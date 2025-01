Skarga na rozporządzenie Donalda Trumpa. „To nie Donald Trump decyduje, kto ma prawo do uczestnictwa w amerykańskim społeczeństwie”

Skargę na rozporządzenie wniosła organizacja American Civil Liberties Union oraz wiele jej stanowych oddziałów, w imieniu grup imigrantów, które mają zostać dotknięte skutkami rozporządzenia.



To jest nielegalne. Konstytucja i Kongres – nie prezydent Trump – decydują, kto ma prawo do pełnego uczestnictwa w amerykańskim społeczeństwie Fragment skargi na rozporządzenie Donalda Trumpa

W 17-stronicowej skardze można przeczytać, że – zdaniem skarżących – rozporządzenie jest niezgodne z prawem federalnym i konstytucją USA.



W skardze można przeczytać, że dla powodów rozporządzenie oznacza „pozbawienie ich dzieci 'bezcennego skarbu', jakim jest obywatelstwo... zagraża im dożywotnim wykluczeniem ze społeczeństwa i strachem przed deportacją z jedynego kraju, który znają” (chodzi o dzieci, które urodzą się w imigranckich rodzinach na terytorium USA – red.).



„To jest nielegalne. Konstytucja i Kongres – nie prezydent Trump – decydują, kto ma prawo do pełnego uczestnictwa w amerykańskim społeczeństwie” - głosi skarga skierowana do sądu federalnego w New Hampshire. Wnioskodawcy chcą uznania rozporządzenia za bezprawne i najpierw czasowego, a po rozpatrzeniu skargi trwałego, zablokowania rozporządzenia.