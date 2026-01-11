Izrael planuje wznowienie operacji w Strefie Gazy. Media ujawniły termin

Aktualizacja: 11.01.2026 11:27 Publikacja: 11.01.2026 11:18
Zniszczenia w Strefie Gazy
Foto: Reuters/Mahmoud Issa
Celem operacji Izraela będzie przesunięcie tzw. żółtej linii rozejmu na zachód, w stronę wybrzeża.
Arabski dyplomata stwierdził, że operacja nie będzie mogła być kontynuowana bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, które wciąż próbują przekształcić kruche zawieszenie broni osiągnięte w październiku w drugą fazę, obejmującą rozbrojenie Hamasu. Kolejna część zakłada m.in. wycofanie wojsk izraelskich, rozbrojenie Hamasu, wprowadzenie do Strefy Gazy sił pokojowych i utworzenie tam niezależnego samorządu działającego pod międzynarodowym nadzorem.
Foto: PAP
Chociaż premier Izraela Beniamin Netanjahu podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem zgodził się na współpracę w celu przyspieszenia zawieszenia broni, to jednak nie wierzy, że działania te doprowadzą do rozbrojenia Hamasu i dlatego polecił Siłom Obronnym Izraela przygotowanie planu awaryjnego – ujawnił arabski dyplomata w rozmowie z „Times of Israel”.
Niektóre szczegóły dotyczące planów wznowienia ofensywy zostały też opublikowane w sobotę przez amerykański dziennik „Wall Street Journal”. Erez Winner, analityk z ośrodka Israel Centre for Grand Strategy, powiedział amerykańskiej gazecie, że ofensywa przeciwko Hamasowi będzie teraz łatwiejsza dla Izraela, ponieważ nie musi on już martwić się narażaniem na ryzyko zakładników, przetrzymywanych w Strefie Gazy. Wszyscy żyjący zakładnicy i ciała wszystkich więźniów Hamasu, z wyjątkiem jednego, zostali bowiem zwróceni.
Dodał, że Izraelowi będzie również łatwiej ewakuować Palestyńczyków, ponieważ większość z nich mieszka w namiotach, a jedną z możliwości jest przetransportowanie ich do części Strefy Gazy kontrolowanej przez Izrael. – Nowy etap walk w Strefie Gazy będzie znacznie szybszy i łatwiejszy, niż wydaje się wielu osobom – przewiduje ekspert.
Możliwe strategie wymienione przez „WSJ” obejmują m.in. szybkie przejęcie Strefy Gazy przez Izrael, aby skłonić Hamas do niezwłocznej kapitulacji, lub wolniejsze, stopniowe przejmowanie całej półenklawy. Od czasu zawieszenia broni Izrael regularnie przeprowadza ataki i naloty na osoby, które – jak twierdzi – naruszyły zawieszenie broni.
Pierwszego dnia zawieszenia broni, 10 października, siły izraelskie wycofały się do „żółtej linii”, pozostawiając sobie kontrolę nad około 53 proc. Strefy. Operacja w Strefie Gazy zaplanowana na marzec ma zwiększyć tę liczbę – powiedział izraelski urzędnik i arabski dyplomata.
Źródło: rp.pl
