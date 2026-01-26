Strategia przetrwania. Czy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej może przejąć władzę?

– Reżim jest nadal mocno skonsolidowany i nie cofnie się przed żadnymi działaniami, aby utrzymać władzę. Liczy zapewne na to, że jeżeli uda się wytrwać przez trzy lata, to następca prezydenta Trumpa złagodzi nieco politykę wobec Iranu. Może mieć także nadzieję, że uda się być może jakoś porozumieć z Trumpem – mówi „Rzeczpospolitej” Diba Mirza z hamburskiego Instytutu Studiów Bliskowschodnich GIGA.

Jej zdaniem nie można też wykluczyć, iż o przejęcie władzy pokusi się potężny politycznie i ekonomicznie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, ale taki rozwój sytuacji oznaczać będzie kontynuację autokratycznych rządów bez nadziei na zmiany systemu, o co walczy protestująca większość społeczeństwa.

Wśród ekspertów nie brak opinii, że po obaleniu ajatollaha Chameneiego silny człowiek z kręgu strażników rewolucji byłby w stanie porozumieć się z USA, godząc się na cały szereg ustępstw dotyczących eksportu ropy oraz rezygnacji z dążenia do broni jądrowej.

To wszystko przypuszczenia. Jedno jest pewne: nie ma obecnie w Iranie lidera opozycji ani żadnej zorganizowanej grupy opozycji, którzy byliby zdolni do objęcia władzy. I to w sytuacji, gdy według wielu ocen aż 80 proc. społeczeństwa jest zdecydowanie przeciwko obecnemu systemowi rządów. Nie wiadomo jednak, jakiego rodzaju lider mógłby zyskać akceptację większości społeczeństwa.

Ostatni – piąty z kolei wielki protest społeczny w ostatnich dziewięciu latach – był największym zrywem przeciwko władzom i tak jak poprzednie miał charakter spontaniczny. Pogarszające się gwałtownie warunki życia, przerwy w dostawie elektryczności i braki, które wynikają z zaniedbań władz, oraz dezintegracja systemu bankowego i finansowego wywołały bunt zapoczątkowany przez bazari, czyli kupców z Wielkiego Bazaru w Teheranie.