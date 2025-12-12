Zmiany w zarządzie Gremi Media

Radosław Kucko, który pełnił funkcję członka zarządu od 2023 roku, pozostanie związany ze spółką przez kolejne trzy miesiące w charakterze doradcy.

– Praca w Gremi Media z marką Rzeczpospolita była wspaniałym wyzwaniem. Jestem dumny z faktu, że udało się stworzyć fantastyczne zespoły, które w krótkim czasie zbudowały naszą pozycję. Cieszę się, że mam swój wkład w tak ważny projekt dla polskiego rynku medialnego. Uważam, że PTWP to wymarzony partner dla Rzeczpospolitej – mówi Radosław Kucko.

– Chciałbym bardzo podziękować Radkowi za pracę i wkład, jaki wniósł w rozwój naszej oferty cyfrowej. Jego doświadczenie było niezbędne, żeby przejść do pierwszej ligi wydawców internetowych – mówi Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media.

Wojciech Kuśpik podkreśla, że jego przystąpienie do zarządu jest elementem realizacji postanowień umowy inwestycyjnej. – Dołączając do zarządu spółki wprost realizuję zapisy z umowy inwestycyjnej, która w pełni nabierze mocy po 18 i 19 grudnia, czyli po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. To moment, w którym czuję i radość, i ogromną odpowiedzialność. Z każdym dniem lepiej poznaję zespoły „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” i widzę w nich ogromny potencjał, który w pełni będę chciał wykorzystać – podsumowuje.