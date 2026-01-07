32 min. 8 sek.
Bielecki przekonuje, że dzisiejsze zaskoczenie Zachodu jest spóźnione: świat zmieniał się od lat, tylko jak mówi – nie wszyscy na to patrzyli wystarczająco analitycznie. Jako punkt zwrotny wskazuje wejście Chin do WTO i konsekwencje statusu kraju rozwijającego się.
– W 1999 r. administracja amerykańska nagięła przepisy, żeby Chiny mogły wstąpić do WTO – mówi. Dodaje, że przez kolejne dekady Europa i USA – w logice globalizacji – współuczestniczyły w budowie chińskiej potęgi.
W ocenie Bieleckiego Amerykanie doszli do wniosku, że dotychczasowy model jest dla nich nie do utrzymania: zbyt duże deficyty, zbyt duże uzależnienia i za mało własnej produkcji.
– Nie można prowadzić wojny, jak się nie zbuduje helikoptera czy czołgu. Do tego potrzeba trochę blachy, trochę tytanu – tłumaczy. To wprost prowadzi do wniosku, że „polityka siły” nie jest ideologią, tylko odpowiedzią na realne ograniczenia państwa.
Co Wenezuela ma wspólnego z tą opowieścią? Bielecki odpowiada, że chodzi o szerszą przebudowę pozycji USA i obecność rywali w miejscach strategicznych.
– Jeżeli coraz więcej nieprzyjaciół ląduje na terytorium – bardzo istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa – przejmuje np. kanał panamski, który USA wybudowało… – wyjaśnia, wskazując na znaczenie infrastruktury i szlaków transportowych. W tej logice power politics to również walka o kontrolę wpływów, kontraktów i dostępu do surowców.
Bielecki mówi o kryzysie samej idei wolnego handlu: jego zdaniem handel przestaje być wymianą, jeśli jedna strona chce produkować wszystko, a druga ma tylko kupować.
– Handel polegał na tym, że ja kupuję i sprzedaję równocześnie (…) Natomiast jeżeli ja mam wyłącznie od pana kupować, no to jest pytanie, na czym mam zarabiać – mówi. I dodaje kluczową konkluzję: – Chińczycy zabijają w tej chwili handel.
W części o Grenlandii Bielecki dystansuje się od scenariusza militarnego. Zakłada raczej wariant polityczny: próba dogadania się z ludnością miejscową i możliwe referendum.
A gdy Chrabota podnosi kwestię zasad niezmienności granic, Bielecki wskazuje na polski interes: bezpieczeństwo wschodu i znaczenie USA.
– Jeśli uważamy, że priorytetem bezpieczeństwa Polski jest powstrzymanie Rosji i utrzymanie przy życiu suwerennej Ukrainy, to niezbędna jest pomoc czy wsparcie amerykańskie. Koniec, kropka – podsumowuje.
