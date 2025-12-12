Rzeczpospolita
Ekonomia
Zmiany w zarządzie Gremi Media

11 grudnia br. rada nadzorcza Gremi Media podjęła uchwały dotyczące zmian w składzie zarządu spółki. Z funkcji członka zarządu odwołany został Radosław Kucko, a jednocześnie do zarządu powołano Wojciecha Kuśpika. Uchwały wejdą w życie 18 grudnia br.

Publikacja: 12.12.2025 10:52

Foto: Rzeczpospolita

Redakcja „Rz”

Radosław Kucko, który pełnił funkcję członka zarządu od 2023 roku, pozostanie związany ze spółką przez kolejne trzy miesiące w charakterze doradcy.

– Praca w Gremi Media z marką Rzeczpospolita była wspaniałym wyzwaniem. Jestem dumny z faktu, że udało się stworzyć fantastyczne zespoły, które w krótkim czasie zbudowały naszą pozycję. Cieszę się, że mam swój wkład w tak ważny projekt dla polskiego rynku medialnego. Uważam, że PTWP to wymarzony partner dla Rzeczpospolitej – mówi Radosław Kucko.

– Chciałbym bardzo podziękować Radkowi za pracę i wkład, jaki wniósł w rozwój naszej oferty cyfrowej. Jego doświadczenie było niezbędne, żeby przejść do pierwszej ligi wydawców internetowych – mówi Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media.

Wojciech Kuśpik podkreśla, że jego przystąpienie do zarządu jest elementem realizacji postanowień umowy inwestycyjnej. – Dołączając do zarządu spółki wprost realizuję zapisy z umowy inwestycyjnej, która w pełni nabierze mocy po 18 i 19 grudnia, czyli po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. To moment, w którym czuję i radość, i ogromną odpowiedzialność. Z każdym dniem lepiej poznaję zespoły „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” i widzę w nich ogromny potencjał, który w pełni będę chciał wykorzystać – podsumowuje.

Wojciech Kuśpik jest prezesem i akcjonariuszem Grupy PTWP, twórcą i wydawcą specjalistycznych mediów oraz inicjatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej, gromadzącej w Katowicach tysiące przedstawicieli świata gospodarki i polityki.

21 listopada br. Grupa PTWP poinformowała o zawarciu umowy z Pluralis B.V. – misyjnym funduszem inwestującym w niezależne media i posiadającym udziały w spółce wydającej „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”. W wyniku transakcji oraz po podjęciu odpowiednich uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zaplanowane na 18 grudnia 2025 r., PTWP S.A. obejmie większościowy pakiet akcji (56,82%) wydawcy obu tytułów.

Wydawcą „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego medium prasowego w Polsce w 2024 roku, jest Gremi Media S.A. W portfolio grupy znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia” oraz serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg badania Mediapanel/Gemius PBI).

Źródło: rp.pl

