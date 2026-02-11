„W najbliższych dniach na znacznym obszarze kraju, możliwe będą okresowe opady marznące lub wraz z nocnym spadkiem temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza – oblodzenie nawierzchni” – można przeczytać w najnowszym komunikacie IMGW dotyczącym aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami

W północnej części kraju IMGW ostrzega przed marznącymi opadami. W Polsce północno-zachodniej ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem będą obowiązywać nawet do godz. 12:00 w środę, natomiast w części województwa kujawsko-pomorskiego – tego samego dnia do godz. 18:00.

Z kolei na północy ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązują do czwartku 12 lutego do godz. 10:00 dla niemal całego województwa pomorskiego, dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz niewielkiego fragmentu województwa kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenia IMGW: Roztopy i silny wiatr

IMGW wydał także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami dla części Polski centralnej i południowo-wschodniej. Objęte jest nim niemal całe województwo lubelskie oraz część województw: łódzkiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie obowiązuje od środy od godz. 12:00 aż do piątku do godz. 19:00.