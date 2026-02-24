06:15 Mychajło Podolak dla „Rzeczpospolitej”: Rosja nie jest gotowa do zakończenia wojny „tu i teraz”

Przedstawiciele Rosji wciąż uważają, że mogą osiągnąć więcej, przeciągając negocjacje i kontynuując masowe ataki rakietowe oraz dronowe na ludność cywilną - mówi doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

05:35 W ciągu roku wojny przebieg linii frontu na Ukrainie nie zmienił się w znaczący sposób

„Rosjanie ostatecznie przejęli inicjatywę latem 2024 roku, ale od tego czasu posuwają się średnio 15-70 metrów dziennie. To wolniej niż w Bitwie nad Sommą w 1916 roku, w czasie pierwszej wojny światowej” – wyliczył skrupulatnie jeden z zachodnich ekspertów.

05:07 Wojna na Wschodzie to egzamin, który zdawać musimy każdego dnia - pisze w czwartą rocznicę wybuchu wojny redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński

W czwartą rocznicę pełnoskalowego ataku na Ukrainę wcale nie jesteśmy bliżej pokoju, a świat też nie stał się jakimś lepszym, bezpieczniejszym czy przyjaźniejszym miejscem. Bo ta wojna zmieniła nie tylko Rosję i Ukrainę, zmieniła i zmienia cały świat. Warto to przypominać tym, którzy zatykają uszy i zakrywają oczy wołając: to nie nasza wojna. Dlatego właśnie codziennie jesteśmy przez nią egzaminowani – czytamy w komentarzu Michała Szułdrzyńskiego.

04:52 Pięć osób rannych w wieczornych atakach Rosjan na Zaporoże

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że wśród rannych w atakach jest dziecko. Uszkodzony został również blok mieszkalny, a także obiekt infrastruktury miejskiej. W wyniku ataku doszło do pożaru.

04:49 Mieszkanka Swiatohirśka skazana na 15 lat więzienia za zdradę

Policja z obwodu donieckiego poinformowała, że kobieta ujawniała Rosjanom pozycje ukraińskich oddziałów. Współpracę z Rosjanami podjęła za pośrednictwem przyjaciółki, która po wybuchu wojny wyjechała do Rosji. Kobieta zbierała informacje na temat pozycji ukraińskich oddziałów w rejonie swojego zamieszkania. Została zatrzymana w lipcu 2025 roku.

04:45 Rzeczniczka MSZ Rosji wskazuje warunki zakończenia wojny na Ukrainie

- Nasz kraj jest aktywnie zaangażowany w dialog ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami w sprawie stworzenia równego i niepodzielnego systemu bezpieczeństwa Eurazjatyckiego. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie ukraińskiego kryzysu (w rzeczywistości – zakończenie wojny najeźdźczej Rosji – red.), przy wzięciu pod uwagę rosyjskich uprawnionych interesów, się do tego przyczyni. Wszystkie cele specjalnej operacji wojskowej (tak Rosjanie nazywają wojnę najeźdźczą z Ukrainą - red.) zostaną osiągnięte – oświadczyła Maria Zacharowa w komentarzu z okazji czwartej rocznicy wybuchu wojny. - Trwały, sprawiedliwy pokój jest możliwy tylko przez odniesienie się do rdzennych przyczyn konfliktu. Nasze obecne wysiłki dyplomatyczne zmierzają do tego celu, w tym poprzez nasze kontakty z krajami światowej większości i w ramach rosyjsko-amerykańskiego dialogu – dodała.

04:44 Jedna osoba ranna w ataku ukraińskiego drona na wieś Borisowka w obwodzie biełgorodzkim

O skutkach ataku poinformował gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow. Ranny w ataku mężczyzna został hospitalizowany.

04:39 Zamach bombowy w Moskwie

Ok. północy na placu przed dworcem kolejowym Sawiołowskaja w Moskwie zamachowiec, którego tożsamości nie podano, zdetonował ładunek wybuchowy w pobliżu radiowozu policji drogowej. W wyniku eksplozji zginął jeden policjant, a dwóch zostało rannych. Po pewnym czasie poinformowano, że zginął też zamachowiec. Trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zamachu. Policjant, który zginął w zamachu, to 34-letni Denis Bratuszczenko.

04:38 Ukraińskie drony atakowały okupowany Sewastopol

Kierujący władzami okupacyjnymi Michaił Razwożajew poinformował, że nad morzem, w pobliżu miasta, strącono co najmniej siedem celów powietrznych.

04:36 W nocy działanie wstrzymały trzy rosyjskie lotniska

Samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Saratowie, Kałudze i Kazaniu.

04:32 Wielka Brytania przekaże Ukrainie pakiet pomocy o wartości 20 mln funtów (ok. 100 mln zł)

Pomoc ma być przeznaczona na odbudowę zniszczonej w rosyjskich atakach sieci energetycznej i na zwiększenie potencjału Ukrainy w zakresie produkcji prądu. Od początku wojny Wielka Brytania przekazała niemal 500 mln funtów (2,5 mld złotych) na wsparcie ukraińskiego sektora energetycznego. W ramach pakietu Wielka Brytania zapewni też szkolenie ukraińskim lekarzom wojskowym oraz pilotom śmigłowców – ci ostatni zostaną wyszkoleni na instruktorów.

04:28 Rosyjska armia zapewnia, że zabezpiecza sobie łączność bez użycia mediów społecznościowych i komunikatorów interwnetowych

Taki komunikat wydało Ministerstwo Obrony Rosji. „Przeprowadzając misje bojowe w strefie specjalnej operacji wojskowej (tak Rosjanie określają wojnę, jaką prowadzą przeciw Ukrainie – red.) personel wojskowy jednostek wykorzystuje standardowe urządzenia komunikacyjne, które nie są powiązane z różnymi mediami społecznościowymi i komunikatorami” - brzmi komunikat. Resort zapewnia też, że rosyjskie drony i załogi artyleryjskie nie wykorzystują „zagranicznego sprzętu do łączności”, lecz polegają na „systemach kontroli i komunikacji” krajowej produkcji. „Wyłączanie zagranicznych terminali komunikacyjnych (mowa o Starlinkach – red.) nie ma wpływu na system kontroli dronów (...)” - podkreśla resort obrony.

04:27 Kraj europejskie z największym napływem uchodźców z Ukrainy (MAPA)

04:25 Zaczęło się nad ranem 24 lutego 2022 roku. Przypominamy najważniejsze wydarzenia z trwającej od czterech lat wojny na Ukrainie

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1461 dniu wojny

