W środę nadal można spodziewać się wilgotnej i mocno zmiennej pogody, choć do Polski zaczyna już stopniowo napływać cieplejsze powietrze. Obecnie nasz kraj pozostaje pod wpływem dwóch różnych układów barycznych. Wschodnia część kraju znajduje się jeszcze w zasięgu chłodnego i wilgotnego powietrza związanego z niżem przemieszczającym się nad Ukrainę, natomiast zachód jest pod wpływem rozbudowującego się klina wyżu, który rozciąga się od Włoch po Finlandię. Taki podział przekłada się na wyraźne różnice w temperaturze oraz opadach.

Prognoza pogody na 25 lutego: Jaka będzie dziś pogoda?

Dzisiejszy dzień zapowiada się raczej pochmurnie, choć lokalnie możliwe są większe przejaśnienia. Na zachodzie i południowym-zachodzie możliwe rozpogodzenia. Przez kraj przemieszcza się strefa opadów, przynosząc deszcz, deszcz ze śniegiem, a miejscami także śnieg. Wschodnia połowa Polski pozostaje pod wpływem chłodniejszego powietrza, przez co będą tam dominować opady mieszane oraz śnieg, szczególnie na północnym wschodzie. W wielu miejscach opady mają charakter marznący. IMGW prognozuje zagrożenie oblodzeniem (ostrzeżenie pierwszego stopnia) dla województwa lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od -3 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 stopni w centrum, do 10 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W ciągu dnia strefa opadów przemieści się nad wschodnią częścią kraju i będzie stopniowo zanikać, dzięki czemu pojawią się przejaśnienia.