W liście Viktor Orbán zarzuca Wołodymyrowi Zełenskiemu zablokowanie ropociągu Przyjaźń. Premier Węgier wskazuje, że połączenie to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego jego kraju. Dodaje, że działania rządu Ukrainy „zagrażają bezpiecznym i przystępnym cenowo dostawom energii dla węgierskich rodzin”.

Reklama Reklama

Rosyjska ropa była transportowana rurociągiem Przyjaźń do Węgier i Słowacji. Dostawy zostały wstrzymane po ataku na infrastrukturę energetyczną w zachodniej Ukrainie, powiązaną z funkcjonowaniem rurociągu. Budapeszt twierdzi, że sama infrastruktura rurociągu nie została bezpośrednio trafiona.

W tym tygodniu ukraińskie drony zaatakowały stację początkową rurociągu naftowego Przyjaźń w Tatarstanie. Uderzenia były celne, wybuchł pożar. Wcześniej premier Słowacji Robert Fico zagroził odcięciem awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę, jeśli Kijów do poniedziałku nie przywróci dostaw ropy naftowej na Słowację.

Orbán: Nie chcemy uczestniczyć w wojnie z Rosją

Bruksela ocenia, że w krótkim terminie nie ma zagrożenia dla Węgier i Słowacji, ponieważ oba kraje dysponują zapasami ropy wystarczającymi na około 90 dni w sytuacji kryzysowej. Kijów proponował Budapesztowi i Bratysławie alternatywne szlaki dostaw surowca spoza Rosji oraz argumentował, że przywracanie działania rurociągu jest ryzykowne z uwagi na rosyjskie ataki na infrastrukturę.