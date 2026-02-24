Jak informuje agencja Reutera – powołując się na sześć anonimowych źródeł, które zaznajomione są ze szczegółami negocjacji – Iran niebawem może podpisać z Chinami umowę, dotyczącą zakupu naddźwiękowych przeciwokrętowych pocisków manewrujących CM-302.
Umowa dotycząca produkowanych w Chinach CM-302 ma być bliska finalizacji, choć nie uzgodniono jeszcze daty dostawy broni – podaje Reuters.
Pociski, o których mowa, mają zasięg około 290 kilometrów i są zaprojektowane tak, by – poprzez lot na niskiej wysokości z dużą prędkością – unikać okrętowych systemów obrony. Ich rozmieszczenie znacząco zwiększyłoby zdolności uderzeniowe Iranu i stanowiłoby zagrożenie dla sił USA w regionie – podkreśla w rozmowie z agencją Reutera dwóch ekspertów ds. uzbrojenia.
Negocjacje z Chinami w sprawie zakupu systemów uzbrojenia rakietowego – które według doniesień rozpoczęły się co najmniej dwa lata temu – wyraźnie przyspieszyły po tzw. „wojnie dwunastodniowej” między Izraelem a Iranem. Jak podaje Reuters, gdy rozmowy weszły w końcową fazę zeszłego lata, do Chin udali się wysocy rangą irańscy wojskowi i urzędnicy, w tym Massoud Oraei, wiceminister obrony Iranu.
– To całkowita zmiana reguł gry, jeśli Iran uzyska naddźwiękową zdolność do atakowania okrętów w tym obszarze – powiedział Danny Citrinowicz, były oficer izraelskiego wywiadu, obecnie pracownik think tanku Israel’s Institute for National Security Studies. – Te pociski są bardzo trudne do przechwycenia – podkreślił.
Agencja nie była w stanie ustalić, ilu pocisków dotyczy potencjalna umowa, o jakiej kwocie mowa ani czy Chiny doprowadzą porozumienie do skutku w obecnej sytuacji podwyższonych napięć w regionie. – Iran ma porozumienia wojskowe i bezpieczeństwa ze swoimi sojusznikami i teraz jest odpowiedni moment, aby z nich skorzystać – powiedział Reutersowi urzędnik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych.
W komentarzu przesłanym agencji Reutera chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że nie jest świadome rozmów o potencjalnej sprzedaży pocisków, o których donosi agencja. Chińskie Ministerstwo obrony nie odpowiedziało zaś na prośbę o komentarz w sprawie.
Jak podkreślają eksperci, pociski CM-302 byłyby jednym z najbardziej zaawansowanych elementów uzbrojenia wojskowego przekazanych Iranowi przez Chiny. Agencja Reutera zauważa natomiast, że potencjalna sprzedaż broni podkreślałaby pogłębiające się więzi wojskowe między Chinami a Iranem w momencie podwyższonego napięcia w regionie, komplikując wysiłki USA na rzecz powstrzymania irańskiego programu nuklearnego. „Sygnalizowałaby to również rosnącą gotowość Chin do zaznaczania swojej pozycji w regionie od dawna zdominowanym przez amerykańską potęgę militarną” – czytamy.
Prezydent USA Donald Trump w ostatnim czasie zdecydował o skierowaniu na Bliski Wschód największych sił amerykańskich od 2003 r., czyli od inwazji na Irak. W rejonie Bliskiego Wschodu jest już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a wkrótce znajdzie się tam również grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford (ma wpłynąć na wody Morza Śródziemnego na początku przyszłego tygodnia).
Trump stwierdził, że albo dojdzie do porozumienia z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego, w tym wzbogacania uranu, albo, jak mówił, „USA będą musiały zrobić coś bardzo poważnego”.
Prezydent USA zapowiedział, że jego decyzja, jakie podjąć działania wobec Iranu, może być spodziewana w ciągu 10-15 dni. W piątek jednak szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi zapowiedział, że projekt porozumienia nuklearnego będzie gotowy „w ciągu dwóch-trzech dni”. Później Iran przedstawić ma go Stanom Zjednoczonym.
Wysłannik Donalda Trumpa na Bliski Wschód, Steve Witkoff, powiedział w niedzielnej rozmowie ze sprzyjającą Trumpowi stacją Fox News, że prezydent Stanów Zjednoczonych „jest ciekawy”, dlaczego Iran nie zmienił kursu pomimo rosnącej presji USA w regionie. – Nie chcę używać słowa „sfrustrowany”... ponieważ Trump rozumie, że ma wiele alternatyw, ale jest ciekaw, dlaczego tego nie zrobili... Nie chcę używać słowa „skapitulowali”, ale dlaczego nie skapitulowali. Dlaczego, pod taką presją, przy takiej potędze morskiej, jaką tam mamy, nie przyszli do nas i nie powiedzieli: „Oświadczamy, że nie chcemy broni, więc oto, co jesteśmy gotowi zrobić”... – mówił Witkoff.
