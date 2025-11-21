Zmiany w strukturze własności Gremi Media

Aktualizacja: 22.11.2025 00:25 Publikacja: 21.11.2025 22:59
Spółka PTWP S.A. poinformowała o zawarciu umowy z Pluralis B.V., misyjnym funduszem inwestującym w niezależne media, posiadającym udziały w spółce będącej wydawcą „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. W wyniku transakcji oraz po podjęciu odpowiednich uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zaplanowane na 18 grudnia 2025 r., PTWP S.A. obejmie większościowy pakiet w spółce wydającej „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” (56,82 proc. akcji). Docelowo zmieni się też struktura akcjonariatu Grupy PTWP, fundusz Pluralis przejmie 23 proc. akcji PTWP S.A. Partnerstwo między holenderskim funduszem a polską grupą medialno-eventową otwiera nowy rozdział na rynku mediów, tworząc kompleksowy ekosystem informacji, wiedzy i relacji dla gospodarki.
21 listopada Grupa PTWP zawarła umowę inwestycyjną z funduszem Pluralis B.V., strategicznym inwestorem medialnym z siedzibą w Amsterdamie, który posiada udziały w Gremi Media S.A., wydawcy tytułów „Rzeczpospolita” i „Parkiet”. W wyniku zawartej umowy Grupa PTWP zobowiązuje się do emisji akcji Serii C, które mają zostać objęte w trybie subskrypcji prywatnej przez Pluralis B.V. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Gremi Media S.A. W wyniku realizacji ww. transakcji PTWP S.A. obejmie większościowy pakiet w spółce wydającej „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” Gremi Media S.A. (56,82 proc. akcji). W dalszej kolejności zmieni się też struktura akcjonariatu PTWP, fundusz Pluralis przejmie 23 proc. akcji PTWP S.A., a udziały Wojciecha Kuśpika będą stanowiły 55,14 proc. wszystkich akcji.
Akcje serii C zostaną zaoferowane i objęte przez Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 413 254 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 603 861 akcji na okaziciela wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w spółce Gremi Media o łącznej wartości 45 251 446,35 zł. Zawarcie przez PTWP S.A. z Pluralis umowy objęcia akcji serii C nastąpi w terminie do 18 grudnia 2025 r. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela i będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona w wysokości 122,43 zł za każdą akcję serii C, tj. łącznie 45 248 903,70 zł za wszystkie akcje serii C łącznie.
Opierając się o aktywa Grupy PTWP (serwisy internetowe, wydarzenia i obiekty) i tytuły takie jak: „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, rp.pl czy format e-kiosk.pl, powstanie największy w Polsce ośrodek wiedzy, analiz i wydarzeń dla sektora biznesu, finansów i administracji publicznej – łącząc media, konferencje, rankingi i raporty branżowe – utworzy się kompleksowy ekosystem informacji i relacji dla gospodarki. Sfinalizowanie umowy pozwoli na dalszy, konsekwentny rozwój Grupy PTWP, jak i wykorzystanie efektu synergii i wzmocnienie potencjału tytułów zarządzanych przez obie strony transakcji.
– Rozwój Grupy PTWP i 20-procentowy, organiczny wzrost rok do roku to efekt naszej konsekwencji oraz determinacji w zarządzaniu. Jednocześnie mam pełną świadomość, że dalsze skalowanie działalności będzie możliwe przede wszystkim dzięki akwizycjom – a jedna z kluczowych właśnie się dokonuje. „Rzeczpospolita” to najbardziej opiniotwórczy tytuł w Polsce, jeden z filarów krajowego rynku wydawniczego, który wraz z pozostałymi tytułami generuje ponad 100 milionów złotych przychodów rocznie. Dostrzegam ogromną synergię i potencjał wspólnego rozwoju. Naszym wspólnym mianownikiem jest docieranie z przekazem do przedstawicieli biznesu, specjalistów i decydentów. Jestem przekonany, że razem stworzymy wyjątkowo silny i potrzebny podmiot na rynku medialnym, dla którego kluczowe będzie utrzymanie najwyższego poziomu wiarygodności i jakości redakcyjnej – mówi Wojciech Kuśpik, prezes i założyciel Grupy PTWP.
– PTWP jest wiodącą grupą medialną z imponującymi osiągnięciami w zakresie odpowiedzialnego, wysokiej jakości dziennikarstwa biznesowego oraz organizacji wydarzeń tworzonych w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, w tym flagowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wydarzenia, które konsekwentnie rozwija się pod swoim znakomitym kierownictwem – powiedział Harlan Mandel, CEO Media Development Investment Fund zarządzającego funduszem Pluralis. – PTWP i Gremi doskonale do siebie pasują strategicznie, widzimy tu wyraźnie możliwości synergii i współpracy. Finalizując tę wymianę akcji i stając się akcjonariuszem PTWP, pomagamy budować wiodącą platformę dla odbiorców poszukujących rzetelnych, wnikliwych treści biznesowych – dodaje.
– Tempo rozwoju PTWP, bliska współpraca, zbieżne wartości oraz wspólny cel pozwolą nam przyspieszyć i nadać impuls bardzo pozytywnym zmianom. Cieszymy się z pozyskania długoterminowego partnera – takiego, który rozumie nasz biznes i będzie silnie wspierać rozwój wszystkiego, co tworzymy na co dzień – mówi Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media.
Ponadto, Grupa PTWP zakomunikowała uruchomienie programu motywacyjnego na lata 2026-2027 zakładającego emisję do 5 proc. akcji – jako dodatkowego systemu wynagradzania i premiowania pracowników i współpracowników spółki oraz jej spółek zależnych.
***
Pluralis B.V. jest holenderską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Grono jej udziałowców, inwestorów i partnerów stanowi grupa prestiżowych europejskich firm medialnych, fundacji wspierających demokrację oraz wpływowych inwestorów, takich jak: King Baudouin Foundation, Oak Foundation, Erste Foundation, Mediahuis, Tinius Trust (właściciel Schibsted Media), NWT Group, Media Development Investment Fund oraz Soros Economic Development Fund i in.
Gremi Media S.A. jest jedną z czołowych polskich grup medialnych, koncentrującą się na informacjach gospodarczych i biznesowych oraz posiadającą cyfrowe portfolio usług dla profesjonalistów i kadry zarządzającej wyższego szczebla. Jest jedną z największych platform medialnych w sektorze biznes–finanse–prawo, z największą redakcją ekonomiczną w Polsce i renomą wiarygodnego źródła informacji. Wydaje takie tytuły jak dzienniki „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”, a także ich serwisy internetowe: rp.pl i parkiet.com. Dzięki internetowym kanałom telewizyjnym tv.rp.pl i parkiet.tv Gremi Media prezentuje codzienne komentarze i analizy dotyczące najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i prawnych.
Działalność Grupy PTWP opiera się na trzech filarach: wydawaniu specjalistycznych portali, organizacji konferencji i wydarzeń biznesowych oraz zarządzaniu obiektami.
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., spółka matka Grupy kapitałowej PTWP, działa na rynku od 1995 r. i koncentruje się na organizacji wydarzeń na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym. Należąca do Grupy spółka PTWP On-line jest wydawcą specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl czy pulsHR.pl. Spółka PTWP Event Center zarządza obiektami: Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. PTWP S.A. od 2024 r. jest notowana na głównym rynku GPW w Warszawie.
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
