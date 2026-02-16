Reklama
Nawet minus 20 stopni Celsjusza. Przed nami zimowy początek tygodnia

Za nami kolejna mroźna noc – były miejsca, gdzie temperatura spadła poniżej minus 20 stopni Celsjusza. W niektórych rejonach kraju dodatkowo sypnęło śniegiem. Według synoptyków w najbliższych dniach pogoda nadal będzie typowo zimowa.

Publikacja: 16.02.2026 09:41

Przemyśl po intensywnych opadach śniegu

Foto: Darek Delmanowicz, PAP

Joanna Kamińska

Na początku tygodnia należy spodziewać się niskich temperatur, zwłaszcza na północnym-wschodzie, gdzie nocami lokalnie termometry mogą pokazywać poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Tak wynika z ostatniego komunikatu IMGW na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej. Ponadto na południu i zachodzie prognozowane są opady marznące powodujące gołoledź.

Pogoda na początku tygodnia. Za nami mroźna noc i poniedziałkowy poranek: Tu było najzimniej

Miniona noc oraz poranek najzimniejsze były na północnym-wschodzie. Jak wynika z danych udostępnionych przez IMGW, w poniedziałek o godz. 8.00 najniższą temperaturę minus 19,2 stopnia Celsjusza termometry pokazywały w Kwidzynie. W tym czasie najcieplej, bo zaledwie minus 4,9 stopnia Celsjusza, było we Wrocławiu.

Tu w poniedziałkowy poranek było najzimniej

Tu w poniedziałkowy poranek było najzimniej

Foto: IMGW

Warto jednak dodać, że temperatura odczuwalna była wówczas znacznie niższa. W Kwidzynie było to minus 27 stopni Celsjusza, a we Wrocławiu minus 9 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Tu będzie najzimniej

Poniedziałek w całym kraju będzie mroźny. Średnia temperatura powietrza tego dnia wyniesie od minus 15 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich, przez minus 10 stopni Celsjusza w centrum, do minus 3 stopni Celsjusza miejscami na południowym-zachodzie.

Odrobinę cieplej zrobi się we wtorek. Nadal najzimniej na północnym-wschodzie (minus 12 stopni Celsjusza), a najcieplej na południowym-zachodzie (1 stopień Celsjusza). Od środy IMGW prognozuje niewielkie ocieplenie. Nadal jednak w niemal całej Polsce średnie temperatury powietrza będą ujemne. Od środy do soboty średnio na termometrach będzie można zobaczyć od minus 10 do plus 1 stopnia Celsjusza.

Wyraźne ocieplenie przynieść ma niedziela 22 lutego. Wówczas średnia temperatura powietrza mieścić ma się w przedziale od 0 do 6 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach w prognozach IMGW nie widać powrotu silnych mrozów.

Prognoza IMGW na najbliższe dni: Tutaj może spaść śnieg

W najbliższych dniach towarzyszyć nam mogą nie tylko niskie temperatury, ale także opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wynika z najnowszej prognozy pogody IMGW.

W poniedziałek śnieg spaść może w niemal całym kraju, poza jego częścią północno-wschodnią. 17 lutego opady możliwe już w całej Polsce. Na południowym-zachodzie należy się spodziewać deszczu ze śniegiem, a w pozostałych regionach – śniegu. Podobnie sytuacja wyglądać ma w środę.

W czwartek i piątek śnieg spaść ma przede wszystkim na północy i południu, a w pozostałej części kraju nie należy spodziewać się opadów. W sobotę śnieg spaść może jeszcze we wschodniej części Polski. Na pozostałym obszarze należy się spodziewać deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na północnym-zachodzie opady mogą być intensywne. Od niedzieli w niemal całym kraju możliwy deszcz.

