Na jakich jeszcze polach będzie dochodziło do konfrontacji? Pewnie także w kwestiach polityki unijnej, bo o ile prezydent Nawrocki opowiada się za Polską w Unii, to jednak wyraźnie nie jest zwolennikiem postępów w integracji. Nie zgodzi się na wejście Polski do strefy euro ani na zmiany traktatów unijnych; zapewne dotyczy to również coraz częściej podnoszonego przez kraje unijne pomysłu zniesienia prawa weta, co mogłoby uderzyć w polską suwerenność.

W jakich sprawach jest możliwy kompromis?

Najszersze pole kompromisu z rządem rysuje się w kwestiach projektów rozwojowych, socjalnych, konsekwentnej modernizacji polskiej armii, bezpieczeństwa narodowego, współpracy z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Z rządem Nawrocki zamierza grać ostro: już na sierpień zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej, czyli posiedzenia Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta, by szybko zacząć recenzowanie i rozliczanie rządu. Mimo że w jego wystąpieniu mnóstwo było słów o interesie narodowym, wspólnych sprawach czy porozumieniu ponad podziałami partyjnymi, już dziś widać, że rozumie je podobnie jak Andrzej Duda – jako konsekwentne realizowanie swojego programu wyborczego. W tej kwestii chce być zdecydowanym, sprawczym i konsekwentnym.

Czy dotrzyma słowa? Tego rzecz jasna nie wiemy, bo polityka to jednak sfera rządzona poprzez zasadę kompromisu i nie do końca przewidywalna. Na przykład ambitny plan uchwalenia nowej konstytucji w 2030 roku może się udać wyłącznie w sytuacji tzw. momentu konstytucyjnego i przy pełnym konsensusie klasy politycznej. Należy szczerze wątpić, by wystarczyła do tego tylko determinacja prezydenta i niepewny sojusz PiS z Konfederacją.

Zatem mimo iż w mowie inauguracyjnej prezydent Karol Nawrocki wreszcie w jakimś stopniu odsłonił twarz, życzyłbym mu cierpliwości i szacunku wobec politycznych realiów. Wkrótce dostanie niejedną lekcję pokory, bo wchodzi do politycznej gry z profesjonalistami, przy których zbytnia wiara w siebie jest po prostu naiwna.