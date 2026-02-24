Przedstawiciele Rosji wciąż uważają, że mogą osiągnąć więcej, przeciągając negocjacje i kontynuując masowe ataki rakietowe oraz dronowe na ludność cywilną - mówi doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
„Rosjanie ostatecznie przejęli inicjatywę latem 2024 roku, ale od tego czasu posuwają się średnio 15-70 metrów dziennie. To wolniej niż w Bitwie nad Sommą w 1916 roku, w czasie pierwszej wojny światowej” – wyliczył skrupulatnie jeden z zachodnich ekspertów.
W czwartą rocznicę pełnoskalowego ataku na Ukrainę wcale nie jesteśmy bliżej pokoju, a świat też nie stał się jakimś lepszym, bezpieczniejszym czy przyjaźniejszym miejscem. Bo ta wojna zmieniła nie tylko Rosję i Ukrainę, zmieniła i zmienia cały świat. Warto to przypominać tym, którzy zatykają uszy i zakrywają oczy wołając: to nie nasza wojna. Dlatego właśnie codziennie jesteśmy przez nią egzaminowani – czytamy w komentarzu Michała Szułdrzyńskiego.
Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że wśród rannych w atakach jest dziecko. Uszkodzony został również blok mieszkalny, a także obiekt infrastruktury miejskiej. W wyniku ataku doszło do pożaru.
Policja z obwodu donieckiego poinformowała, że kobieta ujawniała Rosjanom pozycje ukraińskich oddziałów. Współpracę z Rosjanami podjęła za pośrednictwem przyjaciółki, która po wybuchu wojny wyjechała do Rosji. Kobieta zbierała informacje na temat pozycji ukraińskich oddziałów w rejonie swojego zamieszkania. Została zatrzymana w lipcu 2025 roku.
- Nasz kraj jest aktywnie zaangażowany w dialog ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami w sprawie stworzenia równego i niepodzielnego systemu bezpieczeństwa Eurazjatyckiego. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie ukraińskiego kryzysu (w rzeczywistości – zakończenie wojny najeźdźczej Rosji – red.), przy wzięciu pod uwagę rosyjskich uprawnionych interesów, się do tego przyczyni. Wszystkie cele specjalnej operacji wojskowej (tak Rosjanie nazywają wojnę najeźdźczą z Ukrainą - red.) zostaną osiągnięte – oświadczyła Maria Zacharowa w komentarzu z okazji czwartej rocznicy wybuchu wojny. - Trwały, sprawiedliwy pokój jest możliwy tylko przez odniesienie się do rdzennych przyczyn konfliktu. Nasze obecne wysiłki dyplomatyczne zmierzają do tego celu, w tym poprzez nasze kontakty z krajami światowej większości i w ramach rosyjsko-amerykańskiego dialogu – dodała.
O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow. Ranny w ataku mężczyzna został hospitalizowany.
Ok. północy na placu przed dworcem kolejowym Sawiołowskaja w Moskwie zamachowiec, którego tożsamości nie podano, zdetonował ładunek wybuchowy w pobliżu radiowozu policji drogowej. W wyniku eksplozji zginął jeden policjant, a dwóch zostało rannych. Po pewnym czasie poinformowano, że zginął też zamachowiec. Trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zamachu. Policjant, który zginął w zamachu, to 34-letni Denis Bratuszczenko.
Kierujący władzami okupacyjnymi Michaił Razwożajew poinformował, że nad morzem, w pobliżu miasta, strącono co najmniej siedem celów powietrznych.
Samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Saratowie, Kałudze i Kazaniu.
Pomoc ma być przeznaczona na odbudowę zniszczonej w rosyjskich atakach sieci energetycznej i na zwiększenie potencjału Ukrainy w zakresie produkcji prądu. Od początku wojny Wielka Brytania przekazała niemal 500 mln funtów (2,5 mld złotych) na wsparcie ukraińskiego sektora energetycznego. W ramach pakietu Wielka Brytania zapewni też szkolenie ukraińskim lekarzom wojskowym oraz pilotom śmigłowców – ci ostatni zostaną wyszkoleni na instruktorów.
Taki komunikat wydało Ministerstwo Obrony Rosji. „Przeprowadzając misje bojowe w strefie specjalnej operacji wojskowej (tak Rosjanie określają wojnę, jaką prowadzą przeciw Ukrainie – red.) personel wojskowy jednostek wykorzystuje standardowe urządzenia komunikacyjne, które nie są powiązane z różnymi mediami społecznościowymi i komunikatorami” - brzmi komunikat. Resort zapewnia też, że rosyjskie drony i załogi artyleryjskie nie wykorzystują „zagranicznego sprzętu do łączności”, lecz polegają na „systemach kontroli i komunikacji” krajowej produkcji. „Wyłączanie zagranicznych terminali komunikacyjnych (mowa o Starlinkach – red.) nie ma wpływu na system kontroli dronów (...)” - podkreśla resort obrony.
Kraj europejskie z największym napływem uchodźców z Ukrainy (MAPA, stan na 19 lutego 2026 roku)
Wojna na Ukrainie - najważniejsze daty
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1461 dniu wojny
