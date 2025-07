Obecnie sytuacja żywnościowa w Gazie osiągnęła poziom kryzysowy, co wywołuje międzynarodową krytykę wobec Izraela, zwłaszcza w kontekście cierpień cywilów. Lekarze z terenu Strefy Gazy odnotowują coraz więcej pacjentów umierających z powodu głodu i niedożywienia, sami niejednokrotnie mdleją podczas zabiegów medycznych.

Ponad 100 organizacji humanitarnych i grup praw człowieka ostrzegło w ostatnich dniach przed „masowym głodem” i zaapelowało do Izraela o zniesienie restrykcji na pomoc humanitarną. Unia Europejska i inne państwa, w tym sojusznicy Izraela – Wielka Brytania, Francja i Kanada – wydały wspólne oświadczenie potępiające wstrzymanie pomocy dla prawie 2 milionów Palestyńczyków.

Izrael obwinia Hamas i ONZ. „Nie ma głodu spowodowanego przez Izrael”

Izrael jednak bagatelizuje te zarzuty. Rzecznik rządu David Mencer zaznaczył, że „nie ma głodu spowodowanego przez Izrael”, a winą za niedobory żywności obarczył zarówno Hamas, jak i problemy z koordynacją ONZ.

Przez niemal dwa lata Izrael oskarżał Hamas o kradzież pomocy humanitarnej dostarczanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych i inne międzynarodowe organizacje. To właśnie na tym zarzucie opierał się główny argument do ograniczania dostaw żywności do Strefy Gazy. Jednak według dwóch wysokiej rangi izraelskich wojskowych i innych osób zaangażowanych w tę sprawę, izraelskie wojsko nigdy nie znalazło dowodów, że Hamas systematycznie kradł pomoc ONZ, największego dostawcy pomocy humanitarnej podczas wojny.