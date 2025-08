Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej była w lutym (najnowsze dane) niższa o 23,5 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Mediana wyniosła wtedy 7,17 tys. zł, a przeciętna – 9,4 tys. zł.

W tym samym czasie przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw (a więc w firmach, w których pracuje 10 i więcej osób, bez sektora finansowego i bez administracji) wyniosła 8,61 tys. zł. Co ciekawe, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce jest wyższe niż w sektorze przedsiębiorstw. Zdarzyło się tak już w 2024 r. i jest to wynik wysokich podwyżek płacy minimalnej i podwyżek w sektorze publicznym, m.in. w oświacie i nauce oraz ochronie zdrowia. Wysoki wzrost płacy minimalnej spowodował wtedy podniesienie płac w administracji, szczególnie lokalnej. Natomiast publiczne sektory oświaty, nauki i ochrony zdrowia nie są wliczane do sektora przedsiębiorstw. Przy wysokiej presji płacowej podwyżki w tej części gospodarki, która nie jest wliczana do sektora przedsiębiorstw, były wyższe niż w firmach prywatnych.

GUS informacje o tym, ile zarabiano w gospodarce podaje z półrocznym opóźnieniem. Dane o zarobkach w sektorze przedsiębiorstw są podawane po miesiącu. Dzisiejsze, najnowsze dane dotyczą lutego. Z danych tych wyłania się obraz różnorodnych płac, których wysokość zależy od branży, wielkości firmy czy instytucji, a także tego, czy to firma prywatna czy instytucja publiczna, oraz od lokalizacji siedziby, wieku czy płci pracowników.

Jakie są zarobki na poziomie całego kraju?

Przy medianie w całej gospodarce 7166 zł, mediana w sektorze publicznym wyniosła 9647,50 zł, czyli o jedną trzecią więcej, a w sektorze prywatnym była równa 6321,84 zł – 88,2 proc. ogólnego poziomu Istnieje przy tym wyraźna różnica pomiędzy zarobkami kobiet (7060 zł) i mężczyzn (7275 zł).