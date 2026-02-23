W weekend od zachodu w głąb kraju przemieścił się front atmosferyczny, który przyniósł ze sobą opady śniegu przechodzące w opady deszczu. W północno-wschodniej Polsce deszcz może zacząć zamarzać, powodując gołoledź. Zapowiada się, że w ciągu najbliższego tygodnia temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy będą dodatnie, a pod koniec tygodnia mogą wzrosnąć nawet do plus 15 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.

Reklama Reklama

Śliskie drogi i ostrzeżenia przed oblodzeniem. IMGW wydał ostrzeżenia

Początek tygodnia przyniósł trudne warunki pogodowe, szczególnie na północnym-wschodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w części województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Póki co alerty obowiązują do dziś, do godziny 10. Śliska warstwa lodu może występować zarówno na drogach, jak i chodnikach. To wynik zamarzania mokrej nawierzchni po opadach deszczu ze śniegiem oraz marznącej mżawki.

Równolegle synoptycy ostrzegają przed roztopami. Drugi stopień ostrzeżeń obowiązuje w części województwa śląskiego, gdzie prognozowany jest wyraźny wzrost temperatury oraz intensywne topnienie pokrywy śnieżnej. W tych regionach temperatura maksymalna może wzrosnąć do plus 7 stopni Celsjusza, a opady deszczu sięgną nawet 30 litrów na metr kwadratowy.