Wiosenne temperatury zawitają do Polski. Kiedy zrobi się cieplej?

Od środy w Polsce można spodziewać się wyraźnego ocieplenia, które będzie odczuwalne zwłaszcza na zachodzie kraju. Mimo rosnących temperatur w dzień, na wschodzie i północnym wschodzie wciąż możliwe są silne przymrozki w nocy, sięgające nawet -9 stopni.

Publikacja: 25.02.2026 09:15

W najbliższych dniach czeka nas ocieplenie

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

W środę nadal można spodziewać się wilgotnej i mocno zmiennej pogody, choć do Polski zaczyna już stopniowo napływać cieplejsze powietrze. Obecnie nasz kraj pozostaje pod wpływem dwóch różnych układów barycznych. Wschodnia część kraju znajduje się jeszcze w zasięgu chłodnego i wilgotnego powietrza związanego z niżem przemieszczającym się nad Ukrainę, natomiast zachód jest pod wpływem rozbudowującego się klina wyżu, który rozciąga się od Włoch po Finlandię. Taki podział przekłada się na wyraźne różnice w temperaturze oraz opadach.

Zmienna pogoda przed nami: 10 cm śniegu, a później 17 stopni Celsjusza

Prognoza pogody na 25 lutego: Jaka będzie dziś pogoda?

Dzisiejszy dzień zapowiada się raczej pochmurnie, choć lokalnie możliwe są większe przejaśnienia. Na zachodzie i południowym-zachodzie możliwe rozpogodzenia. Przez kraj przemieszcza się strefa opadów, przynosząc deszcz, deszcz ze śniegiem, a miejscami także śnieg. Wschodnia połowa Polski pozostaje pod wpływem chłodniejszego powietrza, przez co będą tam dominować opady mieszane oraz śnieg, szczególnie na północnym wschodzie. W wielu miejscach opady mają charakter marznący. IMGW prognozuje zagrożenie oblodzeniem (ostrzeżenie pierwszego stopnia) dla województwa lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od -3 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 stopni w centrum, do 10 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W ciągu dnia strefa opadów przemieści się nad wschodnią częścią kraju i będzie stopniowo zanikać, dzięki czemu pojawią się przejaśnienia.

Prognoza pogody: Kiedy zrobi się cieplej?

W kolejnych dniach można spodziewać się wzrostu temperatur. Już jutro termometry pokażą od 3 stopni na północnym wschodzie do nawet 15 stopni na zachodzie kraju. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

Jeszcze cieplej zrobi się w piątek. Na południu dzień będzie wyjątkowo pogodny, lokalnie z niewielkimi zachmurzeniami. Na północy może pojawić się więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 14 stopni w centrum, do 17 stopni na zachodzie. Weekend również zapowiada się ciepło, choć miejscami mogą wystąpić przelotne opady.

Źródło: rp.pl

