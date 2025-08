14:31 Głos zabiera Karol Nawrocki

Karol Nawrocki mówi, że ordery, nad którymi przejmuje zwierzchnictwo, są pomostem między I, II i III RP.

14:29 Prezydent przejął zwierzchnictwo nad Orderem Odrodzenia Polski

Nawrocki podpisał też protokół inwestytur.

14:29 Czego dotyczą obietnice prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące rolników?

O tym można przeczytać w artykule opublikowanym w serwisie wiescirolnicze.pl.

14:27 Prezydent Karol Nawrocki przejął zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego

Nawrocki podpisał też protokół inwestytury.

14:20 Zaczyna się kolejna część uroczystości związanych z zaprzysiężeniem prezydenta

Ta część uroczystości odbywa się na Zamku Królewskim. Prezydent zostanie Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.

14:01 Karol Nawrocki jest na Zamku Królewskim

Nowy prezydent zostanie teraz ustanowiony Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.

14:01 Zakończyła się msza w intencji prezydenta RP

Prezydenta Karola Nawrockiego witają na ulicach Warszawy tysiące Polaków.

13:58 Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki szybko zrezygnował z próby udawania dobrotliwego ojczulka narodu

Już w pierwszych słowach przedstawił swój wybór jako głos suwerena. Mówił, że „dalej tak rządzić się nie da”. Był to bez wątpienia policzek wymierzony Donaldowi Tuskowi i członkom jego gabinetu. Potem było jeszcze ostrzej i nie chodzi nawet o jego zdecydowany ton, ale obszary, które bez wątpienia będą polem walki z koalicją 15 października – pisze redaktor naczelny grupy medialnej Gremi Media Bogusław Chrabota.

13:36 Król Karol III pogratulował nowemu prezydentowi Polski

W depeszy gratulacyjnej Karol III pisze o partnerstwie Polski i Wielkiej Brytanii i wspomina, że oba kraje były sojusznikami w czasie II wojny światowej.

13:30 Prof. Antoni Dudek: Spodziewam się jak najgorszych rzeczy po prezydenturze Karola Nawrockiego

Moja ocena się opiera na gruntownej wiedzy na temat tego, jak Karol Nawrocki zarządzał najpierw Muzeum II Wojny Światowej, a później Instytutem Pamięci Narodowej, co niestety w kampanii wyborczej prezydenckiej było słabo poruszane, a moim zdaniem on doprowadził Instytut Pamięci Narodowej do fatalnego stanu i w nagrodę został wybrany na prezydenta, co uważam za bardzo złe rozwiązanie – stwierdził prof. Dudek w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

13:24 Jacek Nizinkiewicz opisując wrażenia z zaprzysiężenia wskazuje na „arogancję i triumfalizm PiS”

„Takiej pychy jeszcze w Sejmie nie widziałem” - pisze dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”.

13:16 Wołodymyr Zełenski życzy Nawrockiemu „powodzenia w realizacji woli i aspiracji narodu polskiego”

„Liczę na konstruktywny i bezpośredni dialog dla wspólnych interesów naszych krajów” - napisał Zełenski. „Jesteśmy wdzięczni Polsce za jej nieustające wsparcie. Ukraina i Polska mogą podążać drogą wolności i bezpieczeństwa tylko razem, a także razem z innymi wolnymi narodami europejskimi” - dodaje prezydent Ukrainy.

13:13 Artur Bartkiewicz: Orędzie Nawrockiego momentami przypominało exposé nowego premiera

Taka prezydentura jest śmiertelnym zagrożeniem dla koalicji rządzącej. Nawrocki – z racji braku posiadania większości w parlamencie, czyli narzędzi do realizacji obietnic – może zarzucać parlament projektami, a potem rozkładać ręce, mówiąc: ja mam wolę działania, ale widzicie, jacy oni są – pisze publicysta „Rzeczpospolitej”.

13:12 Uniwersytet Jagielloński rozwiązał umowę z Andrzejem Dudą

Media od dłuższego czasu spekulują na temat zajęć, których podjąć w przyszłości mógłby się ustępujący z urzędu Prezydenta RP Andrzej Duda. Jak się okazuje, pewne jest, że nie wróci on do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czym teraz zajmie się Andrzej Duda?

