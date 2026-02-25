W najbliższych dniach czeka nas ocieplenie
W środę nadal można spodziewać się wilgotnej i mocno zmiennej pogody, choć do Polski zaczyna już stopniowo napływać cieplejsze powietrze. Obecnie nasz kraj pozostaje pod wpływem dwóch różnych układów barycznych. Wschodnia część kraju znajduje się jeszcze w zasięgu chłodnego i wilgotnego powietrza związanego z niżem przemieszczającym się nad Ukrainę, natomiast zachód jest pod wpływem rozbudowującego się klina wyżu, który rozciąga się od Włoch po Finlandię. Taki podział przekłada się na wyraźne różnice w temperaturze oraz opadach.
Dzisiejszy dzień zapowiada się raczej pochmurnie, choć lokalnie możliwe są większe przejaśnienia. Na zachodzie i południowym-zachodzie możliwe rozpogodzenia. Przez kraj przemieszcza się strefa opadów, przynosząc deszcz, deszcz ze śniegiem, a miejscami także śnieg. Wschodnia połowa Polski pozostaje pod wpływem chłodniejszego powietrza, przez co będą tam dominować opady mieszane oraz śnieg, szczególnie na północnym wschodzie. W wielu miejscach opady mają charakter marznący. IMGW prognozuje zagrożenie oblodzeniem (ostrzeżenie pierwszego stopnia) dla województwa lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Temperatura maksymalna wyniesie dziś od -3 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 stopni w centrum, do 10 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W ciągu dnia strefa opadów przemieści się nad wschodnią częścią kraju i będzie stopniowo zanikać, dzięki czemu pojawią się przejaśnienia.
W kolejnych dniach można spodziewać się wzrostu temperatur. Już jutro termometry pokażą od 3 stopni na północnym wschodzie do nawet 15 stopni na zachodzie kraju. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.
Jeszcze cieplej zrobi się w piątek. Na południu dzień będzie wyjątkowo pogodny, lokalnie z niewielkimi zachmurzeniami. Na północy może pojawić się więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 14 stopni w centrum, do 17 stopni na zachodzie. Weekend również zapowiada się ciepło, choć miejscami mogą wystąpić przelotne opady.
