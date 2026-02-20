W Polsce już wkrótce spodziewać możemy się typowej przedwiosennej pogody, która momentami może przynieść znaczne wzrosty temperatury, informuje serwis tvnmeteo.pl. Arktyczne powietrze docierające nad nasz kraj zastąpione zostanie cieplejszym znad Maroka i Hiszpanii.

Pogoda na weekend: Gołoledź, a później ocieplenie i odwilż

Piątek w całym kraju ma być na ogół pogodny i bez opadów. Przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego możliwy jedynie na północnym wschodzie i w centrum. W ciągu dnia średnia temperatura powietrza od minus 11 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do minus 4 stopni Celsjusza miejscami na zachodzie i północy. W całym kraju wiatr słaby i umiarkowany, a jedynie na południu i nad morzem porywisty.

W sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb Polski przemieszczać się będą opady śniegu, które z czasem zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Możliwe przejściowe marznące opady powodujące gołoledź. Noc z piątku na sobotę w całym kraju jeszcze mroźna, jednak w ciągu dnia będzie można zauważyć wzrost temperatur w porównaniu z poprzednimi dniami. Średnio na termometrach zobaczyć będzie można od minus 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 2 stopni Celsjusza na zachodzie. Tego dnia wiatr umiarkowany, a jedynie nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h.

Niedziela w całym kraju deszczowa. Najwięcej opadów spodziewać należy się na północnym zachodzie. Z kolei na wschodzie IMGW informuje o możliwości wystąpienia opadów marznących powodujących gołoledź. W ciągu dnia w całej Polsce temperatury dodatnie – od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie i na krańcach południowych przez 3 stopnie Celsjusza w centrum do 6 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W związku z tym możliwa odwilż. Na zachodzie i w górach prognozowany jest porywisty wiatr.

Prognoza pogody na kolejny tydzień: Nawet 16 stopni Celsjusza

Nowy tydzień rozpocznie się pochmurnie i deszczowo. Na krańcach północnych możliwe przejściowe opady deszczu ze śniegiem. Nadal jednak będzie dosyć ciepło. Średnie temperatury w poniedziałek mieścić się będą w przedziale od 1 do 7 stopni Celsjusza. Na podobną pogodę należy przygotować się we wtorek.