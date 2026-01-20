Aktualizacja: 20.01.2026 06:27 Publikacja: 20.01.2026 05:44
Agenci ICE wyciągnęli z domu na mróz 56-letniego ChongLy Thao. Mężczyzna miał na sobie tylko krótkie spodenki i klapki
Do incydentu doszło w mieście Saint Paul w stanie, w którym przed kilkunastoma dniami agent ICE zastrzelił 37-letnią Renee Good, obywatelkę USA, która należała do patrolu sąsiedzkiego monitorującego działania służb imigracyjnych. Mieszkanka Minneapolis zginęła w momencie, gdy próbowała odjechać z miejsca, w którym blokowała samochodem drogę służbom imigracyjnym. Gdy funkcjonariusz ICE podszedł do jej samochodu i zaczął szarpać za klamkę, 37-latka ruszyła, a wówczas stojący przed samochodem funkcjonariusz oddał w jej stronę strzały z niewielkiej odległości. Kobieta zginęła na miejscu. Według władz federalnych Good próbowała przejechać stojącego przed nią agenta ICE, używając samochodu jako broni. Z kolei władze stanowe (wywodzące się z opozycyjnej Partii Demokratycznej) uważają, że funkcjonariusz ICE nie musiał sięgać po broń.
Śmierć Good wywołała falę protestów w Minneapolis i całej Minnesocie. W związku z niepokojami w stanie prezydent USA Donald Trump zdecydował się na wysłanie do Minneapolis ok. 3 tysięcy funkcjonariuszy służb federalnych, zagroził też wykorzystaniem wojska do zaprowadzenia porządku na terenie stanu.
Zarejestrowany przebieg tragedii w Minneapolis
Do incydentu z ChongLy Thao doszło 18 stycznia. Agenci ICE wyłamali drzwi do jego domu, po czym – grożąc mu bronią – skuli go w kajdanki i wyciągnęli na śnieg i mróz ubranego jedynie w szorty i klapki (został też okryty kocem). 56-latek posiadający obywatelstwo USA został zabrany do samochodu, gdzie zdjęto mu odciski palców, zrobiono zdjęcie, po czym pozwolono wrócić do domu. Twierdzi, że nie otrzymał żadnych wyjaśnień ani przeprosin od funkcjonariuszy.
– Modliłem się: Boże, proszę, dopomóż mi, nie zrobiłem nic złego. Dlaczego robią to mi? Kiedy jestem nieubrany – mówi Thao w rozmowie z agencją Reutera.
56-letni ChongLy Thao prowadzony do samochodu przez funkcjonariuszy ICE
Fotograf Reutera i sąsiedzi Thao wykonali zdjęcia ilustrujące interwencję agentów ICE. Fotografie szybko obiegły media społecznościowe, wywołując pytania, czy funkcjonariusze ICE nie nadużywają władzy, realizując wymierzoną w nielegalnych imigrantów politykę administracji Donalda Trumpa.
Rodzina Thao wydała oświadczenie, w którym czytamy, że całe zdarzenie było „niepotrzebne, upokarzające i głęboko traumatyzujące”. Gdy 56-latek był wyciągany z domu w samych szortach i klapkach, temperatura powietrza na zewnątrz wynosiła ok. minus 10 stopni Celsjusza.
Thao w rozmowie z agencją Reutera mówił, że rodzice przywieźli go do USA z Laosu w 1974 roku gdy miał cztery lata. Obywatelem USA jest od 1991 roku. Gdy został zatrzymany przez agentów ICE bał się, że zostanie deportowany do Laosu, gdzie – jak mówił – nie ma żadnych krewnych.
Agenci ICE mieli zatrzymać go w sypialni. Nie pozwolili mu ubrać się ani znaleźć dokumentu tożsamości. – Przybyliśmy tu z jakiegoś powodu, prawda? Żeby mieć lepszą przyszłość, bezpieczne miejsce do życia. Jeśli okazuje się, że taka jest Ameryka, co my tu robimy? Dlaczego tu jesteśmy? – pytał 56-latek w rozmowie z agencją Reutera.
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), któremu podlega ICE, wyjaśnił że funkcjonariusze prowadzili śledztwo dotyczące dwóch mężczyzn skazanych za przestępstwa seksualne, którzy mieli mieszkać pod adresem, w którym zatrzymano Thao. Według komunikatu Departamentu 56-latek nie zgodził się na to, by zdjąć mu odciski palców ani by dokonać identyfikacji biometrycznej twarzy, dlatego został zatrzymany. Rzeczniczka DHS Tricia McLaughlin wyjaśniła, że wygląd mężczyzny zgadzał się z opisem jednego z podejrzanych i dodała, że agenci ICE działali zgodnie z regulaminem.
Departament Bezpieczeństwa opublikował wizerunki dwóch mężczyzn poszukiwanych w ramach śledztwa (obaj są nadal na wolności), opisując ich jako „nielegalnych obcych”, którzy przybyli do USA z Laosu. Obaj objęci są nakazem deportacji z USA. Jeden z poszukiwanych w przeszłości rzeczywiście mieszkał w domu, w którym dziś mieszka Thao, ale się wyprowadził. Mężczyzna to były mąż członkini rodziny Thao.
W piątek sędzia federalna z Minnesoty Katherine Menendez wydała decyzję zakazującą funkcjonariuszom federalnym niektórych agresywnych zachowań mających wywołać „efekt mrożący” u niełamiących prawa obywateli USA, którzy korzystają z konstytucyjnego prawa do protestów przeciw działaniom władz. Działania takie obejmują mierzenie z broni do protestujących, wykorzystywanie przeciwko nim gazu pieprzowego oraz grożenie zatrzymaniami i aresztowaniami protestujących i obserwatorów.
Administracja Trumpa odwołała się od tej decyzji.
