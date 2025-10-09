– Zaangażowanie Rosji jest oczywiste, bo często osoby te mają wizy rosyjskie i na podstawie tych wiz przyjeżdżają całkiem legalnie na Białoruś, udając się następnie na granicę z Polską. Ale Łukaszenko, gdyby chciał, mógłby w każdej chwili to zatrzymać – mówi jeden z naszych rozmówców, dobrze zorientowanych w sytuacji na granicy.

Polska ma ofertę dla Białorusi. Test na samodzielność Aleksandra Łukaszenki

W przypadku eskalacji i ewentualnego długotrwałego zamknięcia granicy Łukaszenko może wiele stracić, bo lwia część wymiany handlowej Białorusi z UE (w ubiegłym roku była warta ok. 8 mld dol.) przepływa właśnie przez granicę białorusko-polską. Od kilku lat Mińsk nie może korzystać z infrastruktury portowej Litwy i szuka ratunku w rosyjskich portach w okolicy Petersburga. A tam, jak twierdzą rosyjskie media branżowe, coraz mocniej zaczynają zaglądać wystraszeni sytuacją na białorusko-polskiej granicy Chińczycy. Łukaszenko ryzykuje więc utratę wielomilionowych zysków z tranzytu chińskich towarów przez terytorium Białorusi.

Jak się dowiedzieliśmy, na stole Łukaszenki leży też zupełnie inna oferta Warszawy. – Jeżeli władze w Mińsku uspokoją sytuację na granicy oraz wypuszczą Andrzeja Poczobuta, zostaną otwarte kolejne, zamknięte wcześniej przejścia graniczne. W Mińsku o tym wiedzą – mówi nam dobrze poinformowany rozmówca. Szczegółów nie zdradza. Chodzi prawdopodobnie o przejście graniczne w Bobrownikach, zamknięte w 2023 r. za rządu Prawa i Sprawiedliwości z powodu wyroku skazującego Poczobuta na osiem lat łagru. Nie wykluczone, że w grę wchodzi również otwarcie przejścia w Kuźnicy, które wciąż pozostaje zamknięte dla ruchu osobowego i towarowego. Z pewnością udrożniłoby to handel Białorusi z UE.

– Wiele będzie zależało od tego, jaka jest naprawdę skala zależności Mińska od Moskwy – słyszymy w jednym z resortów.

Andrzej Poczobut. Krucha nadzieja na uwolnienie dziennikarza

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, 25 września, w dniu otwarcia granicy, w Mińsku zebrała się reżimowa komisja zajmująca się uwolnieniem więźniów politycznych. To ona, jak twierdzi Aleksander Łukaszenko, decyduje o tym, kogo ma ułaskawić i uwolnić przed czasem, a kogo pozostawić w kazamatach.