Przejścia na granicy między Polską a Białorusią Foto: PAP

Szef rządu, w związku z tym, „poprosił o zrozumienie”, ponieważ – wobec zamknięcia przez Litwę jedynego przejścia na granicy z Białorusią, po wielokrotnych naruszeniach przestrzeni powietrznej nad Litwą przez balony meteorologiczne – musi odbyć „konsultacje z Litwinami, aby ich nie zaskoczyć”.

Donald Tusk o granicy z Białorusią: Chyba najlepiej strzeżona granica w Europie

– Jeśli mówimy o tym, że te przejścia mogą być otwarte, to głównie dlatego, że granica jest zabezpieczona tak dobrze jak nigdy wcześniej. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom granica polsko-białoruska jest chyba najlepiej w tej chwili strzeżoną granicą w Europie. I dzięki temu możemy sobie pozwolić na pewne ryzyko związane z otwarciem tych przejść, bo zakładamy, że korzyści z tego płynące są większe, niż ryzyka z tym związane. Właśnie dlatego, że udało się tę granicę uszczelnić – podkreślił premier.

– Wszystko wskazuje na to, że jak ułożymy tę kwestię także z Litwinami, skoordynujemy nasze działania, to w listopadzie powinniśmy te dwa przejścia otworzyć. Powiedzmy: na próbę – dodał. Tusk zaznaczając, że „jeśli z jakichś powodów trzeba będzie zamknąć granicę, to nie będzie się wahał ani chwili”.– Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, po obu stronach granicy, wszyscy bez wyjątku, że te przejścia mogą służyć zwykłym ludziom – dodał.

Przejście graniczne w Kuźnicy pozostaje zamknięte od listopada 2021 roku – zostało zamknięte w związku z kryzysem migracyjnym wywołanym przez białoruskie władze i rosnącą presję migracyjną na polską granicę wschodnią. Bezpośrednią przyczyną zamknięcia przejścia było natarcie na przejście przez ok. 2 tys. migrantów, sprowadzonych tam wcześniej przez białoruskie władze. Z kolei przejście graniczne w Bobrownikach zamknięto w lutym 2023 r., gdy białoruski sąd wydał wyrok na działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.