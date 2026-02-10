Rzeczpospolita
Nadchodzą duże zmiany w pogodzie. Temperatury mogą zaskoczyć

Po kilku mroźnych dniach wkrótce znów czeka nas zmiana pogody. Już od środy w całym kraju synoptycy prognozują odwilż i roztopy. W wielu miejscach temperatury sięgną nawet kilkunastu stopni Celsjusza. Taka sytuacja nie potrwa jednak długo. Zimowa aura wróci w weekend.

Publikacja: 10.02.2026 10:49

W najbliższych dniach synoptycy prognozują odwilż i roztopy. Temperatura może przekroczyć 10 stopni

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

We wtorek w wielu miejscach kraju będzie jeszcze utrzymywał się mróz. IMGW ostrzega przed marznącym deszczem i gołoledzią. Ocieplenie przyjdzie od środy.

Mróz i marznące opady. Ostrzeżenia IMGW na wtorek

We wtorek mróz do minus 6 stopni Celsjusza i opady śniegu będą się utrzymywać na północnym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie 7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Foto: PAP

W centrum i na południu prognozowane są marznące opady deszczu, powodujące gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla województw łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz części mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. 

Noc z wtorku na środę będzie jeszcze bardzo chłodna, z temperaturą od -6 stopni na Podlasiu do 0 na Dolnym Śląsku.

Nadchodzi ocieplenie. W czwartek do 12 stopni na plusie

W środę w całym kraju prognozowana jest odwilż. Termometry pokażą od 0 stopni nad morzem i na Warmii i Mazurach do 9 stopni na południowym zachodzie Polski. Na północnym wschodzie może padać śnieg, na zachodzie prognozowane są opady deszczu. Na południu będzie pogodnie.

Czytaj więcej

Zamarznięte morze w Gdyni Orłowie. Eksperci IMGW wskazują, że tegoroczne oblodzenie jest efektem dłu
pogoda
Meteorolog: Cieszmy się zimą, póki możemy. Na kolejną może będzie trzeba czekać wiele lat

W nocy ze środy na czwartek przymrozki do -1 stopnia mogą się utrzymywać jedynie na Podlasiu. W czwartek w dzień termometry pokażą nawet dwucyfrowe wartości. Najcieplej będzie w Małopolsce – tam można spodziewać się temperatury do 12 stopni Celsjusza. Temperatur powyżej 10 stopni można się spodziewać na południu oraz na południowym zachodzie kraju. Najniższa temperatura wyniesie około 1 stopnia nad morzem. W pozostałych częściach kraju będzie od 3 do 9 stopni. W wielu miejscach pojawią się opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Najpogodniej ma być na południu kraju.

W piątek czeka nas kontynuacja wysokich, jak na tę porę roku, temperatur. Będzie od 3 stopni na północnym wschodzie do 10 stopni na południowym zachodzie. W większości regionów prognozowane są opady deszczu.

Powrót zimy w weekend. Od soboty znów chłodniej

Od soboty pogoda zacznie się zmieniać. W części kraju powrócą temperatury poniżej zera. Będzie od -2 stopni na północnym zachodzie do 9 stopni na Podkarpaciu. Na północy i zachodzie będzie padał śnieg, na południu – deszcz, a w pozostałych regionach – deszcz ze śniegiem.

W niedzielę temperatura obniży się jeszcze bardziej. Będzie od -4 stopni na Podlasiu do 2 stopni na Dolnym Śląsku. W całym kraju prognozowane są opady śniegu.

Źródło: rp.pl

Prognoza pogody pogoda zima Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
