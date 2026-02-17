Dotychczas nie opublikowano żadnych oficjalnych komunikatów po negocjacjach w Genewie. W rozmowie z irańską telewizją państwową Araghchi powiedział jednak, że w porównaniu z pierwszą turą rozmów doszło do „dobrych postępów”, a rozmowy były konstruktywne. Jednocześnie polityk zauważył jednak, że aluzje strony amerykańskiej w sprawie możliwości użycia siły wobec Iranu „muszą się natychmiast i bezwarunkowo skończyć”. – Udało nam się osiągnąć szerokie porozumienie w sprawie zestawu zasad przewodnich, na podstawie których (...) zaczniemy pracę nad tekstem potencjalnego porozumienia– stwierdził szef irańskiej dyplomacji. Jak dodał, strona amerykańska nie zaproponowała jeszcze daty następnej rundy negocjacji.

Przed rozpoczęciem rozmów przedstawiciel Iranu – zastrzegając anonimowość – powiedział w rozmowie z agencją Reutera, że przedstawiciele Teheranu przyjechali do Genewy z „realnymi, konstruktywnymi propozycjami” i nie ma założonego z góry nastawienia co do ich rezultatu.

USA mają przygotowywać wojsko do potencjalnie długotrwałej operacji w Iranie

14 lutego agencja Reutera informowała, że amerykańska armia przygotowuje się do możliwej długiej, wielotygodniowej operacji przeciwko Iranowi, gdyby prezydent USA Donald Trump wydał taki rozkaz. W ramach kampanii amerykańskie wojsko mogłoby zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także irańskie obiekty państwowe i bezpieczeństwa – powiedział jeden z cytowanych informatorów, którzy zastrzegli sobie anonimowość. Rozmówca Reutera odmówił też podania bliższych szczegółów.

Amerykańscy urzędnicy informowali natomiast w rozmowie z „The Wall Street Journal”, że w ramach przygotowań do potencjalnego ataku na Iran Pentagon wysyła na Bliski Wschód dodatkowy lotniskowiec – USS Gerald Ford i towarzyszące mu okręty z Morza Karaibskiego.

Donald Trump: Możemy zawrzeć świetne porozumienie z Iranem

Na początku lutego w Maskacie – stolicy Omanu – Stany Zjednoczone i Iran wznowiły negocjacje. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli tych krajów od tzw. „wojny dwunastodniowej”. Przedstawiciele Teheranu publicznie zaznaczali później jednak, że ich kraj nie będzie negocjował żadnych kwestii poza swoim programem nuklearnym, a nawet jeśli, to i tak nie zrezygnuje z prawa do wzbogacania uranu. Zapowiedzi te spotkały się z ostrymi reakcjami w Waszyngtonie i Izraelu – pojawiły się m.in. głosy, że kompleksowe porozumienie nie jest możliwe, a Trump powinien sięgnąć po opcję militarną.