Zamarznięte morze w Gdyni Orłowie. Eksperci IMGW wskazują, że tegoroczne oblodzenie jest efektem długotrwałych niskich temperatur oraz stabilnych warunków ciśnieniowych sprzyjających formowaniu się kry w strefie przybrzeżnej.
Foto: PAP/Adam Warżawa
W ostatnim czasie przez Polskę przetacza się – kolejna zresztą już tej zimy – fala rekordowych mrozów. W nocy z 1 na 2 lutego w niektórych częściach kraju temperatura spadła poniżej minus 30 stopni Celsjusza. Tego rodzaju epizody pogodowe i warunki odbiegające od stereotypowych – a nie rzeczywistych, opartych na nauce – wyobrażeń o „ocieplającym się klimacie”, nierzadko przywoływane są przez negacjonistów klimatycznych jako argument kwestionujący istnienie globalnego ocieplenia. Tymczasem stanowisko środowiska badaczy pozostaje w tej kwestii niezmienne – eksperci stale podkreślają, że tego typu anomalie nie są miarą zmian klimatu, które definiuje się w perspektywie wieloletnich trendów i statystycznych uśrednień. O niskich temperaturach oraz o tym, czy rekordowe mrozy przeczą globalnemu ociepleniu, rozmawiamy z Karstenem Hausteinem, meteorologiem z Uniwersytetu w Lipsku, specjalizującym się w ekstremalnych zjawiskach pogodowych i atrybucji zmian klimatu.
Najprościej rzecz ujmując, klimat jest tym, czego się spodziewamy, a pogoda tym, co faktycznie dostajemy. Najważniejszą różnicą jest tu jednak horyzont czasowy – pogoda to stan atmosferyczny obserwowany w krótkim okresie czasu, zazwyczaj w skali godzin, dni lub tygodni. Obejmuje ona parametry takie jak temperatura, wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne czy opady. Jest ona dynamiczna i podlega ciągłym zmianom, co sprawia, że jest trudna do przewidzenia. Klimat to natomiast długoterminowy wzorzec pogodowy danego regionu. Obejmuje on statystyki i średnie wartości pogodowe, które są reprezentatywne dla danego miejsca. Klimat jest bardziej stabilny i przewidywalny niż pogoda – opiera się bowiem na obserwacjach i analizach prowadzonych przez wiele lat.
Obecnie klimat stopniowo się ociepla, w związku z czym pogoda, której doświadczamy, częściej jest – i będzie – cieplejsza, a rzadziej chłodna. Istotne jest jednak to, że nawet w ocieplającym się świecie zimą nadal może być zimno, a nawet bardzo zimno. To właśnie jest pogoda – ona zmienia się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc i – oczywiście – z roku na rok.
Nie, bo globalne ocieplenie jest faktem. W ocieplającym się klimacie po prostu rzadziej doświadczamy mroźnych zim. Liczba dni z pokrywą śnieżną, liczba dni lodowych – 24 godziny z temperaturą poniżej zera – oraz liczba dni mroźnych – dni z temperaturą poniżej zera – znacząco spadła w ciągu ostatnich pięciu dekad. Faktem jest też, że temperatura jest dziś średnio wyższa niż kiedyś, a średnia wysokość pokrywy śnieżnej jest znacznie mniejsza. Nie oznacza to jednak, że silne mrozy nie mogą występować – one się zdarzają i będą się zdarzać, nawet jeśli występują rzadziej. Warto zauważyć, że ta zima nawet nie zbliża się do najchłodniejszych zim z przeszłości.
Ciekawostka – choć śnieg pada w dzisiejszych czasach rzadziej, to kiedy już się pojawia, może być go więcej.
Cieplejsze powietrze może utrzymać więcej wilgoci – jeśli temperatura jest więc poniżej zera i pada, opady będą występować w postaci śniegu. Powietrze jest dziś dużo cieplejsze niż kiedyś, co oznacza więcej wilgoci, a w efekcie – może prowadzić to do obfitszych opadów śniegu.
Jeśli chodzi o Polskę: nawet w świecie dwukrotnie cieplejszym niż obecnie – na przykład 2,8°C, zamiast obecnych 1,4°C, co mieści się w realnych scenariuszach klimatycznych – zima nadal będzie występować. Przynajmniej od czasu do czasu będzie padał śnieg. Gdyby doszło do załamania Atlantyckiej Południkowej Cyrkulacji Wymiennej (AMOC), Polska mogłaby doświadczać nawet chłodniejszych zim niż obecnie. A lata nadal stawałyby się coraz bardziej upalne.
