Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Amerykanie chcą deportacji, ale mówią „nie” metodom Donalda Trumpa

Większość Amerykanów popiera deportowanie imigrantów przebywających w USA nielegalnie, jednak nie akceptuje twardych metod stosowanych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa – wynika z najnowszego badania Ipsos/Reuters.

Publikacja: 26.02.2026 14:43

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Przemysław Malinowski

Po zwycięstwie w wyborach prezydenckich i powrocie do Białego Domu Donald Trump zapowiedział daleko idące zmiany w polityce migracyjnej Stanów Zjednoczonych. Jednym z pierwszych działań nowej administracji było rozpoczęcie ogólnokrajowej operacji wymierzonej w nielegalną imigrację oraz zapowiedź przeprowadzenia największej liczby deportacji w historii kraju.

Reklama
Reklama

Przeprowadzony w tym tygodniu w USA sondaż pokazuje jednocześnie szerokie poparcie dla zaostrzenia polityki imigracyjnej oraz wyraźny sprzeciw wobec sposobu jej egzekwowania. Wyniki badania zakończonego w poniedziałek mogą mieć znaczenie przed wyborami do Kongresu zaplanowanymi na 3 listopada.

Deportacje imigrantów. Co o polityce Donalda Trumpa sądzą Amerykanie?

61 proc. respondentów – w tym 92 proc. wyborców Partii Republikańskiej i 35 proc. Demokratów – zadeklarowało, że popiera deportowanie osób przebywających w USA bez zezwolenia.

Sprzeciw wobec deportacji wyraziło 63 proc. Demokratów oraz zaledwie 7 proc. Republikanów. Twarde stanowisko wobec nielegalnej imigracji było jednym z kluczowych elementów kampanii Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 r., gdy oskarżał Demokratów o wspieranie „otwartych granic”.

Jednocześnie 60 proc. Amerykanów uważa, że funkcjonariusze imigracyjni posunęli się za daleko. Taką opinię podziela jedna piąta Republikanów oraz aż dziewięciu na dziesięciu Demokratów.

Reklama
Reklama

Wśród wyborców niezależnych – którzy mogą odegrać kluczową rolę w jesiennych wyborach – 65 proc. oceniło działania służb jako przesadne.

Kontrowersje wywołały m.in. akcje prowadzone przez funkcjonariuszy w kominiarkach i w taktycznym umundurowaniu, przypadki rozdzielania rodzin oraz śmiertelne postrzelenia dwóch obywateli USA podczas operacji służb.

Podczas orędzia o stanie państwa Trump przekonywał, że jego administracja koncentruje się na przestępcach. – Usuwamy ich stąd błyskawicznie – mówił.

Czytaj więcej

Donald Trump wygłasza w Kongresie orędzie o stanie państwa
Polityka
Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa. Co mówił o wojnie Rosji z Ukrainą?

Spadek poparcia wśród Latynosów i Afroamerykanów

Szczególnie wysoki poziom dezaprobaty dla sposobu prowadzenia deportacji odnotowano wśród czarnoskórych i latynoskich wyborców – dwóch grup, w których Trump poprawił swoje wyniki w wyborach w 2024 r.

74 proc. czarnoskórych respondentów i 72 proc. Latynosów negatywnie ocenili działania administracji w sprawie deportacji. Wśród białych wyborców odsetek ten wyniósł 51 proc.

Reklama
Reklama

Od lutego 2025 r. ogólne poparcie dla Trumpa wśród Latynosów spadło o 7 punktów procentowych – do 29 proc. Wśród Afroamerykanów obniżyło się o 2 punkty – do 14 proc., a wśród białych Amerykanów o 4 punkty – do 49 proc.

Podziały w partiach i spór o likwidację ICE

Badanie pokazuje także rosnące podziały w obu głównych partiach. Wśród Republikanów popierających deportacje 23 proc. przyznało, że czuje dyskomfort wobec obecnych metod działania służb.

W Partii Demokratycznej trwa z kolei spór o przyszłość Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE), działającej w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Czytaj więcej

Wiemy, ilu Polaków zostało deportowanych z USA pod rządami administracji Donalda Trumpa
Społeczeństwo
ICE wyłapuje w USA także Polaków. Ludzkie dramaty po latach życia w Ameryce

63 proc. Demokratów uważa, że ICE powinno zostać zlikwidowane. To znaczący wzrost w porównaniu z 2018 r., gdy podobne stanowisko zajmowało 44 proc. wyborców tej partii. Wśród niezależnych jedynie jedna trzecia popiera likwidację agencji.

Reklama
Reklama

Jedynie nieliczni kandydaci Demokratów do Kongresu wprost opowiadają się za rozwiązaniem ICE. Centrowe środowiska partyjne ostrzegają, że taki postulat mógłby zaszkodzić partii w listopadowym głosowaniu.

Sondaż został przeprowadzony online na ogólnokrajowej próbie 4638 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosi 2 punkty procentowe.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Mette Frederiksen
Polityka
Duńczycy pójdą do urn. Premier zachowa władzę dzięki Donaldowi Trumpowi?
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
ajatollah Ali Chamenei
Polityka
Tajne „państwo w państwie”. Jak ajatollah Chamenei kieruje Iranem z podziemnego bunkru
Premier Węgier Viktor Orbán napisał list otwarty do Wołodymyra Zełenskiego
Polityka
Viktor Orbán pisze do Wołodymyra Zełenskiego. Chce misji UE na Ukrainie
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski
Polityka
Światowi przywódcy - komu ufamy, a komu nie? Spore zaskoczenia w sondażu CBOS
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama