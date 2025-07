Odkrycie miejsca pochówku sprzed 100 000 lat zmienia spojrzenie na wczesnych ludzi

Niektórzy naukowcy sugerują, że zwyczaj grzebania zmarłych mógł pojawić się jeszcze wcześniej – np. w Afryce Południowej wśród Homo naledi. Ale te hipotezy są wciąż dyskusyjne i niepoparte wystarczającymi dowodami.

Tinshemet. Paleolityczny most między Europą i Afryką

Tinshemet dostarcza również cennych informacji o kontaktach między różnymi podgrupami wczesnych ludzi. Izrael był wówczas pomostem między neandertalczykami z Europy a Homo sapiens z Afryki. To sprzyjało wymianie genów, kultury i technologii. Badacze wciąż ustalają, do jakiej grupy należeli ludzie pochowani w jaskini – być może była to populacja mieszana lub zupełnie odrębna.

Zaidner zwraca uwagę, że właśnie w tym okresie pojawiają się pierwsze ślady biżuterii i malowania ciała, co może świadczyć o rosnącej potrzebie wyrażania tożsamości grupowej – odróżniania „nas” od „innych”.

Prof. Israel Hershkovitz z Uniwersytetu w Tel Awiwie, współkierownik badań, podkreśla, że cmentarzysko ma również wymiar społeczny i symboliczny. – To sygnał: „To nasza ziemia, należąca do naszych przodków” – mówi. – Takie symboliczne roszczenie do terytorium ma swoje odbicie także we współczesnym świecie.