12:44 Swoim orędziem Karol Nawrocki rozpoczął kampanię obozu prawicy przeciw Koalicji Obywatelskiej przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi - pisze Michał Szułdrzyński

Składając przysięgę prezydencką, Nawrocki zdaje się stawać na czele pisowskiego wojska i wołać je do pospolitego ruszenia – komentuje redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

12:39 Arcybiskup Adrian Józef Galbas wygłasza homilię w czasie mszy w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP

- Doświadczamy na przemian śmiechu i łez, radości i smutku – mówi w kazaniu metropolita warszawski. - Nie ma na świecie nikogo, kogo życie byłoby tylko euforią. I nie ma nikogo, kogo życie byłoby tylko tragedią. Chodzi o to, abyśmy jako wierzący mieli pewność, że we wszystkim jest z nami Chrystus. Przeżywając szczęście, byśmy nie popadli w pychę. A przeżywając nieszczęście – abyśmy nie popadli w rozpacz. Nie ma Wielkiego Piątku, po którym nie byłoby Wielkanocy. Tak jest i tak będzie też w życiu prezydenta – podkreśla. Arcybiskup Galbas apeluje też do Nawrockiego o „prezydenturę ponad podziałami” i przestrzeganie prawa.

12:36 Krzysztof Adam Kowalczyk: Po środowym orędziu jasne jest, że Rada Gabinetowa nie będzie spotkaniem w przyjaznej atmosferze

Już na starcie prezydentury Karol Nawrocki zaczyna wchodzić w buty premiera – pisze w komentarzu kierownik działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.

12:23 Rozpoczyna się msza w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP

Mszę koncelebruje prymas Wojciech Polak.

12:11 Jarosław Kaczyński po zaprzysiężeniu do dziennikarza TVN24: Pan jest chamem

Prezes PiS był pytany przez Radomira Witta o część orędzie Karola Nawrockiego dotyczącą praworządności w Polsce. Gdy Kaczyński stwierdził, że Nawrocki „chce naprawiać zupełne zniszczenie konstytucji i praworządności przez obecny rząd”. Na uwagę, że np. problem z Trybunałem Konstytucyjnym zaczął się, gdy przy władzy był PiS, Kaczyński odparł: „Pan jest chamem. Z chamami nie rozmawiam”.

12:09 Opóźnia się msza święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP

Prezydent RP jest w drodze do Bazyliki Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

12:02 Powodzenia Karolowi Nawrockiemu życzy Beata Szydło

Nowy szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, w przeszłości pomagał Szydło przy kampanii wyborczej Andrzeja Dudy.

11:53 Wiktor Ferfecki: Mimo wygranej swojego ojca Daniel Nawrocki sprawia wrażenie, jakby nie chciał się zatrzymać

Sylwetkę syna Karola Nawrockiego znajdziecie w specjalnym dodatku „Wszyscy ludzie prezydenta”, który można znaleźć na rp.pl.

11:50 Donald Tusk ocenił orędzie Karola Nawrockiego

- Chyba dość szczerze mówił o konfrontacji z rządem i na to, oczywiście, jesteśmy gotowi. Wolałbym, aby te mniej autentyczne słowa o współpracy z rządem miały swoje konsekwencje – mówił premier.

11:48 Karol Nawrocki: To co wydarzyło się 1 czerwca było lekcją pokory wobec tych wszystkich, którzy chcieli, aby w Polsce panowało jednowładztwo

- To zdrowe dla Rzeczpospolitej, że w Pałacu Prezydenckim będzie prezydent, który będzie mówił w imieniu narodu – oświadczył Nawrocki.

11:45 Karol Nawrocki do zebranych przed Sejmem: Będę waszym głosem

- Ale wiem też, że tak wielu z was było ze mną w czasie całej kampanii wyborczej. Widzę wasze twarze, widzę flagi, widzę was wszystkich z całej Polski. Byliście ze mną przez ostatnie sześć a nawet osiem miesięcy. Ten dzisiejszy dzień to nasze wspólne zwycięstwo. To zwycięstwo Polski wolnej, suwerennej, niepodległej, Polski ze swoimi ambicjami. I do tego zwycięstwa wy mnie nieśliście. Dziękuję za to – oświadczył Nawrocki. Zebrani pod Sejmem skandują „dziękujemy”.

