Aktualizacja: 27.08.2025 13:12 Publikacja: 25.08.2025 20:22
W panelu „Eliminowanie źródeł nierówności w ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej” jego uczestnicy zastanowią się, jak ułatwić dostęp do systemu ochrony zdrowia. Zdrowie indywidualne i publiczne kształtują nie tylko czynniki biomedyczne, ale także społeczno-ekonomiczne, psychospołeczne i środowiskowe. W przypadku zdrowia oddechowego istotne znaczenie mają nierówności społeczne – osoby o niższym statusie częściej narażone są na gorszą jakość powietrza i mają słabsze wyniki zdrowotne. Dlatego walka z nierównościami zdrowotnymi wymaga podejścia całościowego: usuwania barier w leczeniu, ale przede wszystkim działań „u źródła” – ograniczania zanieczyszczenia powietrza i nierówności dochodowych. Takie podejście poprawia zarówno zdrowie pacjentów, jak i wpływa pozytywnie na środowisko, ograniczając zbędny ślad węglowy systemu ochrony zdrowia. Moderatorem panelu będzie Tomasz Kluszczyński, dyrektor, ACESO Healthcare Consulting, a udział w nim zapowiedzieli Jakub Dvořáček, wiceminister, Ministerstwo Zdrowia, Czechy, Peter Stachura, parlamentarzysta, National Council of the Slovak Republic, Słowacja, Tadeusz Zielonka, profesor, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gergely Meszaros, Senior Policy Advisor, Europejska Fundacja Chorób Płuc, Węgry oraz Guenka Petrova, profesor, Uniwersytet Medyczny w Sofii, Bułgaria.
Forum Ochrony Zdrowia co roku gromadzi setki liderów opinii, ekspertów systemu ochrony zdrowia, przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, instytucji międzynarodowych, a także świata nauki, biznesu i organizacji pacjenckich. To wyjątkowe wydarzenie łączy różnorodne perspektywy: od lekarzy i menedżerów placówek medycznych, po przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, innowatorów technologicznych i decydentów politycznych.
Rejestracja na Forum Ekonomiczne będzie otwarta tylko do środy 27 sierpnia.
Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl
