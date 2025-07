Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Stefan Jacyno, adwokat, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

To ważne zagadnienie praktyczne wobec powszechnego przekonania, że kopia poświadczona urzędowo zastępuje oryginał. Jednak dokumentem jest oryginał, a kopia czy odpis to tylko informacja, że taki dokument zaistniał. Poświadczenie oznacza, że poświadczający bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność. Dla wielu celów to wystarczy. Natomiast zgodnie z prawem o notariacie (art. 109) moc prawną oryginału mają tylko wypisy aktów notarialnych. Tylko one. Sądy muszą bazować na dokumentach, a akta księgi wieczystej powinny zawierać nie informacji o dokumentach, ale same dokumenty.