32 min. 6 sek.

Liczenie szabel w Sejmie. Początek przebudowy sceny politycznej

Ponad połowa badanych uważa, że rząd Donalda Tuska dotrwa do wyborów w 2027 r. – mimo trzęsienia ziemi w Polsce 2050. W nowym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanką o rozpadzie klubu, powstaniu Centrum, napięciach w koalicji oraz możliwych scenariuszach politycznych na najbliższe 20 miesięcy.

Czy to tylko przejściowy kryzys, czy początek głębszej przebudowy sceny politycznej? Rozmowę otwiera pytanie o stabilność rządu. Choć – jak podkreśla Michał Kolanko – cała koalicja od samego początku swojego powstania (…) nie jest koalicją spójną – obecny kryzys w Polsce 2050 nie musi oznaczać jej rozpadu. Dziś sytuacja jest paradoksalna: obok siebie funkcjonują dwa kluby wywodzące się z jednego ugrupowania, a w rządzie są przedstawicielki obu frakcji.

Rozpad Polski 2050 a stabilność koalicji rządowej

Zdaniem Kolanki obecny układ może być jedynie chwilowy. – To może być stan przejściowy – mówi wprost. W Sejmowych kuluarach trwa „liczenie szabel” i spekulacje, która z frakcji ostatecznie zyska przewagę. Możliwy jest scenariusz wzmocnienia obozu Pauliny Henning-Kloski, a nawet rekonstrukcja rządu.

Jednocześnie trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć, co właściwie przesądziło o rozłamie. – Myślę, że opinia publiczna jest kompletnie zdezorientowana całą tą sytuacją – przyznaje Kolanko. Spór personalny między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną Henning-Kloską narastał od miesięcy, a decyzja Szymona Hołowni o rezygnacji z ubiegania się o ponowne przywództwo tylko przyspieszyła przesilenie.

Dziennikarz nie ma wątpliwości, że konflikt był trudny do zatrzymania: – Dynamika tej wewnętrznej kłótni (…) stała się już tak wielka, że podział był nieunikniony. W efekcie dziś formalnie mamy pięć podmiotów współtworzących rząd – sytuację bez precedensu w obecnej kadencji.