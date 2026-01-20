Minnesota: 56-latek wyciągnięty na mróz z własnej sypialni. Bał się, że deportują go do kraju, który opuścił jako czterolatek

Do incydentu z ChongLy Thao doszło 18 stycznia. Agenci ICE wyłamali drzwi do jego domu, po czym – grożąc mu bronią – skuli go w kajdanki i wyciągnęli na śnieg i mróz ubranego jedynie w szorty i klapki (został też okryty kocem). 56-latek posiadający obywatelstwo USA został zabrany do samochodu, gdzie zdjęto mu odciski palców, zrobiono zdjęcie, po czym pozwolono wrócić do domu. Twierdzi, że nie otrzymał żadnych wyjaśnień ani przeprosin od funkcjonariuszy.

– Modliłem się: Boże, proszę, dopomóż mi, nie zrobiłem nic złego. Dlaczego robią to mi? Kiedy jestem nieubrany – mówi Thao w rozmowie z agencją Reutera.

56-letni ChongLy Thao prowadzony do samochodu przez funkcjonariuszy ICE Foto: REUTERS

Fotograf Reutera i sąsiedzi Thao wykonali zdjęcia ilustrujące interwencję agentów ICE. Fotografie szybko obiegły media społecznościowe, wywołując pytania, czy funkcjonariusze ICE nie nadużywają władzy, realizując wymierzoną w nielegalnych imigrantów politykę administracji Donalda Trumpa.

Rodzina Thao wydała oświadczenie, w którym czytamy, że całe zdarzenie było „niepotrzebne, upokarzające i głęboko traumatyzujące”. Gdy 56-latek był wyciągany z domu w samych szortach i klapkach, temperatura powietrza na zewnątrz wynosiła ok. minus 10 stopni Celsjusza.

Thao w rozmowie z agencją Reutera mówił, że rodzice przywieźli go do USA z Laosu w 1974 roku gdy miał cztery lata. Obywatelem USA jest od 1991 roku. Gdy został zatrzymany przez agentów ICE bał się, że zostanie deportowany do Laosu, gdzie – jak mówił – nie ma żadnych krewnych.