Na początku tygodnia należy spodziewać się niskich temperatur, zwłaszcza na północnym-wschodzie, gdzie nocami lokalnie termometry mogą pokazywać poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Tak wynika z ostatniego komunikatu IMGW na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej. Ponadto na południu i zachodzie prognozowane są opady marznące powodujące gołoledź.

Reklama Reklama

Pogoda na początku tygodnia. Za nami mroźna noc i poniedziałkowy poranek: Tu było najzimniej

Miniona noc oraz poranek najzimniejsze były na północnym-wschodzie. Jak wynika z danych udostępnionych przez IMGW, w poniedziałek o godz. 8.00 najniższą temperaturę minus 19,2 stopnia Celsjusza termometry pokazywały w Kwidzynie. W tym czasie najcieplej, bo zaledwie minus 4,9 stopnia Celsjusza, było we Wrocławiu.

Tu w poniedziałkowy poranek było najzimniej Foto: IMGW

Warto jednak dodać, że temperatura odczuwalna była wówczas znacznie niższa. W Kwidzynie było to minus 27 stopni Celsjusza, a we Wrocławiu minus 9 stopni Celsjusza.