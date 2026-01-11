Izrael planuje wznowienie operacji w Strefie Gazy. Media ujawniły termin

Po wznowieniu ofensywy Izraelowi będzie łatwiej – nie będzie musiał martwić się o zakładników w Strefie Gazy

Niektóre szczegóły dotyczące planów wznowienia ofensywy zostały też opublikowane w sobotę przez amerykański dziennik „Wall Street Journal”. Erez Winner, analityk z ośrodka Israel Centre for Grand Strategy, powiedział amerykańskiej gazecie, że ofensywa przeciwko Hamasowi będzie teraz łatwiejsza dla Izraela, ponieważ nie musi on już martwić się narażaniem na ryzyko zakładników, przetrzymywanych w Strefie Gazy. Wszyscy żyjący zakładnicy i ciała wszystkich więźniów Hamasu, z wyjątkiem jednego, zostali bowiem zwróceni.

Dodał, że Izraelowi będzie również łatwiej ewakuować Palestyńczyków, ponieważ większość z nich mieszka w namiotach, a jedną z możliwości jest przetransportowanie ich do części Strefy Gazy kontrolowanej przez Izrael. – Nowy etap walk w Strefie Gazy będzie znacznie szybszy i łatwiejszy, niż wydaje się wielu osobom – przewiduje ekspert.

Możliwe strategie wymienione przez „WSJ” obejmują m.in. szybkie przejęcie Strefy Gazy przez Izrael, aby skłonić Hamas do niezwłocznej kapitulacji, lub wolniejsze, stopniowe przejmowanie całej półenklawy. Od czasu zawieszenia broni Izrael regularnie przeprowadza ataki i naloty na osoby, które – jak twierdzi – naruszyły zawieszenie broni.

„Żółta linia” obejmuje 53 proc. Strefy Gazy

Pierwszego dnia zawieszenia broni, 10 października, siły izraelskie wycofały się do „żółtej linii”, pozostawiając sobie kontrolę nad około 53 proc. Strefy. Operacja w Strefie Gazy zaplanowana na marzec ma zwiększyć tę liczbę – powiedział izraelski urzędnik i arabski dyplomata.