”, ponieważ – wobec zamknięcia przez Litwę jedynego przejścia na granicy z Białorusią, po wielokrotnych naruszeniach przestrzeni powietrznej nad Litwą przez balony meteorologiczne – musi odbyć „konsultacje z Litwinami, aby ich nie zaskoczyć”.
– Jeśli mówimy o tym, że te przejścia mogą być otwarte, to głównie dlatego, że granica jest zabezpieczona tak dobrze jak nigdy wcześniej. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom granica polsko-białoruska jest chyba najlepiej w tej chwili strzeżoną granicą w Europie. I dzięki temu możemy sobie pozwolić na pewne ryzyko związane z otwarciem tych przejść, bo zakładamy, że korzyści z tego płynące są większe, niż ryzyka z tym związane. Właśnie dlatego, że udało się tę granicę uszczelnić – podkreślił premier.
– Wszystko wskazuje na to, że jak ułożymy tę kwestię także z Litwinami, skoordynujemy nasze działania, to w listopadzie powinniśmy te dwa przejścia otworzyć. Powiedzmy: na próbę – dodał. Tusk zaznaczając, że „jeśli z jakichś powodów trzeba będzie zamknąć granicę, to nie będzie się wahał ani chwili”.– Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, po obu stronach granicy, wszyscy bez wyjątku, że te przejścia mogą służyć zwykłym ludziom – dodał.
Przejście graniczne w Kuźnicy pozostaje zamknięte od listopada 2021 roku – zostało zamknięte w związku z kryzysem migracyjnym wywołanym przez białoruskie władze i rosnącą presję migracyjną na polską granicę wschodnią. Bezpośrednią przyczyną zamknięcia przejścia było natarcie na przejście przez ok. 2 tys. migrantów, sprowadzonych tam wcześniej przez białoruskie władze. Z kolei przejście graniczne w Bobrownikach zamknięto w lutym 2023 r., gdy białoruski sąd wydał wyrok na działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.
Źródło: rp.pl