11:39 Karol Nawrocki zwrócił się do premiera i ministra sprawiedliwości w sprawie sędziów

Nie będę awansował ani nominował tych sędziów, którzy godzą w porządek konstytucyjno-prawny - zapowiedział w swoim orędziu nowy prezydent Karol Nawrocki.

11:33 Wystąpienie Karola Nawrockiego chwali Zbigniew Ziobro

„Gratuluję” - pisze Ziobro zwracając uwagę na to, co Ziobro mówił o kwestiach związanych z praworządnością.

11:30 „Kampania parlamentarna rozpoczęła się” - komentuje na gorąco orędzie Karola Nawrockiego Jacek Nizinkiewicz

„Mocne, antyrządowe wystąpienie. Nie potrzebuje kartki, słychać, że niechęć do ekipy Donalda Tuska ma głęboko w sobie” - pisze na X publicysta „Rzeczpospolitej”.

11:25 Już po zaprzysiężeniu. Kolejnym punktem dzisiejszych uroczystości jest msza święta

O 12 w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie Nawrocki weźmie udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP.

11:12 Władysław Kosiniak-Kamysz: Politycznie oceniając orędzie nie widziałem elementów związanych z polską wsią

- Dobrze, że jest PSL i możemy o tym mówić. W sprawach infrastrukturalnych pana prezydenta ktoś wprowadził w błąd. Wielkie inwestycje dopiero ruszyły za naszych rządów – mówił wicepremier.

11:09 Paweł Kukiz: Donald Tusk i spółka zatęsknią za prezydentem Dudą

Tak Kukiz ocenił orędzie nowego prezydenta.

10:54 Karol Nawrocki złożył w Sejmie kwiaty pod tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego

Nawrocki złożył też kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Jana Pawła II oraz marszałków Sejmu i Senatu.

10:46 Karol Nawrocki przypomina słowa Lecha Kaczyńskiego: „Warto być Polakiem”

- Tak trudno nie zgodzić się z Romanem Dmowskim, że jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie – stwierdził też. Cytował także Józefa Piłsudskiego, który mówił, że „niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze”. Przytoczył też słowa Wincentego Witosa, że „Polska musi dbać wiecznie” oraz słowa Władysława Korfantego o tym, że politycy powinni służyć Polakom. Nawrocki przytoczył też cytat z Ignacego Daszyńskiego mówiącego, że trzeba służyć społeczeństwu i społeczeństwa słuchać. - Niech Bóg błogosławi Polsce. Niech żyje Polska – zakończył swoje wystąpienie Nawrocki.

10:43 Karol Nawrocki mówi o pracach nad nową konstytucją

Nawrocki wyraził nadzieję, że nowa konstytucja będzie gotowa do przyjęcia w 2030 roku.

10:42 Karol Nawrocki zapowiada powołanie Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa

- Tak dalej być nie może – oświadczył Nawrocki zapowiadając podjęcie dyskusji o naprawie ustroju RP.

10:41 Europoseł KO Dariusz Joński sugeruje, że prezydent RP będzie nadal zależny od prezesa PiS

„ Zmienia się prezydent”.

10:40 Donald Tusk przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego: Do starych obaw dochodzą nowe

– Zwracam się do wszystkich Polaków, dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący. Dobrze wiem, co czujecie. Rozumiem was. Wszyscy wierzyliśmy, że uczciwość, dobro i miłość zwyciężą. I to, co się stało, wystawia tę naszą wiarę na poważną próbę – mówi premier w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych tuż przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta RP.

10:38 Karol Nawrocki: Dzisiaj Polska nie jest na drodze praworządności

- Ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany Prokurator Krajowy, w którym artykuł 7 Konstytucji, który mówi, że organy państwa muszą działać na podstawie i w granicach prawa, jest regularnie łamany. Stoję przed wami, by przekazać polskim sędziom i ministrowi sprawiedliwości, że sędziowie są od tego, by wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, polskie prawodawstwo powstaje w Sejmie i w Senacie i musi zyskać akceptację prezydenta Polski wybranego w powszechnych wyborach – oświadczył Nawrocki. Posłowie PiS skandują „konstytucja”. - Sędziowie nie są bogami, tylko mają służyć polskim obywatelom – dodał.

