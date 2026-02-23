W sobotę premier Słowacji Robert Fico zagroził odcięciem awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę, jeśli Kijów do poniedziałku nie przywróci dostaw ropy naftowej na Słowację. W poniedziałek polityk potwierdził, że jego kraj podjął decyzję w tej sprawie.

Reklama Reklama

Słowacja odcina Ukrainę od energii. Fico potwierdza decyzję

- Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy - powiedział Robert Fico.

Już w sobotę Fico zagroził takim rozwiązaniem w mediach społecznościowych. „Jeśli prezydent Ukrainy nie wznowi dostaw ropy naftowej na Słowację w poniedziałek, tego samego dnia zwrócę się do odpowiednich słowackich firm o wstrzymanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę” – podkreślił we wpisie opublikowanym w serwisie społecznościowym X. Polityk zapowiadał też, że poleci SEPS – słowackiemu państwowemu operatorowi sieci elektroenergetycznej – wstrzymanie eksportu awaryjnej energii elektrycznej, który pomógł ustabilizować ukraiński system energetyczny w obliczu powtarzających się ataków Rosji. Premier Słowacji zauważył również wówczas, że tylko w styczniu wolumen awaryjnych dostaw energii elektrycznej potrzebnych do zasilania ukraińskiej sieci elektroenergetycznej był dwukrotnie wyższy niż w całym 2025 r.