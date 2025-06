Tak, ten reżim jest zły i wspiera Moskwę, dostarczając broń do mordowania Ukraińców. Ale czy to powód, by Ameryka kończyła militarne zadanie rozpoczęte przez Izrael?

Inni są zdziwieni, dlaczego prezydent, który miał występować jako mocny kandydat do pokojowej Nagrody Nobla, ten, który zapewniał, że żadna wojna, ani w Ukrainie, ani w Strefie Gazy, by za jego kadencji nie wybuchła (one miały być winą Joe Bidena), rozpętuje konflikt militarny z dużym państwem leżącym w niestabilnym i ważnym dla gospodarki świata regionie. Dlaczego przywódca wciąż głoszący, że interes Ameryki jest na pierwszym miejscu, realizuje plan, który jest korzystny dla innego kraju – Izraela?

USA stawiają w trudnej sytuacji sojuszników, z którymi spotkają się za parę dni na szczycie NATO w Hadze, także Polskę i inne państwa leżące blisko Rosji. Część ważnych europejskich graczy po izraelskim ataku na Iran uznała, że Izrael ma prawo do samoobrony (także przed reżimem ajatollahów rozwijającym program atomowy). Brzmiało to dziwnie, biorąc pod uwagę, że te same kraje długo nie pozwalały Ukrainie na używanie zachodniej broni do rażenia celów w głębi Rosji, na terenie agresora.

Jak oddzielić Izrael niszczący Iran ajatollahów od Izraela niszczącego Strefę Gazy?

Tak, ten reżim jest zły i wspiera Moskwę, dostarczając broń do mordowania Ukraińców. Ale czy to powód, by Ameryka kończyła militarne zadanie rozpoczęte przez Izrael? Rozpoczęte w czasie, gdy dyplomaci amerykańscy i irańscy szykowali się do kolejnej rundy negocjacji o nowym porozumieniu (rezygnacja przez Teheran z bomby atomowej w zamian za zniesienie dotkliwych sankcji). Porozumienie oznaczałoby wielkie interesy Iranu z Zachodem, może także uniezależnienie się od Moskwy.