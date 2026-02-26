Rzeczpospolita
Co Wołodymyr Zełenski usłyszał od Donalda Trumpa? Nieoficjalne doniesienia

Serwis Axios, powołując się na trzy źródła, ujawnia szczegóły rozmowy telefonicznej między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim, do której doszło 25 lutego. Była to pierwsza rozmowa prezydentów USA i Ukrainy od stycznia, gdy spotkali się w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

26.02.2026

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko prezentuje Donald Trump w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie?
  • Czy w najbliższym czasie może dojść do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem?
  • Co napisał Zełenski po rozmowie z Trumpem w serwisie X?

Trump miał powiedzieć Zełenskiemu, że chce doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą „tak szybko, jak jest to możliwe”. Wcześniej Zełenski informował, że Amerykanie oczekują, iż Rosja i Ukraina zawrą porozumienie pokojowe do czerwca. 

Rozmowy pokojowe USA–Rosja–Ukraina. Co jest najpoważniejszym punktem spornym?

W styczniu rozpoczęły się rozmowy pokojowe w formacie trójstronnym (USA, Rosja, Ukraina). Jak dotąd doszło do trzech rund takich rozmów (dwóch w Abu Zabi, jednej w Genewie, kolejna, czwarta runda ma odbyć się wkrótce). Z doniesień dotyczących przebiegu rozmów wynika, że o ile udaje się osiągnąć postępy np. w zakresie parametrów zawieszenia broni, o tyle nierozwiązaną kwestią pozostaje sprawa roszczeń terytorialnych Rosji. Moskwa domaga się, aby Kijów wycofał się z kontrolowanej jeszcze, silnie ufortyfikowanej części obwodu donieckiego, na co nie zgadzają się Ukraińcy. Rosjanie nie zgadzają się też na obecność na Ukrainie zachodnich wojsk – tymczasem jedną z gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i przestrzegania przez Rosję przyszłego porozumienia pokojowego miałaby być obecność tzw. sił stabilizacyjnych lub reasekuracyjnych, których trzon miałaby stanowić wojska brytyjskie i francuskie. 

Rosyjskie straty i zdobycze terytorialne na Ukrainie (styczeń 2023-grudzień 2025)

Rosyjskie straty i zdobycze terytorialne na Ukrainie (styczeń 2023-grudzień 2025)

Foto: PAP

Środowa rozmowa telefoniczna Trumpa z Zełenskim trwała ok. 30 minut. Doszło do niej dzień po czwartej rocznicy wybuchu wojny i po wygłoszeniu przez Donalda Trumpa orędzia o stanie państwa w Kongresie. W orędziu tym Trump wojnie na Ukrainie poświęcił dwa zdania – mówił, że jego administracja podejmuje działania, by zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą i wyraził ubolewanie, że co miesiąc w wojnie tej ginie 25 tysięcy żołnierzy. 

Rozmowa poprzedziła też czwartkowe spotkanie specjalnego wysłannika Donalda Trumpa na Bliski Wschód Steve'a Witkoffa i zięcia Trumpa Jareda Kushnera z ukraińskimi negocjatorami w Genewie. Kushner i Witkoff mieli uczestniczyć w środowej rozmowie Trumpa z Zełenskim. 

W Genewie w czwartek, oprócz ukraińskich negocjatorów, może pojawić się też Kiriłł Dmitriew, specjalny wysłannik Władimira Putina w sprawach inwestycji i współpracy ekonomicznej z zagranicą – twierdzi źródło cytowane przez Axios. Dmitriew miałby również spotkać się z Kushnerem i Witkoffem.

Donald Trump: Wojna trwa zdecydowanie za długo. Chciałbym zakończyć ją w miesiąc

Zełenski w czasie środowej rozmowy z Trumpem – jak relacjonuje przedstawiciel ukraińskich władz – miał podziękować prezydentowi USA za pomoc udzielaną Ukrainie i wyrazić przekonanie, że tylko Putin może zakończyć wojnę. 

– Zełenski powiedział potem, że ma nadzieję, iż wojna skończy się w tym roku, na co Trump miał odpowiedzieć, że wojna trwa dużo za długo i że chciałby zakończyć ją w ciągu miesiąca – twierdzi jedno ze źródeł. 

Rosyjskie zdobycze na Ukrainie od grudnia 2024 roku (MAPA, stan na 11 lutego 2026 roku)

Rosyjskie zdobycze na Ukrainie od grudnia 2024 roku (MAPA, stan na 11 lutego 2026 roku)

Foto: PAP

Prezydenci USA i Ukrainy mieli rozmawiać m.in. o organizacji szczytu z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji. W ubiegłym tygodniu Zełenski powiedział serwisowi Axios, że różnice stanowisk między Rosją a Ukrainą w kwestiach terytorialnych wymagają bezpośrednich rozmów między nim a Władimirem Putinem. 

Trump miał zapewnić Zełenskiego, że rozpocznie prace nad organizacją szczytu trzech przywódców, jeśli kolejna runda negocjacji w formacie USA–Rosja–Ukraina, która ma odbyć się na początku marca, doprowadzi do postępów w negocjacjach. Ukraińskie źródło twierdzi też, że Trump podtrzymał swoją gotowość do udzielenia Ukrainie „znaczących gwarancji bezpieczeństwa” w ramach potencjalnego porozumienia pokojowego z Rosją. 

Po rozmowie z Trumpem Zełenski napisał w serwisie X, że ma nadzieję, iż kolejne spotkanie w trójstronnym formacie „stworzy szansę na przeniesienie rozmów na poziom przywódców”. „Prezydent Trump popiera taką sekwencję posunięć. To jedyny sposób, by rozwiązać złożone i wrażliwe kwestie i ostatecznie zakończyć wojnę”. 

Dotychczas strona rosyjska z jednej strony nie wykluczała spotkania przywódców Rosji i Ukrainy, z drugiej – sygnalizowała, że aby doszło do takiego spotkania najpierw obie strony muszą osiągnąć porozumienie w spornych kwestiach. W pewnym momencie Putin stwierdził, że może spotkać się z Zełenskim w Moskwie, co strona ukraińska, proponująca spotkanie na neutralnym terenie, odrzuciła. 

