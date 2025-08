Guterres zwrócił się do państw członkowskich, przypominając, że to one mają decydujący głos w sprawie reform. – Mandaty są wyrazem waszej woli i należą wyłącznie do was. Nasza rola to ich wdrażanie – w pełni, rzetelnie i skutecznie – powiedział. Sekretariat ONZ ma jedynie zapewnić środki i zdolności niezbędne do realizacji decyzji podjętych przez państwa.

55 proc. o tyle od 2020 roku zwiększyła się średnia objętość tekstu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

W dokumencie zaproponowano rozpoczęcie procesu przeglądu reform, który byłby ograniczony czasowo i pozwoliłby skutecznie wdrożyć przedstawione zalecenia. Celem miałoby być stworzenie bardziej elastycznego, spójnego i skutecznego systemu ONZ, lepiej przystosowanego do wyzwań współczesnego świata.