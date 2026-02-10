We wtorek w wielu miejscach kraju będzie jeszcze utrzymywał się mróz. IMGW ostrzega przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ocieplenie przyjdzie od środy.

Mróz i marznące opady. Ostrzeżenia IMGW na wtorek

We wtorek mróz do minus 6 stopni Celsjusza i opady śniegu będą się utrzymywać na północnym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie 7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju.

Prognoza pogody na najbliższe dni Foto: PAP

W centrum i na południu prognozowane są marznące opady deszczu, powodujące gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla województw łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz części mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Noc z wtorku na środę będzie jeszcze bardzo chłodna, z temperaturą od -6 stopni na Podlasiu do 0 na Dolnym Śląsku.