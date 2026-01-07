32 min. 8 sek.

Świat wrócił do polityki siły. Jan Krzysztof Bielecki o Chinach, Grenlandii i końcu wolnego handlu

Czy Zachód sam „wyhodował” chińską potęgę i dlaczego dziś Ameryka wraca do power politics? W podcaście „Rzecz w tym” Bogusław Chrabota rozmawia z Janem Krzysztofem Bieleckim – byłym premierem, ekonomistą i politykiem – o tym, jak globalizacja zmieniła się w geopolityczną grę o produkcję, surowce i szlaki transportowe. W tle: Wenezuela, Kanał Panamski i scenariusz „referendum” zamiast aneksji Grenlandii.

Bielecki przekonuje, że dzisiejsze zaskoczenie Zachodu jest spóźnione: świat zmieniał się od lat, tylko jak mówi – nie wszyscy na to patrzyli wystarczająco analitycznie. Jako punkt zwrotny wskazuje wejście Chin do WTO i konsekwencje statusu kraju rozwijającego się.

– W 1999 r. administracja amerykańska nagięła przepisy, żeby Chiny mogły wstąpić do WTO – mówi. Dodaje, że przez kolejne dekady Europa i USA – w logice globalizacji – współuczestniczyły w budowie chińskiej potęgi.

Nie ma mocarstwa bez stali i tytanu

W ocenie Bieleckiego Amerykanie doszli do wniosku, że dotychczasowy model jest dla nich nie do utrzymania: zbyt duże deficyty, zbyt duże uzależnienia i za mało własnej produkcji.

– Nie można prowadzić wojny, jak się nie zbuduje helikoptera czy czołgu. Do tego potrzeba trochę blachy, trochę tytanu – tłumaczy. To wprost prowadzi do wniosku, że „polityka siły” nie jest ideologią, tylko odpowiedzią na realne ograniczenia państwa.