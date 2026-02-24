Wojna sprawiła, że dziś w dobrym tonie jest antyrosyjskość. Niechęć czy wręcz obrzydzenie do wszystkiego, co ma związek z Władimirem Putinem stało się credo dużej części elit. Nawet ci, którzy nie wierzą w dobro, uwierzyli, że Rosja i Putin są złem. Wielu jest w tym konsekwentnych – jak choćby Brytyjczycy, którzy od dawna wydawali się niezbyt łasi na uroki Rosji, ale niektórzy – jak właśnie Niemcy – są tu gorliwymi neofitami. Zamiast rozliczyć się z błędów popełnionych wcześniej wobec Rosji, ogłosili radykalny zwrot. Po co pytać, co było wcześniej – zdają się argumentować – skoro dokonaliśmy rewizji stanowiska.

Po czterech latach rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie w Polsce urosła prawdziwa prorosyjska siła

Również w Polsce Rosja stała się wygodnym straszakiem. I gdy Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim jałowo okładali się oskarżeniami o to, kto naprawdę służy Rosji, a kto był bardziej konsekwentnym jej przeciwnikiem, do dziesięcioprocentowego poparcia wyrosła naprawdę prorosyjska partia, jaką jest Korona Konfederacji Polskiej Grzegorza Brauna. To chyba największe zdziwienie w tę czwartą rocznicę – choć dla większości Polaków wydaje się oczywiste, kto tu jest agresorem, a kto ofiarą, stronnictwo, które głosi, że nieprawdą jest, że to Rosja zaatakowała i że Zachód jest większym zagrożeniem niż Moskwa, rośnie niemal w każdym kolejnym badaniu.

Powodzenie partii Brauna może być jednak skutkiem poczucia niepewności, które również zapanowało na całym świecie. Zachód przez te cztery lata zmienił się nie do poznania. Zmienił się szczególnie w tym ostatnim, a zarazem pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa. Czy Stany Zjednoczone wciąż są liderem wolnego świata? Czy wciąż są ostoją demokracji, czy też zmieniają się w monarchię elekcyjną? Szczególnie ostatni rok przyniósł nam tak dużo wstrząsów, że zarówno ci z prawej, z lewej, jak i z centrum, widzą, że pozimnowojenny porządek trzęsie się w posadach.

Ale ostatnie cztery lata to też niezwykły czas na styku technologii i wojskowości. Potrzeba innowacji na polu walki doprowadziła do kilku rewolucji w tym czasie. Obecnie nasi generałowie powinni szykować się na zupełnie inną wojnę niż ta, której uczyli się w dawnych akademiach. Dziedziny, w których zaszły rewolucyjne zmiany, długo by wymieniać.