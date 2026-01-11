Rzeczpospolita
Wydarzenia
Izrael planuje wznowienie operacji w Strefie Gazy. Media ujawniły termin

Siły Obronne Izraela przygotowały plany wznowienia intensywnych działań wojskowych w Strefie Gazy w marcu, ale będzie potrzebował na to zgody prezydenta USA Donalda Trumpa - poinformował portal Times of Israel, powołując się na izraelskiego urzędnika i dyplomatę z państwa arabskiego.

Publikacja: 11.01.2026 11:18

Zniszczenia w Strefie Gazy

Foto: Reuters/Mahmoud Issa

Bartosz Lewicki

Celem operacji Izraela będzie przesunięcie tzw. żółtej linii rozejmu na zachód, w stronę wybrzeża. 

Donald Trump twierdzi, że kierownictwo Hamasu mogło nie mieć nic wspólnego z naruszeniem zawieszenia
Konflikty zbrojne
Izrael zbombardował Strefę Gazy i ogłosił wznowienie zawieszenia broni

Arabski dyplomata stwierdził, że operacja nie będzie mogła być kontynuowana bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, które wciąż próbują przekształcić kruche zawieszenie broni osiągnięte w październiku w drugą fazę, obejmującą rozbrojenie Hamasu. Kolejna część zakłada m.in. wycofanie wojsk izraelskich, rozbrojenie Hamasu, wprowadzenie do Strefy Gazy sił pokojowych i utworzenie tam niezależnego samorządu działającego pod międzynarodowym nadzorem.

Zniszczenia w Strefie Gazy

Foto: PAP

Chociaż premier Izraela Beniamin Netanjahu podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem zgodził się na współpracę w celu przyspieszenia zawieszenia broni, to jednak nie wierzy, że działania te doprowadzą do rozbrojenia Hamasu i dlatego polecił Siłom Obronnym Izraela przygotowanie planu awaryjnego – ujawnił arabski dyplomata w rozmowie z „Times of Israel”.

Po wznowieniu ofensywy Izraelowi będzie łatwiej – nie będzie musiał martwić się o zakładników w Strefie Gazy

Niektóre szczegóły dotyczące planów wznowienia ofensywy zostały też opublikowane w sobotę przez amerykański dziennik „Wall Street Journal”. Erez Winner, analityk z ośrodka Israel Centre for Grand Strategy, powiedział amerykańskiej gazecie, że ofensywa przeciwko Hamasowi będzie teraz łatwiejsza dla Izraela, ponieważ nie musi on już martwić się narażaniem na ryzyko zakładników, przetrzymywanych w Strefie Gazy. Wszyscy żyjący zakładnicy i ciała wszystkich więźniów Hamasu, z wyjątkiem jednego, zostali bowiem zwróceni.

Kiedy ruszy odbudowa Strefy Gazy?
Konflikty zbrojne
Strefa Gazy: Daleko do pokoju. Pat służy i Hamasowi, i rządowi Izraela

Dodał, że Izraelowi będzie również łatwiej ewakuować Palestyńczyków, ponieważ większość z nich mieszka w namiotach, a jedną z możliwości jest przetransportowanie ich do części Strefy Gazy kontrolowanej przez Izrael. – Nowy etap walk w Strefie Gazy będzie znacznie szybszy i łatwiejszy, niż wydaje się wielu osobom – przewiduje ekspert.

Możliwe strategie wymienione przez „WSJ” obejmują m.in. szybkie przejęcie Strefy Gazy przez Izrael, aby skłonić Hamas do niezwłocznej kapitulacji, lub wolniejsze, stopniowe przejmowanie całej półenklawy. Od czasu zawieszenia broni Izrael regularnie przeprowadza ataki i naloty na osoby, które – jak twierdzi – naruszyły zawieszenie broni.

„Żółta linia” obejmuje 53 proc. Strefy Gazy

Pierwszego dnia zawieszenia broni, 10 października, siły izraelskie wycofały się do „żółtej linii”, pozostawiając sobie kontrolę nad około 53 proc. Strefy. Operacja w Strefie Gazy zaplanowana na marzec ma zwiększyć tę liczbę – powiedział izraelski urzędnik i arabski dyplomata.

Źródło: rp.pl

