Sędziowie ci trafili także do Sądu Najwyższego, który również został zreformowany ustawą przygotowaną przez Andrzeja Dudę. Na jej mocy powstały dwie nowe Izby: Dyscyplinarna oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, które zostały obsadzone wyłącznie przez tzw. neosędziów. Reformy te doprowadziły do nałożenia na Polskę kar finansowych przez instytucje europejskie, zablokowania wypłat środków z Krajowego Planu Odbudowy, a także do niebagatelnego problemu ze stabilnością orzeczeń tzw. neosędziów, który coraz bardziej się pogłębia.

Zaostrzenie kodeksu karnego

Do dziś odczuwamy też skutki podpisanej przez prezydenta Dudę w 2022 r. nowelizacji kodeksu karnego, która radykalnie zaostrzyła kary za dużą część przestępstw, wprowadziła tzw. bezwzględne dożywocie i rozszerzyła karalność nieletnich. Prawnicy protestowali przeciwko tym przepisom twierdząc, że są one pełne populizmu penalnego, ograniczą swobodę orzeczniczą sędziów, a charakter resocjalizacyjny kary zamienią na czysty odwet. – Ustawa ta cofa polskie prawo karne do czasów PRL-u. Trudno bowiem zrozumieć, by w XXI wieku, w kraju, którego konstytucja odwołuje się do wartości chrześcijańskich i humanistycznych, wykluczono resocjalizację jako jeden z celów kary i wprowadzono bezwzględną karę dożywotniego pozbawienia wolności, zakazaną na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – ostrzegało 173 ekspertów prawa karnego. Ich głosy jednak na nic się nie zdały. Prezydent nie zawahał się bowiem przed podpisem pod nowelizacją. Odwrócenie skutków tamtej noweli stało się jednym z celów resortu sprawiedliwości po zmianie rządów. Do dziś jednak reforma taka nie została uchwalona.

Ustawa kagańcowa

Podpis Andrzeja Dudy widnieje także pod tzw. ustawą kagańcową albo represyjną uchwaloną głosami PiS w grudniu 2019 r. Przeciwko niej protestowała duża część środowiska prawniczego, organizując chociażby Marsz Tysiąca Tóg. Wprowadzała ona m.in. obowiązek składania przez sędziów oświadczeń o członkostwie w organizacjach społecznych, zakaz kwestionowania skuteczności powołania innego sędziego czy większe uprawnienia rzeczników dyscyplinarnych sędziów. Przepisy te były krytykowane przez Komisję Wenecką i Komisję Europejską, a TSUE orzekł, że są one niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

Lex Tusk

Ustępujący prezydent zdecydował się też na podpisanie w 2023 r. ustawy o komisji ds. rosyjskich wpływów czyli tzw. „lex Tusk”. Przepisy te powoływały państwową komisję do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022, która miała mieć szerokie uprawnienia, włącznie z możliwością wydawania zakazu pełnienia funkcji związanych z wydawaniem pieniędzy publicznych. – To prawo szyte pod eliminację Donalda Tuska ze sceny politycznej przed wyborami lub przynajmniej upokorzenie go w oczach wyborców – mówili wtedy przeciwnicy ustawy, a wśród nich Rzecznik Praw Obywatelskich. Co prawda prezydent po podpisaniu przepisów skierował je do kontroli następczej Trybunału Konstytucyjnego. Zaproponował jednak też własne rozwiązania, które eliminowały część kontrowersyjnych rozwiązań. I to właśnie ta wersja ustawy weszła w życie.