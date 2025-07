Nie tego Amerykanie spodziewali się po Donaldzie Trumpie? „Posunął się za daleko”

W najnowszym badaniu 55 proc. respondentów uważa, że prezydent posunął się za daleko w kwestii deportacji imigrantów przebywających w USA nielegalnie. To o 10 punktów procentowych więcej w porównaniu wynikami podobnego sondażu, przeprowadzonego lutym.

Reklama Reklama

Różnica między osobami o poglądach demokratycznych i republikańskich

Obecnie 90 proc. dorosłych osób o poglądach demokratycznych uważa, że polityka deportacyjna Trumpa poszła za daleko. Wśród dorosłych o poglądach republikańskich takie samo zdanie ma 15 proc. dorosłych osób.

57 proc. Amerykanów sprzeciwia się również planom budowy nowych ośrodków, które mogłyby pomieścić do 100 tysięcy nielegalnych imigrantów. 53 proc. badanych jest przeciwnych zwiększeniu budżetu na Służbę Imigracyjną i Celną (ICE) o miliardy dolarów. To dwa priorytety Białego Domu, które znalazły odzwierciedlenie w szeroko zakrojonym projekcie ustawy, podpisanym niedawno przez Donalda Trumpa.

Prawie 6 na 10 osób sprzeciwia się staraniom o zniesienie prawa do obywatelstwa z urodzenia, co jest kolejnym pomysłem, forsowanym przez Donalda Trumpa. Sądy rozpatrują obecnie dekret prezydencki, który ma na celu zakazanie prawa do obywatelstwa z urodzenia dzieciom urodzonym na terytorium amerykańskim, których rodzice przebywali w kraju nielegalnie lub legalnie, ale tymczasowo.