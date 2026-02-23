Prognoza pogody wskazuje na nadejście wiosny
W weekend od zachodu w głąb kraju przemieścił się front atmosferyczny, który przyniósł ze sobą opady śniegu przechodzące w opady deszczu. W północno-wschodniej Polsce deszcz może zacząć zamarzać, powodując gołoledź. Zapowiada się, że w ciągu najbliższego tygodnia temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy będą dodatnie, a pod koniec tygodnia mogą wzrosnąć nawet do plus 15 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.
Początek tygodnia przyniósł trudne warunki pogodowe, szczególnie na północnym-wschodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w części województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Póki co alerty obowiązują do dziś, do godziny 10. Śliska warstwa lodu może występować zarówno na drogach, jak i chodnikach. To wynik zamarzania mokrej nawierzchni po opadach deszczu ze śniegiem oraz marznącej mżawki.
Równolegle synoptycy ostrzegają przed roztopami. Drugi stopień ostrzeżeń obowiązuje w części województwa śląskiego, gdzie prognozowany jest wyraźny wzrost temperatury oraz intensywne topnienie pokrywy śnieżnej. W tych regionach temperatura maksymalna może wzrosnąć do plus 7 stopni Celsjusza, a opady deszczu sięgną nawet 30 litrów na metr kwadratowy.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami obejmują wiele innych regionów kraju, w tym województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, dolnośląskie, małopolskie oraz lubelskie. Tam temperatura wzrośnie do kilku stopni powyżej zera. Topnienie śniegu w tych regionach mogą przyspieszać opady deszczu. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutra, do godzin 18-20.
Poniedziałek zapowiada się pochmurnie. Większe przejaśnienia mogą wystąpić jedynie na południu kraju. W wielu regionach zapowiadane są przelotne opady deszczu, a na północnym-wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie oraz wysoko w górach może spaść śnieg. Na wschodzie kraju prognozowane są silne zamglenia i mgły.
Najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie – nawet do 11 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w centrum – około 7 stopni, a najzimniej na Suwalszczyźnie – około 1 stopień Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W nocy z poniedziałku na wtorek mogą wystąpić przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie oraz w rejonach podgórskich.
W ciągu najbliższych dni prognozowana jest stopniowa odwilż. Pod koniec tygodnia na zachodzie kraju temperatury mogą wzrosnąć nawet do 15 stopni Celsjusza.
