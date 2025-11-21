Zmiany w strukturze własności Gremi Media

Spółka PTWP S.A. poinformowała o zawarciu umowy z Pluralis B.V., misyjnym funduszem inwestującym w niezależne media, posiadającym udziały w spółce będącej wydawcą „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. W wyniku transakcji oraz po podjęciu odpowiednich uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zaplanowane na 18 grudnia 2025 r., PTWP S.A. obejmie większościowy pakiet w spółce wydającej „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” (56,82 proc. akcji). Docelowo zmieni się też struktura akcjonariatu Grupy PTWP, fundusz Pluralis przejmie 23 proc. akcji PTWP S.A. Partnerstwo między holenderskim funduszem a polską grupą medialno-eventową otwiera nowy rozdział na rynku mediów, tworząc kompleksowy ekosystem informacji, wiedzy i relacji dla gospodarki.

21 listopada Grupa PTWP zawarła umowę inwestycyjną z funduszem Pluralis B.V., strategicznym inwestorem medialnym z siedzibą w Amsterdamie, który posiada udziały w Gremi Media S.A., wydawcy tytułów „Rzeczpospolita” i „Parkiet”. W wyniku zawartej umowy Grupa PTWP zobowiązuje się do emisji akcji Serii C, które mają zostać objęte w trybie subskrypcji prywatnej przez Pluralis B.V. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Gremi Media S.A. W wyniku realizacji ww. transakcji PTWP S.A. obejmie większościowy pakiet w spółce wydającej „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” Gremi Media S.A. (56,82 proc. akcji). W dalszej kolejności zmieni się też struktura akcjonariatu PTWP, fundusz Pluralis przejmie 23 proc. akcji PTWP S.A., a udziały Wojciecha Kuśpika będą stanowiły 55,14 proc. wszystkich akcji.

Akcje serii C zostaną zaoferowane i objęte przez Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 413 254 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 603 861 akcji na okaziciela wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w spółce Gremi Media o łącznej wartości 45 251 446,35 zł. Zawarcie przez PTWP S.A. z Pluralis umowy objęcia akcji serii C nastąpi w terminie do 18 grudnia 2025 r. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela i będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona w wysokości 122,43 zł za każdą akcję serii C, tj. łącznie 45 248 903,70 zł za wszystkie akcje serii C łącznie.

Opierając się o aktywa Grupy PTWP (serwisy internetowe, wydarzenia i obiekty) i tytuły takie jak: „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, rp.pl czy format e-kiosk.pl, powstanie największy w Polsce ośrodek wiedzy, analiz i wydarzeń dla sektora biznesu, finansów i administracji publicznej – łącząc media, konferencje, rankingi i raporty branżowe – utworzy się kompleksowy ekosystem informacji i relacji dla gospodarki. Sfinalizowanie umowy pozwoli na dalszy, konsekwentny rozwój Grupy PTWP, jak i wykorzystanie efektu synergii i wzmocnienie potencjału tytułów zarządzanych przez obie strony transakcji.