Lokalne wahania temperatur są naprawdę ogromne. W Polsce średnia temperatura wzrosła już o prawie 3°C, co nie oznacza, że każdy dzień jest dziś o tyle cieplejszy. Zimowy dzień, w którym kiedyś zanotowano temperaturę poniżej -15°C, teraz może mieć „tylko” poniżej -10°C. Często tego nie zauważamy, nie jesteśmy w stanie odczuć tej różnicy. To samo dotyczy śniegu. Nasza zbiorowa pamięć jest bardzo zawodna, jeśli chodzi o statystyki pogodowe z przeszłości. Dlatego mamy dane. A dane pokazują bardzo jasno – temperatura jest dziś średnio wyższa niż kiedyś, a średnia wysokość pokrywy śnieżnej jest znacznie mniejsza.
Najczytelniejszym sygnałem zmiany klimatu jest trend ocieplenia o konkretnej porze roku. Kolejnym wskaźnikiem są zmiany intensywności opadów, w tym okresy suszy lub powodzie. Jak pokazują dane (widoczne na zdjęciach zamieszczonych pod pytaniem red.), Polska ociepliła się od – około – lat 70. XX wieku o ponad 2°C w ujęciu rocznym oraz o ponad 3°C zimą. Tegoroczny chłodny styczeń niczego w tym obrazie nie zmieni.
Foto: climatereanalyzer.org/research_tools
Foto: climatereanalyzer.org/research_tools
Powodem, dla którego część społeczeństwa mylnie uznaje mroźną zimę za zjawisko przeczące globalnemu ociepleniu, jest celowa dezinformacja. Konserwatywne i prawicowe media oraz politycy, a także niezwykle wpływowe środowiska powiązane z sektorem paliw kopalnych, od dziesięcioleci sprzedają społeczeństwu strach, wątpliwości i niepewność. Nadal podważają zaufanie do nauki i naukowców, na których opiera się wiedza o zmianie klimatu. Zalewają przestrzeń publiczną fałszywymi informacjami i oburzeniem.
Rozpowszechnianie półprawd oraz dawanie głosu fałszywym „ekspertom”. To najskuteczniejszy sposób manipulowania opinią publiczną – dla przeciętnego człowieka ich wypowiedzi mogą brzmieć całkiem wiarygodnie. Tylko prawdziwi eksperci są w stanie dostrzec celowe pomijanie faktów lub mijanie się z prawdą. Często tworzy się też sztuczne kontrowersje, by wmówić ludziom, że nauka poświęcona zmianom klimatu nie jest jednoznaczna. A jest. Prawicowe kanały w mediach społecznościowych wzmacniają jeszcze bardziej tego rodzaju kłamstwa, a tradycyjne media nierzadko zapraszają marginalnych naukowców lub aktorów debaty w imię tzw. „fałszywej równowagi”.
O zmianie klimatu warto pomyśleć jak o mozolnej wspinaczce na szczyt. Mroźna zima jest jedynie doliną na szlaku – to chwilowe wytchnienie, które nie zmienia faktu, że nieustannie pniemy się w górę. Można to też przyrównać do spaceru z psem: kierunek, w którym podąża zwierzę, to nasz klimat, podczas gdy radosne, nieprzewidywalne machanie ogonem to pogoda. Choć ogon porusza się chaotycznie, cel marszu wciąż pozostaje ten sam.
Moja rada jest taka – jeśli ktoś naprawdę lubi zimę, powinien się nią cieszyć, póki może. To nie będzie ostatnia zima, ale na następną być może będzie trzeba czekać wiele lat.
Karsten Haustein
Pracownik naukowy w Instytucie Meteorologii na Uniwersytecie w Lipsku. Z wykształcenia meteorolog. Obecnie skupia się na ekstremalnych zjawiskach pogodowych i atrybucji globalnej temperatury. Pasjonat komunikacji naukowej, zaangażowany w rozmaite działania informacyjne.
Karsten Haustein
Foto: Swen Reichhold/ Uniwersytet w Lipsku/ materiały prasowe
