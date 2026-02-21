Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Aleksandra Pilarczyk: Rozdawnictwo górą. Bez podpisu prezydenta Karola Nawrockiego tracimy szansę na reformę ustroju rolnego

Jak można zarządzać rolnictwem, nie wiedząc, ilu ma się w kraju aktywnych rolników? To nie zarządzanie rolnictwem, ale rozdawnictwem.

Publikacja: 21.02.2026 14:30

Aleksandra Pilarczyk: Rozdawnictwo górą. Bez podpisu prezydenta Karola Nawrockiego tracimy szansę na reformę ustroju rolnego

Foto: PAP/Albert Zawada

Aleksandra Pilarczyk

Ustawa o aktywnym rolniku, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki, wbrew pozorom nie dotyczy tylko sektora rolnego, ale całej gospodarki i polityki finansowej państwa. Na rolnictwo są bowiem przekazywane olbrzymie środki unijne. Nawet w przyszłej perspektywie WPR po 2027 r. – ocenianej za bardzo niekorzystną dla branży – na dopłaty bezpośrednie do Polski ma wpłynąć prawie 25 mld euro. Do tego dochodzą niemałe fundusze krajowe. Do kogo mają trafiać te pieniądze? Według zawetowanej ustawy tylko do aktywnych rolników, czyli takich, którzy sami uprawiają ziemię, hodują zwierzęta i zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

Czytaj więcej

Aleksandra Ptak-Iglewska: prezydent podstawia nogę polskim rolnikom
Opinie Ekonomiczne
Aleksandra Ptak-Iglewska: prezydent podstawia nogę polskim rolnikom

Kolejni ministrowie zarządzają od lat fikcją

Od dawna wiadomo, że  ponadmilionowa rzesza gospodarstw (1,197 mln) zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to fikcja (przyznawali to w trakcie debaty w Sejmie także przeciwnicy ustawy). I tą fikcją od lat zarządzają kolejni ministrowie. Żaden nie odważył się zreformować systemu, bo to wiązałoby się z podjęciem politycznie niewygodnych decyzji: jeśli pieniądze mają trafić tylko do aktywnych rolników, to pozostałym trzeba je zabrać. Politykom nie opłaca się podpisywać pod „zabieraniem”. Bo przecież ci nieaktywni to też są wyborcy – jest ich całkiem spora liczba. Każdy, kto ma jakikolwiek związek z wsią, zna przypadki i „cichych” dzierżaw i lokowania pieniędzy w ziemię przez ludzi, którzy z roślin mieli dotychczas kwiaty w doniczkach, a ze zwierząt – psa lub kota. I na tej wiedzy uprawowo-hodowlanej poprzestaną. Bo ziemia jest dla nich lokatą, a nie miejscem pracy.

Czytaj więcej

Stefan Krajewski apeluje o podpisanie ustawy „Aktywny Rolnik”
Prawo dla Ciebie
Minister i organizacje rolnicze apelują do prezydenta. Ważą się losy kluczowej ustawy

Bez podpisu Prezydenta RP tracimy szansę na reformę ustroju rolnego. I nie chodzi tu tylko o to, że unijne i krajowe pieniądze trafią do właścicieli gruntów, którzy rolnikami są tylko z nazwy, a sami nie sieją i nie zbierają. Tracimy także szansę na to, żeby uporządkować system i urealnić wiedzę na temat polskiego rolnictwa – niezbędną do prowadzenia skutecznej polityki rolnej.

Reklama
Reklama

Nie wiem, który z doradców podsunął prezydentowi to sformułowanie

Jak można zarządzać rolnictwem, nie wiedząc, ilu ma się w kraju aktywnych rolników? To nie zarządzanie rolnictwem, ale rozdawnictwem. 

Prezydent Karol Nawrocki stanął po stronie tych właścicieli ziemi, którzy nie mogą bądź nie chcą udowodnić, że sprzedają swoje produkty na rynku albo przynajmniej ponoszą koszty uprawy czy hodowli. I martwi się, że ich gospodarstwa upadną i zachwieją naszym bezpieczeństwem żywnościowym. Nie wiem, który z doradców podsunął prezydentowi to sformułowanie, ale jeśli nasze bezpieczeństwo żywnościowe opierać będziemy na gospodarstwach, które nie produkują na rynek i nie inwestują w środki produkcji, to niedługo zabraknie nam polskiego chleba.

Aleksandra Pilarczyk

Redaktor naczelna serwisu Wieści Rolnicze

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Prasa Miesięczniki Publicystyka Osoby Rolnictwo Karol Nawrocki Wieści Rolnicze Prezydent RP
Jędrzej Bielecki: Donald Trump nie będzie królem
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Donald Trump nie będzie królem
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Materiał Promocyjny
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Jarosław Kaczyński
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Kaczyński ma plan na powrót do władzy. Problem w tym, że PiS może się rozpaść
Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Czy Karol Nawrocki zmusi nas do zmiany konstytucji?
Aleksander Łukaszenko
Komentarze
Łukaszenko upokorzony przez Trumpa. Wcześniej uległ Putinowi?
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama