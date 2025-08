07:00 W nocy Rosjanie strącili 51 ukraińskich dronów

Drony były strącane nad obwodami: rostowskim (16), briańskim (16), woroneskim (4), orłowskim (3), a także nad Krymem (12) – podaje Ministerstwo Obrony Rosji.

06:59 Steve Witkoff jest już w Moskwie

Specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu powitał szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Kirył Dmitriew.

06:50 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 059 270 żołnierzy, 11 072 czołgi, 23 091 transporterów opancerzonych, 31 133 zestawy artyleryjskie, 1 455 wyrzutnie rakiet, 1 203 zestawy przeciwlotnicze, 421 samolotów, 340 śmigłowców, 49 767 bezzałogowych statków powietrznych, 3 555 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 57 475 pojazdów (w tym cystern) i 3 936 jednostek sprzętu specjalnego.

06:35 Wzdłuż całego frontu rosyjska armia podbija ok. 530 km2 drugi miesiąc z rzędu

Nie są to duże zdobycze. Mimo to część ekspertów sądzi, że los Pokrowska jest przesądzony, bowiem Rosjanom uda się go oskrzydlić. – W najbliższym czasie ukraińskie dowództwo musi podjąć decyzję, czy bronić rejonu Pokrowska (posyłając tam posiłki, prowadząc kontrataki przeciw okrążającym go wojskom rosyjskim i wdając się w krwawą bitwę – red.), czy wycofywać stamtąd swe wojska, ryzykując wyswobodzenie z frontu znacznego zgrupowania rosyjskiego (które będzie mogło podjąć ataki w innych miejscach – red.) – podsumowuje jeden z rosyjskich niezależnych analityków.

06:23 Ukraińcy zaprzeczają doniesieniom o okrążeniu ich sił w rejonie Pokrowska

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że Rosjanie prowadzą obecnie działania ofensywne na północny-wschód od Pokrowska, próbując przeciąć linie zaopatrzenia ukraińskich jednostek. Strona ukraińska zapewnia jednak, że Rosjanie „znajdują jedynie śmierć wokół Pokrowska”.

05:44 Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na obwód rostowski

P.o. gubernatora obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował, że w wyniku uszkodzenia linii wysokiego napięcia prądu zostało pozbawionych 87 budynków mieszkalnych we wsi Zołotariewka.

05:29 W obwodzie zaporoskim w nocy rozległy się eksplozje

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował o eksplozjach, które rozległy się, po ogłoszeniu na terenie obwodu alarmu powietrznego w związku z groźbą rosyjskiego ataku z użyciem bomb kierowanych.

04:47 W nocy Rosjanie atakowali obwód sumski

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało o ataku powietrznym na cele w obwodzie przy użyciu bomb kierowanych.

04:44 Ukraińska armia publikuje nagranie z ataków dronów na pozycje Rosjan

Do ataków doszło na kierunku północno-słoboziańskim. Ukraińcom udało się zniszczyć haubicę D-30 i cztery transportery opancerzone.

04:38 Trwa ewakuacja mieszkańców jednej z dzielnic Chersonia

Władze obwodu chersońskiego opublikowały nagranie na którym widać warunki, na jakie mogą liczyć ewakuowani z dzielnicy Korabelnej Chersonia w punktach, do których są ewakuowani. Decyzja o ewakuacji dzielnicy Chersonia była spowodowana częstym ostrzałem Rosjan. Jak dotąd z dzielnicy Korabelnej ewakuowano 547 mieszkańców, w tym 46 dzieci.

04:35 Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego: Rosja prowadzi wojny informacyjne przeciwko Ukrainie

Gen. Kyryło Budanow stwierdził, że Rosja prowadzi przeciw Ukrainie regularne wojny informacyjne, których celem jest zniszczenie jedności w ukraińskim społeczeństwie. - Ich celem jest manipulowanie emocjami społeczeństwa – podkreślił. - Ale jestem pewien, że im się to nie uda. Wszyscy z nas i wy, jako przedstawiciele mediów także, musicie pamiętać, co chcą osiągnąć manipulując emocjami i niszcząc jedność - dodał w czasie spotkania z dziennikarzami.

04:31 Władimir Putin przyjmie na Kremlu króla Malezji

Ibrahim Iskandar będzie w środę gościem Władimira Putina. Będzie to pierwsza wizyta króla Malezji w Rosji od czasu ustanowienia relacji dyplomatycznych między obydwoma państwami w 1967 roku. Król Malezji będzie przebywał z wizytą w Rosji do 10 lipca – po wizycie w Moskwie odwiedzi Kazań.

04:30 We wtorek wieczorem nad Rosją strącono sześć dronów

Ministerstwo Obrony Rosji informuje o strąceniu czterech dronów nad obwodem rostowskim i po jednym dronie nad obwodami briańskim i kałuskim.

04:27 Donald Trump zapowiada, że wkrótce podejmie decyzję ws. sankcji wobec Rosji

- Zobaczymy co się stanie w dość nieodległej przyszłości – powiedział Trump odpowiadając na pytanie dziennikarza o gotowość do nałożenia sankcji na Rosję. - Jutro (w środę - red.) mamy spotkanie z Rosją (chodzi o wizytę w Moskwie Steve'a Witkoffa – red.), po której będziemy w stanie podjąć decyzję - dodał amerykański prezydent.

04:25 Rosyjskie i chińskie okręty mają podjąć wspólne patrole na Pacyfiku

O tym, że marynarki wojenne Rosji i Chin przygotowują się do wspólnych patroli w azjatyckiej części Oceanu Spokojnego informuje biuro prasowe Floty Oceanu Spokojnego. Interfax przypomina, że od 2019 roku Chiny i Rosja prowadzą już wspólne patrole powietrzne w rejonie Pacyfiku.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie 1259 dnia wojny