10:36 Karol Nawrocki zaprasza rząd na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się w sierpniu

Nawrocki chce rozmawiać o stanie finansów publicznych i o inwestycjach rozwojowych. Zwracając się do Tuska mówi, że chce wiedzieć jak wygląda stan państwa polskiego.

Rada Gabinetowa Foto: PAP

10:35 Karol Nawrocki: Ze smutkiem patrzę na to co dzisiaj dzieje się wokół przełomowych projektów inwestycyjnych

- Moglibyśmy je podzielić na te zupełnie zablokowane, na te okrojone i te opóźnione – stwierdził Nawrocki. - Dziś Polska jest na bardzo złej drodze do rozwoju i musimy mieć tego świadomość. Coś trzeba zmienić - dodał.

10:33 Karol Nawrocki: Nie możemy być gospodarstwem pomocniczym zachodnich sąsiadów ani całej UE

- Musimy poszukiwać tej drogi gospodarczej, która stanie się rodzajem konkurencyjności gospodarczej rzuconej także w kierunku zachodniej Europy. Jutro złożę inicjatywę ustawy, abyśmy wrócili do tradycyjnego kształtu CPK – oświadczył prezydent.

10:31 Karol Nawrocki podziękował Andrzejowi Dudzie za 10 lat sprawowania urzędu prezydenta Polski

- Wszyscy moglibyśmy się kultury instytucji najważniejszego urzędu państwa polskiego uczyć od prezydenta (Andrzeja Dudy) - podkreślił.

10:30 Karol Nawrocki: Będę głosem tych Polaków, którzy chcą polski normalnej

Nawrocki mówił o „dobrej polskiej szkole” z „dobrymi polskimi lekturami”. - Zrobię wszystko, aby dobra polska szkoła wychowywała kolejne pokolenia Polaków, a polski uczeń wychodzący ze szkoły czuł dumę z bycia Polakiem – stwierdził. Zapowiedział kontynuację programu Narodowego Czytania, zainicjowanego przez Bronisława Komorowskiego.

10:29 Karol Nawrocki zapowiada wspieranie polskich sojuszy, wymienia sojusz bilateralny z USA

- Będę dbał także o polską pozycję w NATO – zastrzegł. - Polska powinna być liderem budowania siły systemu immunologicznego, odpowiedzialności wschodniej flanki NATO – dodał.

10:26 Karol Nawrocki: Swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z podziałami politycznymi tylko wbrew tym podziałom

Nawrocki zapowiada, że w swoich decyzjach będzie „głosem narodu” wiernym swojemu programowi. - Będę głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej, Polski, która jest w UE, ale Polski, która nie jest Unią Europejską, ale jest Polską i pozostanie Polską - oświadczył nowy prezydent. - Będę głosem tych, którzy chcą Polski bezpiecznej – kontynuował Nawrocki. - Będę głosem polskich żołnierzy i polskich oficerów, wspierać będę wszystkie wysiłki modernizacyjne polskiej armii – zapowiedział.

10:25 Karol Nawrocki zapowiada, że będzie realizował swój program wyborczy

Mówi o CPK, sprzeciwie wobec podnoszenia wieku emerytalnego, sprzeciwie wobec przyjęcia euro oraz sprzeciwie wobec nielegalnej migracji. - Głęboko wierzę, że moja prezydentura przywróci wiarę w składane obietnice. Będę wypełniał swoje zobowiązania wobec moich wyborców i wobec tych, którzy brali udział w wyborach – oświadczył Nawrocki.

10:24 Zaprzysiężenie prezydenta komentuje wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak

„Nowy prezydent staje przed dużą odpowiedzialnością wobec państwa, jego instytucji i przede wszystkim wobec Polaków” - pisze lider Konfederacji.

10:23 Nawrocki mówi, że jego wybór oznacza, że „tak dalej rządzić Polską nie można”

- 1 czerwca to wyraźny sygnał, że Polacy chcą spełniania obietnic wyborczych. 1 czerwca wszyscy przekonaliśmy się, że prezydent RP musi być, tylko i aż, po prostu, głosem obywateli i obywatelek RP, nikim więcej. Ja jako prezydent RP będę głosem narodu polskiego i takie mam przed sobą zadanie – oświadczył Nawrocki.

10:22 Powodzenia prezydentowi życzy Sławomir Mentzen

Lider Konfederacji życzy prezydentowi „dużo siły, odwagi i wytrwałości”.

