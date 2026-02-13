Reklama
Śnieżyce i silny mróz. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości dla Polaków

W ostatnich dniach w pogodzie obserwować można było ocieplenie i roztopy. Okazuje się jednak, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Synoptycy prognozują w najbliższym czasie powrót silnych mrozów i ostrzegają przed śnieżycami i gołoledzią.

Publikacja: 13.02.2026 09:23

W najbliższych dniach możliwe śnieżyce i silne mrozy

Foto: Alex Stemmer / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Stopniowe ochłodzenie, według zapowiedzi IMGW, wkraczać zacznie do Polski od północnego wschodu, gdzie w weekend w nocy lokalnie temperatura spaść może nawet do minus 20 stopni Celsjusza. Pojawią się także opady śniegu, które najbardziej intensywne będą w Bieszczadach.

Prognoza pogody IMGW: Kiedy wrócą siarczyste mrozy?

W piątek jeszcze niemal w całym kraju średnie temperatury powietrza będą utrzymywać się na poziomie powyżej zera (od 1 do 6 stopni Celsjusza), tylko na północy temperatura spadnie do minus 1 stopnia Celsjusza. Jednak już w nocy z piątku na sobotę synoptycy ostrzegają przed spadkiem temperatur poniżej zera. Będzie to szczególnie niebezpieczne w miejscach, gdzie wcześniej występowały opady, ponieważ może prowadzić do gołoledzi – drogi i chodniki mogą być śliskie.

W sobotę 14 lutego IMGW zapowiada napływ arktycznych mas powietrza nad nasz kraj, co skutkować będzie znacznym spadkiem temperatur w porównaniu z kilkoma wcześniejszymi dniami. Tego dnia minimalne temperatury powietrza w całej Polsce mają spaść poniżej zera. Z kolei średnie temperatury mieścić się mają w przedziale od minus 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Prawdziwie siarczyste mrozy mają jednak nadejść dopiero w niedzielę i poniedziałek. Wówczas na północnym wschodzie termometry mogą, według zapowiedzi IMGW, pokazać nawet minus 20 stopni Celsjusza. W tych dniach w całym kraju średnie temperatury powietrza mają być ujemne i mieścić się w przedziale od minus 14 do minus 3 stopni Celsjusza. Nieco wyższe temperatury prognozowane są we wtorek i w środę, jednak nadal średnie temperatury powietrza w niemal całym kraju będą ujemne.

W najbliższych dniach możliwe śnieżyce. Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

W najbliższych dniach należy przygotować się także na opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Ten ostatni dosyć intensywnie padać może w piątek na północy, a IMGW prognozuje, że lokalnie na wybrzeżu spaść może do 10 cm białego puchu. Tego dnia w całej północnej części kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na południu tego dnia możliwy deszcz.

W sobotę w całej Polsce możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. „W wielu miejscach na drogach i chodnikach ślisko!” – ostrzega IMGW w swojej prognozie pogody na ten dzień. W niedzielę opady śniegu możliwe w całej południowo-wschodniej Polsce, miejscami mogą mieć natężenie umiarkowane i silne. Najwięcej śniegu spaść ma tego dnia w Bieszczadach. Od poniedziałku do środy opady śniegu prognozowane są już w całym kraju.

W prognozie pogody na najbliższe dni widać opady śniegu

Foto: IMGW

Źródło: rp.pl

śnieg Prognoza pogody pogoda zima
