Jedna osoba została lekko ranna w ataku dronów na Krzywy Róg – poinformował szef lokalnej administracji Ołeksandr Wikuł. W ataku ucierpiał wielopiętrowy budynek mieszkalny.
Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informuje, że w wyniku ataku ucierpiał wielopiętrowy budynek mieszkalny, w którym doszło do pożaru mieszkań na wyższych piętrach. Pożar wybuchł też w centrum handlowym i objął powierzchnię ok. 60 m2. W ataku uszkodzony został również dach innego centrum handlowego.
O skutkach ataku poinformował mer Charkowa Ihor Terechow i gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow. W rejonie szewczenkowskim uszkodzona została ściana budynku mieszkalnego, z kolei w rejonie słobodskim miasta doszło do pożaru. Uszkodzony został budynek mieszkalny w rejonie sałtiwskim. Tu również doszło do pożaru. Charkowska obwodowa administracja wojskowa podała, że pięć osób ucierpiało w wyniku ataku i wymagało pomocy medycznej.
W nocy w Kijowie aktywna była obrona przeciwlotnicza. Rosjanie atakowali miasto przy użyciu dronów i pocisków balistycznych – poinformował Timur Tkaczenko, szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej. W rejonie hołosijiwskim doszło do pożaru na terenie prywatnej nieruchomości. Z kolei w rejonie peczerskim w płomieniach stanął piętrowy budynek mieszkalny – informuje Tkaczenko. Na razie nie wiadomo nic o ofiarach ataku.
Kijowska policja zatrzymała 44-letnią lekarkę rodzinną, która – zdaniem śledczych – obiecała mężczyźnie objętemu mobilizacją wystawienie fałszywego zaświadczenia o niepełnosprawności, które pozwoliłoby mu opuścić kraj, za 6 tys. dolarów. Kobieta miała otrzymać tysiąc dolarów zaliczki, po czym wystawiła fałszywe zaświadczenie. Zatrzymano ją na gorącym uczynku, gdy inkasowała resztę uzgodnionej kwoty po wystawieniu zaświadczenia. Teraz grozi jej 9 lat więzienia i konfiskata mienia.
O strąceniu drona poinformował gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew. W ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też żadnych zniszczeń - podkreślił Gusiew.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że lotnisko w Kałudze tymczasowo nie przyjmowało i nie odprawiało samolotów. Przerwa w działaniach lotniska trwała ponad dwie godziny.
O strąceniu dronów informuje gubernator obwodu, Dmitrij Miljajew. Z jego wpisu na kanale w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach.
