Donald Trump
Po zwycięstwie w wyborach prezydenckich i powrocie do Białego Domu Donald Trump zapowiedział daleko idące zmiany w polityce migracyjnej Stanów Zjednoczonych. Jednym z pierwszych działań nowej administracji było rozpoczęcie ogólnokrajowej operacji wymierzonej w nielegalną imigrację oraz zapowiedź przeprowadzenia największej liczby deportacji w historii kraju.
Przeprowadzony w tym tygodniu w USA sondaż pokazuje jednocześnie szerokie poparcie dla zaostrzenia polityki imigracyjnej oraz wyraźny sprzeciw wobec sposobu jej egzekwowania. Wyniki badania zakończonego w poniedziałek mogą mieć znaczenie przed wyborami do Kongresu zaplanowanymi na 3 listopada.
61 proc. respondentów – w tym 92 proc. wyborców Partii Republikańskiej i 35 proc. Demokratów – zadeklarowało, że popiera deportowanie osób przebywających w USA bez zezwolenia.
Sprzeciw wobec deportacji wyraziło 63 proc. Demokratów oraz zaledwie 7 proc. Republikanów. Twarde stanowisko wobec nielegalnej imigracji było jednym z kluczowych elementów kampanii Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 r., gdy oskarżał Demokratów o wspieranie „otwartych granic”.
Jednocześnie 60 proc. Amerykanów uważa, że funkcjonariusze imigracyjni posunęli się za daleko. Taką opinię podziela jedna piąta Republikanów oraz aż dziewięciu na dziesięciu Demokratów.
Wśród wyborców niezależnych – którzy mogą odegrać kluczową rolę w jesiennych wyborach – 65 proc. oceniło działania służb jako przesadne.
Kontrowersje wywołały m.in. akcje prowadzone przez funkcjonariuszy w kominiarkach i w taktycznym umundurowaniu, przypadki rozdzielania rodzin oraz śmiertelne postrzelenia dwóch obywateli USA podczas operacji służb.
Podczas orędzia o stanie państwa Trump przekonywał, że jego administracja koncentruje się na przestępcach. – Usuwamy ich stąd błyskawicznie – mówił.
Szczególnie wysoki poziom dezaprobaty dla sposobu prowadzenia deportacji odnotowano wśród czarnoskórych i latynoskich wyborców – dwóch grup, w których Trump poprawił swoje wyniki w wyborach w 2024 r.
74 proc. czarnoskórych respondentów i 72 proc. Latynosów negatywnie ocenili działania administracji w sprawie deportacji. Wśród białych wyborców odsetek ten wyniósł 51 proc.
Od lutego 2025 r. ogólne poparcie dla Trumpa wśród Latynosów spadło o 7 punktów procentowych – do 29 proc. Wśród Afroamerykanów obniżyło się o 2 punkty – do 14 proc., a wśród białych Amerykanów o 4 punkty – do 49 proc.
Badanie pokazuje także rosnące podziały w obu głównych partiach. Wśród Republikanów popierających deportacje 23 proc. przyznało, że czuje dyskomfort wobec obecnych metod działania służb.
W Partii Demokratycznej trwa z kolei spór o przyszłość Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE), działającej w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
63 proc. Demokratów uważa, że ICE powinno zostać zlikwidowane. To znaczący wzrost w porównaniu z 2018 r., gdy podobne stanowisko zajmowało 44 proc. wyborców tej partii. Wśród niezależnych jedynie jedna trzecia popiera likwidację agencji.
Jedynie nieliczni kandydaci Demokratów do Kongresu wprost opowiadają się za rozwiązaniem ICE. Centrowe środowiska partyjne ostrzegają, że taki postulat mógłby zaszkodzić partii w listopadowym głosowaniu.
Sondaż został przeprowadzony online na ogólnokrajowej próbie 4638 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosi 2 punkty procentowe.
