Liczenie szabel w Sejmie. Początek przebudowy sceny politycznej

Ponad połowa badanych uważa, że rząd Donalda Tuska dotrwa do wyborów w 2027 r. – mimo trzęsienia ziemi w Polsce 2050. W nowym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanką o rozpadzie klubu, powstaniu Centrum, napięciach w koalicji oraz możliwych scenariuszach politycznych na najbliższe 20 miesięcy.

Publikacja: 23.02.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Kolanko

Czy to tylko przejściowy kryzys, czy początek głębszej przebudowy sceny politycznej? Rozmowę otwiera pytanie o stabilność rządu. Choć – jak podkreśla Michał Kolanko – cała koalicja od samego początku swojego powstania (…) nie jest koalicją spójną – obecny kryzys w Polsce 2050 nie musi oznaczać jej rozpadu. Dziś sytuacja jest paradoksalna: obok siebie funkcjonują dwa kluby wywodzące się z jednego ugrupowania, a w rządzie są przedstawicielki obu frakcji.

KO, Lewica i PSL nie miałyby wspólnie w Sejmie większości. Na zdjęciu premier Donald Tusk
Polityka
Nowy sondaż: KO na czele, ale traci. Kto miałby większość w Sejmie?

Rozpad Polski 2050 a stabilność koalicji rządowej

Zdaniem Kolanki obecny układ może być jedynie chwilowy. – To może być stan przejściowy – mówi wprost. W Sejmowych kuluarach trwa „liczenie szabel” i spekulacje, która z frakcji ostatecznie zyska przewagę. Możliwy jest scenariusz wzmocnienia obozu Pauliny Henning-Kloski, a nawet rekonstrukcja rządu.

Jednocześnie trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć, co właściwie przesądziło o rozłamie. – Myślę, że opinia publiczna jest kompletnie zdezorientowana całą tą sytuacją – przyznaje Kolanko. Spór personalny między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną Henning-Kloską narastał od miesięcy, a decyzja Szymona Hołowni o rezygnacji z ubiegania się o ponowne przywództwo tylko przyspieszyła przesilenie.

Dziennikarz nie ma wątpliwości, że konflikt był trudny do zatrzymania: – Dynamika tej wewnętrznej kłótni (…) stała się już tak wielka, że podział był nieunikniony. W efekcie dziś formalnie mamy pięć podmiotów współtworzących rząd – sytuację bez precedensu w obecnej kadencji.

Mateusz Morawiecki
Polityka
Prawie 40 proc. Polaków wierzy w rozłam w PiS. Czy Mateusz Morawiecki odejdzie?

Wybory 2027 – nowa centroprawica czy kolejna „droga”?

Kluczowe pytanie brzmi: czy obecna większość jest trwała? Kolanko uspokaja: – Bardziej istotne jest to, czy koalicja ma większość. Widmo przyspieszonych wyborów pozostaje na razie tylko polityczną spekulacją.

Perspektywa 2027 r. otwiera jednak pole do nowych konfiguracji. Czy powstanie wspólna centroprawicowa lista? Czy pojawi się „czwarta droga”? – Natura nie znosi próżni politycznej – zauważa Kolanko, sugerując, że przestrzeń po rozpadzie Polski 2050 może zostać szybko zagospodarowana.

Jednocześnie przestrzega przed przywiązywaniem się do politycznych deklaracji. – Jak ktoś mówi „nigdy”, to może mieć rację, może się tego trzymać, ale wcale nie musi – podkreśla, przypominając, że historia polskiej polityki pełna jest spektakularnych zwrotów.

W rozmowie pojawia się również wątek strategii Jarosława Kaczyńskiego i jego zapowiedzi wskazania kandydata na premiera. Lider PiS – zdaniem Kolanki – prowadzi chłodną, wyrachowaną grę i testuje reakcje własnego obozu. W polityce bowiem, jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, nic nie jest ostateczne.

Na koniec pada gorzka, ale realistyczna konstatacja dotycząca wyborczych prognoz: – Bardzo trudno nam przewidzieć jako dziennikarzom, co się wydarzy za tydzień. A co dopiero mówienie o tym, co będzie za 20 miesięcy.

Jedno jest pewne – kampania 2027 r. zaczęła się znacznie wcześniej niż wielu polityków chciałoby przyznać.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Miejsca Polska Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Władysław Kosiniak-Kamysz Polska 2050