10:18 Karol Nawrocki mówi, że został prezydentem „wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, wbrew teatrowi politycznemu i pogardzie”

- Wybaczałem i jako chrześcijanin ze spokojem, z serca i głębi serca wybaczam całą tą pogardę i to co działo się w czasie wyborów – mówi prezydent Nawrocki.

10:16 Karol Nawrocki: Władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród

- Witam naród Polski. Witam tysiące, dziesiątki tysięcy obywateli i obywatelek, które przyjechały do Warszawy i których widziałem przed polskim Sejmem – mówi Karol Nawrocki wygłaszając orędzie.

10:14 „Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji” - mówi Nawrocki

Swoją przysięgę Nawrocki kończy słowami „tak mi dopomóż Bóg”.

10:14 Prezydent elekt Karol Nawrocki za chwilę złoży przysięgę

Przysięgę odbierze od Nawrockiego Hołownia.

10:12 Na zaprzysiężeniu Nawrockiego obecna jest delegacja z USA

Na czele delegacji stoi Kelly Loeffler, szefowa administracji ds. małych przedsiębiorstw.

10:10 Hołownia wita obecnego w Sejmie Andrzeja Dudę

Posłowie PiS skandują „dziękujemy”. Gdy Hołownia wita Nawrockiego, w ławach PiS rozlegają się okrzyki „Karol Nawrocki, prezydentem Polski”. Z kolei gdy Hołownia wita Tuska, posłowie koalicji rządzącej skandują „Donald Tusk”. W Sejmie są też byli prezydenci – Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Nieobecny jest Lech Wałęsa.

10:07 Szymon Hołownia otwiera obrady Zgromadzenia Narodowego

W sali obrad Sejmu rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego.

10:06 Karol Nawrocki i Marta Nawrocka weszli na salę obrad Sejmu

Z ław PiS słychać okrzyki „Karol, Karol”.

10:03 Na zaprzysiężeniu prezydenta pojawił się premier i wszyscy wicepremierzy

W rządowych ławach siedzą Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz (minister obrony, PSL), Krzysztof Gawkowski (minister cyfryzacji, Lewica) i Radosław Sikorski (minister spraw zagranicznych, KO).

09:58 Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przywitał w Sejmie Karola Nawrockiego

Wkrótce rozpocznie się zaprzysiężenie prezydenta.

09:58 Lech Wałęsa ocenia Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudę

Pytany o ocenę urzędowania Andrzeja Dudy były prezydent ocenił, że należy „jak najszybciej zapomnieć, że taka kara nas spotkała”.

09:49 Paweł Szefernaker: Prezydent będzie współpracował z rządem

Szef gabinetu prezydenta w rozmowie z dziennikarzami przed zaprzysiężeniem podkreślił , że prezydent jest gotów „o sprawach najważniejszych dla Polski rozmawiać”, mimo krytycznej oceny rządu Donalda Tuska. - Prezydent będzie realizował program, z którym szedł do wyborów - zapowiedział jednocześnie.

09:44 Donald Tusk zwraca się do „wszystkich Polaków, dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący”

Dobrze wiem, co czujecie, rozumiem was. Wszyscy wierzyliśmy, że uczciwość, dobro i miłość zwycięży. To co się stało wystawia tę naszą wiarę na poważną próbę (...). Do starych obaw dochodzą nowe – oświadczył premier w nagraniu umieszczonym w serwisie X. Premier zaapelował jednocześnie, by „nie tracić wiary w dobro, uczciwość, wolność”. - Ta wiara czyni z Polaków wielki naród. Bez tej waszej wiary nie ma Polski. Jesteście solą tej ziemi – przekonywał.

09:41 W oczekiwaniu na zaprzysiężenie zachęcamy do zapoznania się z naszym dodatkiem

„Wszyscy ludzie prezydenta” - tylko na rp.pl.

09:15 Pod Sejm zmierzają zwolennicy Karola Nawrockiego

Wcześniej o obecność w Warszawie do wyborców PiS apelował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

09:13 Na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie X pojawiło się już powitanie Karola Nawrockiego

09:03 W PiS odliczają minuty do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego

Odlicza m.in. były szef KPRM Michał Dworczyk.

09:01 Konfederacja przypomina Nawrockiemu podpis pod deklaracją przygotowaną przez Mentzena

„Z prezydenturą Karola Nawrockiego wiążemy duże nadzieje związane z podpisaniem przez niego w kampanii prezydenckiej tzw. deklaracji toruńskiej autorstwa Sławomira Mentzena. Będziemy z całą mocą pilnować, by te punkty były realizowane i by polski prezydent stał na straży tych kluczowych, polskich spraw” - oświadczyła w serwisie X Konfederacja.

08:58 Łukasz Rzepecki, doradca ustępującego prezydenta, liczy na wypełnienie przez Karola Nawrockiego tzw. deklaracji toruńskiej

W wyborach prezydenckich Rzepecki poparł lidera Nowej Nadziei, Sławomira Mentzena.

08:47 Włodzimierz Czarzasty: Andrzej Duda rozwalił cały system sprawiedliwości

Wicemarszałek Sejmu w rozmowie z TVN24 mówił, że cieszy się z zakończenia kadencji Andrzeja Dudy. - Jedyna rzecz, którą zrobił dobrze, moim zdaniem, to dobrze się zachował w momencie, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie. Źle oceniam jego 10 lat, to był marny czas dla Polski. A jeśli chodzi o Karola Nawrockiego – znak zapytania. Zobaczymy, w co się zamieni – mówił.

08:36 Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie uzyskując w II turze, w której mierzył się z Rafałem Trzaskowskim, 50,89 proc. poparcia

W liczbach bezwzględnych Nawrocki zdobył w II turze 10 606 877 głosów - tylko Lech Wałęsa w 1990 roku, w II turze wyborów uzyskał wyższe poparcie biorąc pod uwagę liczbę oddanych głosów (o ok. 16 tys.). Tak kształtowało się poparcie dla Nawrockiego w poszczególnych województwach i gminach:

Poparcie dla Karola Nawrockiego w województwach w II turze wyborów Foto: PAP

Poparcie dla Karola Nawrockiego w poszczególnych gminach w II turze wyborów Foto: PAP

08:30 Donald Tusk wspomina, jak układała mu się - jako premierowi - współpraca z trzema prezydentami

„Jak będzie z czwartym? Poradzimy sobie” - pisze też Tusk.

08:02 O Sławomirze Cenckiewiczu, nowym szefie BBN, w dodatku „Wszyscy ludzie prezydenta” pisze Estera Flieger

Bez Sławomira Cenckiewicza Karol Nawrocki nie zostałby jednak prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Nie chodzi o to, że zasiadając w Kolegium IPN głosował „za”: był promotorem tej kandydatury. A Kaczyński, który nie chciał niesterowalnego Cenckiewicza w Instytucie, będzie miał niesterowalnego Cenckiewicza w Pałacu Prezydenckim – pisze publicystka „Rzeczpospolitej”.

07:57 Rzecznik rządu Adam Szłapka pytany o nowego prezydenta przypomina, że za politykę zagraniczną i wewnętrzną odpowiada rząd

Rzecznika rządu zapytano następnie, czego spodziewa się po prezydenturze Karola Nawrockiego. – To są relacje między urzędami opisanymi precyzyjnie w konstytucji. Prezydent ma jasno wypisane, co może, czego nie może. Za rządzenie w Polsce, za politykę wewnętrzną i zagraniczną odpowiada Rada Ministrów. I każdy ma swą robotę wykonywać jak najlepiej – odparł.

07:28 Karol Nawrocki jest szóstym prezydentem III RP wybranym w wyborach powszechnych

Wojciech Jaruzelski, pierwszy prezydent po 1989 roku i przywróceniu urzędu głowy państwa, został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe.

Prezydenci III RP Foto: PAP

07:22 Na czele kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego stanie Zbigniew Bogucki

Merytoryczny, umiejący dyskutować z każdym i nie grający na siebie – pisze o nim Izabela Kacprzak, która przedstawia sylwetkę Boguckiego w specjalnym dodatku „Wszyscy ludzie prezydenta”.

07:06 W związku z zaprzysiężeniem prezydenta zbiera się Zgromadzenie Narodowe

Zgromadzenie Narodowe to wspólne posiedzenie obu izb parlamentu. Zwołuje się je w szczególnych okolicznościach.

