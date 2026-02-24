Rzeczpospolita
Iran jest bliski zawarcia z Chinami umowy? „To całkowita zmiana reguł gry”

Iran jest coraz bliżej zawarcia z Chinami umowy ws. zakupu broni, która może zwiększyć zagrożenie dla amerykańskich sił w regionie - podaje agencja Reutera.

Aktualizacja: 24.02.2026 20:58 Publikacja: 24.02.2026 20:56

Foto: REUTERS/Majid Asgaripour/WANA

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są potencjalne skutki umowy pomiędzy Iranem a Chinami dotyczącej zakupu broni?
  • Jakie zmiany mogą nastąpić w regionalnej równowadze sił na Bliskim Wschodzie w wyniku tej umowy?
  • Dlaczego umowa z Chinami dotycząca pocisków CM-302 jest uważana za „całkowitą zmianę reguł gry” dla Iranu?
  • Jakie działania podejmują Stany Zjednoczone w odpowiedzi na narastające napięcia w regionie?
  • Dlaczego trwające negocjacje nuklearne między Iranem a USA są kluczowe dla przyszłości bezpieczeństwa w regionie?

Jak informuje agencja Reutera – powołując się na sześć anonimowych źródeł, które zaznajomione są ze szczegółami negocjacji – Iran niebawem może podpisać z Chinami umowę, dotyczącą zakupu naddźwiękowych przeciwokrętowych pocisków manewrujących CM-302. 

USA negocjowały z Iranem w Genewie. „Dobre postępy”
Polityka
USA negocjowały z Iranem w Genewie. „Dobre postępy”

Iran chce kupić od Chin pociski CM-302. Czym są?

Umowa dotycząca produkowanych w Chinach CM-302 ma być bliska finalizacji, choć nie uzgodniono jeszcze daty dostawy broni – podaje Reuters. 

Pociski, o których mowa, mają zasięg około 290 kilometrów i są zaprojektowane tak, by – poprzez lot na niskiej wysokości z dużą prędkością – unikać okrętowych systemów obrony. Ich rozmieszczenie znacząco zwiększyłoby zdolności uderzeniowe Iranu i stanowiłoby zagrożenie dla sił USA w regionie – podkreśla w rozmowie z agencją Reutera dwóch ekspertów ds. uzbrojenia.

Negocjacje z Chinami w sprawie zakupu systemów uzbrojenia rakietowego – które według doniesień rozpoczęły się co najmniej dwa lata temu – wyraźnie przyspieszyły po tzw. „wojnie dwunastodniowej” między Izraelem a Iranem. Jak podaje Reuters, gdy rozmowy weszły w końcową fazę zeszłego lata, do Chin udali się wysocy rangą irańscy wojskowi i urzędnicy, w tym Massoud Oraei, wiceminister obrony Iranu. 

– To całkowita zmiana reguł gry, jeśli Iran uzyska naddźwiękową zdolność do atakowania okrętów w tym obszarze – powiedział Danny Citrinowicz, były oficer izraelskiego wywiadu, obecnie pracownik think tanku Israel’s Institute for National Security Studies. – Te pociski są bardzo trudne do przechwycenia – podkreślił. 

Wyrzutnia Verba
Polityka
Iran zawarł z Rosją tajną umowę na dostawę pocisków. Prezydent Trump „jest ciekawy”

Agencja nie była w stanie ustalić, ilu pocisków dotyczy potencjalna umowa, o jakiej kwocie mowa ani czy Chiny doprowadzą porozumienie do skutku w obecnej sytuacji podwyższonych napięć w regionie. – Iran ma porozumienia wojskowe i bezpieczeństwa ze swoimi sojusznikami i teraz jest odpowiedni moment, aby z nich skorzystać – powiedział Reutersowi urzędnik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

W komentarzu przesłanym agencji Reutera chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że nie jest świadome rozmów o potencjalnej sprzedaży pocisków, o których donosi agencja. Chińskie Ministerstwo obrony nie odpowiedziało zaś na prośbę o komentarz w sprawie. 

Jak podkreślają eksperci, pociski CM-302 byłyby jednym z najbardziej zaawansowanych elementów uzbrojenia wojskowego przekazanych Iranowi przez Chiny. Agencja Reutera zauważa natomiast, że potencjalna sprzedaż broni podkreślałaby pogłębiające się więzi wojskowe między Chinami a Iranem w momencie podwyższonego napięcia w regionie, komplikując wysiłki USA na rzecz powstrzymania irańskiego programu nuklearnego. „Sygnalizowałaby to również rosnącą gotowość Chin do zaznaczania swojej pozycji w regionie od dawna zdominowanym przez amerykańską potęgę militarną” – czytamy. 

Iran zapowiada projekt porozumienia nuklearnego. Trump wyznaczył wcześniej termin
Konflikty zbrojne
Iran zapowiada projekt porozumienia nuklearnego. Trump wyznaczył wcześniej termin

USA wysyłają potężne siły na Bliski Wschód

Prezydent USA Donald Trump w ostatnim czasie zdecydował o skierowaniu na Bliski Wschód największych sił amerykańskich od 2003 r., czyli od inwazji na Irak. W rejonie Bliskiego Wschodu jest już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a wkrótce znajdzie się tam również grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford (ma wpłynąć na wody Morza Śródziemnego na początku przyszłego tygodnia).

Trump stwierdził, że albo dojdzie do porozumienia z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego, w tym wzbogacania uranu, albo, jak mówił, „USA będą musiały zrobić coś bardzo poważnego”.

Prezydent USA zapowiedział, że jego decyzja, jakie podjąć działania wobec Iranu, może być spodziewana w ciągu 10-15 dni. W piątek jednak szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi zapowiedział, że projekt porozumienia nuklearnego będzie gotowy „w ciągu dwóch-trzech dni”. Później Iran przedstawić ma go Stanom Zjednoczonym. 

Wysłannik Donalda Trumpa na Bliski Wschód, Steve Witkoff, powiedział w niedzielnej rozmowie ze sprzyjającą Trumpowi stacją Fox News, że prezydent Stanów Zjednoczonych „jest ciekawy”,  dlaczego Iran nie zmienił kursu pomimo rosnącej presji USA w regionie. – Nie chcę używać słowa sfrustrowany... ponieważ Trump rozumie, że ma wiele alternatyw, ale jest ciekaw, dlaczego tego nie zrobili... Nie chcę używać słowa skapitulowali, ale dlaczego nie skapitulowali. Dlaczego, pod taką presją, przy takiej potędze morskiej, jaką tam mamy, nie przyszli do nas i nie powiedzieli: Oświadczamy, że nie chcemy broni, więc oto, co jesteśmy gotowi zrobić... – mówił Witkoff. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Azja Chiny Iran Ameryka Północna Stany Zjednoczone
