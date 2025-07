Kolejny przywilej – prawo do wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem. Może dać spore oszczędności na podatku, ale jeśli syn bądź córka (chodzi o pełnoletnich do 25. roku życia, którzy się jeszcze uczą) przekroczą limit dochodów, preferencja przepada.

Jak liczyć dochody dziecka?

Barbara Otrzonsek zwraca uwagę, że przy liczeniu progu zarobków dzieci, uwzględniamy nie tylko te najpopularniejsze, np. z wakacyjnych zleceń, ale także ze sprzedaży akcji czy wirtualnej waluty. – Dodajemy też dochody z tzw. innych źródeł, np. z okazjonalnej sprzedaży grafik w internecie. Nie uwzględniamy natomiast renty rodzinnej – wskazuje ekspertka. Podkreśla, że wyliczenie wcale nie jest łatwe, np. przy umowie o dzieło bierzemy pod uwagę dochód, a przy zleceniu, do którego zastosowano zwolnienie dla młodych, przychód. – To wszystko powoduje, że prawo do preferencji łatwo stracić, nawet o tym nie wiedząc – podsumowuje Barbara Otrzonsek.

Czy jest szansa na likwidację progu zarobków? O to zapytano ministra finansów w interpelacji poselskiej nr 8617. Nie prowadzimy prac mających na celu zmianę obecnych zasad – odpowiedział minister. Przypomniał, że przez wiele lat limit wynosił tylko 3 089 zł. Polski Ład zmienił jednak zasady jego liczenia, przez co znacznie został podniesiony i co roku rośnie (w 2024 r. wynosił 21 371,52 zł, w 2025 r. jest to 22 546,92 zł).

Warunki ulgi Limit mają też rodzice jedynaków Zgodnie z ustawą o PIT rodzice jedynaka będący małżeństwem mogą skorzystać z odliczenia od podatku wtedy, gdy ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tys. zł. Taki limit mają też samotni rodzice. Jeśli natomiast nie są małżeństwem dochód korzystającego z ulgi nie może przekroczyć 56 tys. zł. Limity w tej wysokości obowiązują od 2013 r., a ponieważ od tego czasu zarobki znacznie wzrosły, wielu rodziców straciło prawo do ulgi. Na dodatek dochody liczymy na niekorzystnych zasadach. Z art. 27f ust. 2a ustawy o PIT wynika bowiem, że rodzic musi uwzględnić nie tylko rozliczane według skali (z etatu, zlecenia bądź działalności gospodarczej), ale także z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaży akcji) oraz z biznesu opodatkowane stawką liniową. Wszystko to trzeba zsumować. Dochód wyliczany na potrzeby ulgi możemy pomniejszyć tylko o składki na ubezpieczenia społeczne (a liniowcy także o zdrowotne).

Limity dochodów nie obowiązują rodziców mających dwójkę lub więcej dzieci.