Oto wszystkie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego po 1989 roku Foto: PAP

06:54 Jak wygląda wymiar sprawiedliwości po 10 latach prezydentury Andrzeja Dudy?

Procesy sądowe trwają średnio o kilka miesięcy dłużej niż przed dekadą, pogłębia się chaos związany z tzw. neosędziami, w prokuraturze trwa spór o legalne umocowanie prokuratora krajowego, Sąd Najwyższy pozostaje podzielony na dwie zwalczające się frakcje starych i nowych sędziów, Trybunał Konstytucyjny kurczy się i traci sprawczość, a jego orzeczenia nie są uznawane przez część polityków i prawników.

06:32 W związku z zaprzysiężeniem mieszkańców Warszawy czekają utrudnienia w ruchu

Mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na zatory komunikacyjne w centrum miasta. O szczegółach piszemy w serwisie zyciewarszawy.pl.

06:22 Jarosław Kaczyński jest największym – obok Karola Nawrockiego – zwycięzcą wyborów prezydenckich. Tak uważa Jacek Nizinkiewicz

Prezes PiS udowadnia, że w polityce nie ma rzeczy niemożliwych. Nad Wisłą zrealizował się prawdziwy amerykański sen. Pierwszym obywatelem Polski został człowiek z nizin społecznych, o niejasnej przeszłości, który nie był częścią aparatu partyjnego, został wyciągnięty z kapelusza, a ponad 10 mln głosujących Polaków zdecydowało, że powinien zostać prezydentem Polski. Jarosław Kaczyński zagrał va banque i wygrał. Nie pierwszy raz – pisze Nizinkiewicz.

06:16 Andrzej Duda pożegnał się z Polakami orędziem

– Od pierwszego do ostatniego dnia mojej prezydentury czyniłem wszystko, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo i rozwój – mówił ustępujący prezydent, który przekonywał, że w czasie jego prezydentury Polska przemieniła się w „państwo nowego formatu”

06:12 W jaki sposób wątpliwości wokół statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wpływają na legalność objęcia mandatu przez Karola Nawrockiego?

– Orzekanie o ważności wyborów i złożenie ślubowania to dwa odrębne postępowania prawne. Aktualnie, po tym, jak postępowanie sądowe jest skutecznie zakończone, trwa niezależne od niego postępowanie polegające na obejmowaniu urzędu. Ostatnią czynnością w ramach tej drugiej procedury jest złożenie przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Jeżeli ta czynność zostanie wykonana, Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta i będzie mógł skutecznie go wykonywać – mówi prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

06:00 Tak zmieniała się ocena prezydenta Andrzeja Dudy w czasie 10 lat jego kadencji

W tym czasie Duda podpisał 1 850 ustaw, 19 zawetował, 61 skierował do Trybunału Konstytucyjnego oraz wyszedł z 62 inicjatywami ustawodawczymi.

Jak zmieniała się ocena prezydentury Andrzeja Dudy? Jak zmieniała się ocena prezydentury Andrzeja Dudy?z Foto: PAP

05:55 Oto najważniejsze daty z życia Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego

Najważniejsze daty z życia Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego Foto: PAP

05:53 Marta Nawrocka, tuż przed zaprzysiężeniem, udzieliła serwisowi kobieta.rp.pl pierwszego wywiadu występując w roli przyszłej pierwszej damy

– Nie chciałabym być definiowana przez pryzmat ani obecnej, ani byłych pierwszych dam. Każda była wyjątkowa, każda ma swoją własną wrażliwość. Każda indywidualnie kształtuje swoją drogę życiową, osobistą czy zawodową. Będę konsekwentnie budowała swój wizerunek. Jestem otwarta na ludzi, chcę dać się im poznać, jak również poznać ich, dostrzegać ich problemy i radości – mówiła Marcie Jarosz żona Karola Nawrockiego.

05:52 Czego należy spodziewać się po prezydenturze Karola Nawrockiego?

O tym w podcaście „Wszyscy ludzie prezydenta” rozmawiali dziennikarze działu krajowego „Rzeczpospolitej” – Jacek Nizinkiewicz, Estera Flieger i Michał Kolanko.

05:47 Jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień? Harmonogram zaprzysiężenia

Środowe uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 i potrwają do 16:30. Oto harmonogram zaprzysiężenia Karola Nawrockiego: ”