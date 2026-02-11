Reklama
Marznące opady to dopiero początek. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia

Marznące opady, roztopy i silny wiatr – na takie zjawiska w najbliższych godzinach muszą przygotować się mieszkańcy wielu regionów kraju. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Sprawdzamy, gdzie będą obowiązywać i jakiej pogody w najbliższych dniach można się spodziewać.

Publikacja: 11.02.2026 09:40

IMGW ostrzega przed roztopami

Foto: PAP

Joanna Kamińska

„W najbliższych dniach na znacznym obszarze kraju, możliwe będą okresowe opady marznące lub wraz z nocnym spadkiem temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza – oblodzenie nawierzchni” – można przeczytać w najnowszym komunikacie IMGW dotyczącym aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej.

Początek lutego 2026 roku, zamarznięty Bałtyk w Gdyni Orłowie.
Wywiady
Czy mroźna zima oznacza, że nie ma zmian klimatu? „Ważne są długoletnie trendy”

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami

W północnej części kraju IMGW ostrzega przed marznącymi opadami. W Polsce północno-zachodniej ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem będą obowiązywać nawet do godz. 12:00 w środę, natomiast w części województwa kujawsko-pomorskiego – tego samego dnia do godz. 18:00.

Z kolei na północy ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązują do czwartku 12 lutego do godz. 10:00 dla niemal całego województwa pomorskiego, dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz niewielkiego fragmentu województwa kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenia IMGW: Roztopy i silny wiatr

IMGW wydał także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami dla części Polski centralnej i południowo-wschodniej. Objęte jest nim niemal całe województwo lubelskie oraz część województw: łódzkiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie obowiązuje od środy od godz. 12:00 aż do piątku do godz. 19:00.

„Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. W dzień 11.02 temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, bez opadów. Później temperatura minimalna od 0°C do 3°C, temperatura maksymalna od 4°C do 8°C, suma opadów deszczu za 48 godzin od 5 mm do 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, przeważnie z kierunków południowych” – informuje IMGW.

Już obowiązuje natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części województwa podkarpackiego, które jest aktualne do godz. 21:00 w środę.

„W rejonach podgórskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach około 70 km/h, z południa i południowego zachodu” – zaznacza IMGW.

Pogoda na najbliższe dni: Ochłodzenie rozpocznie się w Walentynki

W prognozie pogody IMGW na najbliższe dni widać zbliżające się ochłodzenie, które rozpocznie się w sobotę 14 lutego. Średnia temperatura powietrza mieścić się będzie w przedziale od minus 3 do 2 stopni Celsjusza. Już kolejnego dnia średnio na termometrach zobaczyć będzie można od minus 10 do minus 3 stopni Celsjusza. Jeszcze chłodniej zrobi się w poniedziałek i wtorek – na północnym-wschodzie średnia temperatura spaść może do minus 15 stopni Celsjusza. Kolejne ocieplenie w prognozie widać od czwartku 19 lutego.

Już wkrótce ponownie mają wrócić mrozy

Foto: IMGW

W najbliższych dniach w niemal całym kraju należy przygotować się także na opady – w czwartek i piątek deszczu i deszczu ze śniegiem, a w sobotę i niedzielę – głównie śniegu.

Źródło: rp.pl

śnieg pogoda zima Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opady
