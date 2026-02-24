Negocjacje z Chinami w sprawie zakupu systemów uzbrojenia rakietowego – które według doniesień rozpoczęły się co najmniej dwa lata temu – wyraźnie przyspieszyły po tzw. „wojnie dwunastodniowej” między Izraelem a Iranem. Jak podaje Reuters, gdy rozmowy weszły w końcową fazę zeszłego lata, do Chin udali się wysocy rangą irańscy wojskowi i urzędnicy, w tym Massoud Oraei, wiceminister obrony Iranu.

– To całkowita zmiana reguł gry, jeśli Iran uzyska naddźwiękową zdolność do atakowania okrętów w tym obszarze – powiedział Danny Citrinowicz, były oficer izraelskiego wywiadu, obecnie pracownik think tanku Israel’s Institute for National Security Studies. – Te pociski są bardzo trudne do przechwycenia – podkreślił.

Agencja nie była w stanie ustalić, ilu pocisków dotyczy potencjalna umowa, o jakiej kwocie mowa ani czy Chiny doprowadzą porozumienie do skutku w obecnej sytuacji podwyższonych napięć w regionie. – Iran ma porozumienia wojskowe i bezpieczeństwa ze swoimi sojusznikami i teraz jest odpowiedni moment, aby z nich skorzystać – powiedział Reutersowi urzędnik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

W komentarzu przesłanym agencji Reutera chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że nie jest świadome rozmów o potencjalnej sprzedaży pocisków, o których donosi agencja. Chińskie Ministerstwo obrony nie odpowiedziało zaś na prośbę o komentarz w sprawie.

Jak podkreślają eksperci, pociski CM-302 byłyby jednym z najbardziej zaawansowanych elementów uzbrojenia wojskowego przekazanych Iranowi przez Chiny. Agencja Reutera zauważa natomiast, że potencjalna sprzedaż broni podkreślałaby pogłębiające się więzi wojskowe między Chinami a Iranem w momencie podwyższonego napięcia w regionie, komplikując wysiłki USA na rzecz powstrzymania irańskiego programu nuklearnego. „Sygnalizowałaby to również rosnącą gotowość Chin do zaznaczania swojej pozycji w regionie od dawna zdominowanym przez amerykańską potęgę militarną” – czytamy.