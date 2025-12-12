Zmiany w zarządzie Gremi Media

Aktualizacja: 12.12.2025 12:07 Publikacja: 12.12.2025 10:52
Foto: Rzeczpospolita
Radosław Kucko, który pełnił funkcję członka zarządu od 2023 roku, pozostanie związany ze spółką przez kolejne trzy miesiące w charakterze doradcy.
– Praca w Gremi Media z marką Rzeczpospolita była wspaniałym wyzwaniem. Jestem dumny z faktu, że udało się stworzyć fantastyczne zespoły, które w krótkim czasie zbudowały naszą pozycję. Cieszę się, że mam swój wkład w tak ważny projekt dla polskiego rynku medialnego. Uważam, że PTWP to wymarzony partner dla Rzeczpospolitej – mówi Radosław Kucko.
– Chciałbym bardzo podziękować Radkowi za pracę i wkład, jaki wniósł w rozwój naszej oferty cyfrowej. Jego doświadczenie było niezbędne, żeby przejść do pierwszej ligi wydawców internetowych – mówi Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media.
Wojciech Kuśpik podkreśla, że jego przystąpienie do zarządu jest elementem realizacji postanowień umowy inwestycyjnej. – Dołączając do zarządu spółki wprost realizuję zapisy z umowy inwestycyjnej, która w pełni nabierze mocy po 18 i 19 grudnia, czyli po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. To moment, w którym czuję i radość, i ogromną odpowiedzialność. Z każdym dniem lepiej poznaję zespoły „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” i widzę w nich ogromny potencjał, który w pełni będę chciał wykorzystać – podsumowuje.
Wojciech Kuśpik jest prezesem i akcjonariuszem Grupy PTWP, twórcą i wydawcą specjalistycznych mediów oraz inicjatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej, gromadzącej w Katowicach tysiące przedstawicieli świata gospodarki i polityki.
21 listopada br. Grupa PTWP poinformowała o zawarciu umowy z Pluralis B.V. – misyjnym funduszem inwestującym w niezależne media i posiadającym udziały w spółce wydającej „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”. W wyniku transakcji oraz po podjęciu odpowiednich uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zaplanowane na 18 grudnia 2025 r., PTWP S.A. obejmie większościowy pakiet akcji (56,82%) wydawcy obu tytułów.
Wydawcą „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego medium prasowego w Polsce w 2024 roku, jest Gremi Media S.A. W portfolio grupy znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia” oraz serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg badania Mediapanel/Gemius PBI).
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
