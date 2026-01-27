W Waszyngtonie ponad 140 demokratycznych kongresmenów wezwało do odwołania Kristi Noem ze stanowiska sekretarza bezpieczeństwa krajowego.

Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że po wydarzeniach w Minnesocie poparcie dla polityki imigracyjnej Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu od jego powrotu do Białego Domu. Obecnie 39 proc. Amerykanów aprobuje działania prezydenta w tej sprawie, a 53 proc. je krytykuje. Większość respondentów uznaje, że zaostrzenie polityki migracyjnej poszło zbyt daleko.

Donald Trump zmuszony do cofnięcia się. Na horyzoncie wybory połówkowe

Złagodzenie tonu w kwestii migracji przez Biały Dom to drugi krok wstecz wykonany przez administrację Donalda Trumpa w ostatnim tygodniu. Wcześniej prezydent USA bezskutecznie groził, że odbierze Grenlandię Danii, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem sojuszników z NATO. W tym samym czasie tymczasowa prezydent Wenezueli Delcy Rodríguez ogłosiła, że ma dość imperialistycznej próby rządzenia jej krajem z Waszyngtonu przez Donalda Trumpa.

Trump musiał również zmierzyć się również ze sprzeciwem premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który oczekiwał przeprosin za słowa prezydenta USA o unikaniu walki w Afganistanie przez sojuszników USA. – Gdybym ja w ten sposób się przejęzyczył albo wypowiedział takie słowa, z pewnością bym przeprosił – powiedział brytyjski premier.

W odpowiedzi Trump stwierdził, że więź między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią jest niezniszczalna. Zaznaczył również, że brytyjskie siły zbrojne wyróżniają się ogromnym poświęceniem i duchem walki, ustępując jedynie armii amerykańskiej.

Wszystkie te decyzje zapadają na kilka miesięcy przed wyborami połówkowymi (Midterms), w czasie których Amerykanie wybiorą 1/3 Senatu i cały skład Izby Reprezentantów. Obecnie większość w obu izbach Kongresu ma Partia Republikańska, ale w nadchodzących wyborach może ją stracić, co utrudniłoby rządzenie Trumpowi.

– Choć Trump jako prezydent ma tragiczne notowania, to jak popatrzymy na generyczne poparcie dla partii, to demokraci jeszcze wcale nie wygrywają – mówił „Rzeczpospolitej” dr Karol Szulc, europeista i amerykanista z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, komentując zaplanowane na listopad wybory połówkowe.

– Sprawy wewnętrzne zawsze decydowały, ale Donald Trump zupełnie zmienił swoje postępowanie, bo zawsze mówił, że „America First”, będziemy skupiać się tylko na sobie, a teraz całe jego dnie wypełnia polityka zagraniczna. Zobaczymy, ja nie jestem przekonany, że nie uda mu się przekonać Amerykanów, a przede wszystkim swoich wyznawców i wyborców, że to jest ważniejsze – dodał ekspert.