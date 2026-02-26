Po zwycięstwie w wyborach prezydenckich i powrocie do Białego Domu Donald Trump zapowiedział daleko idące zmiany w polityce migracyjnej Stanów Zjednoczonych. Jednym z pierwszych działań nowej administracji było rozpoczęcie ogólnokrajowej operacji wymierzonej w nielegalną imigrację oraz zapowiedź przeprowadzenia największej liczby deportacji w historii kraju.

Przeprowadzony w tym tygodniu w USA sondaż pokazuje jednocześnie szerokie poparcie dla zaostrzenia polityki imigracyjnej oraz wyraźny sprzeciw wobec sposobu jej egzekwowania. Wyniki badania zakończonego w poniedziałek mogą mieć znaczenie przed wyborami do Kongresu zaplanowanymi na 3 listopada.

Deportacje imigrantów. Co o polityce Donalda Trumpa sądzą Amerykanie?

61 proc. respondentów – w tym 92 proc. wyborców Partii Republikańskiej i 35 proc. Demokratów – zadeklarowało, że popiera deportowanie osób przebywających w USA bez zezwolenia.

Sprzeciw wobec deportacji wyraziło 63 proc. Demokratów oraz zaledwie 7 proc. Republikanów. Twarde stanowisko wobec nielegalnej imigracji było jednym z kluczowych elementów kampanii Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 r., gdy oskarżał Demokratów o wspieranie „otwartych granic”.

Jednocześnie 60 proc. Amerykanów uważa, że funkcjonariusze imigracyjni posunęli się za daleko. Taką opinię podziela jedna piąta Republikanów oraz aż dziewięciu na dziesięciu Demokratów.