Minister i organizacje rolnicze apelują do prezydenta. Ważą się losy kluczowej ustawy

Minister Stefan Krajewski przy wsparciu organizacji rolniczych apelował do prezydenta o podpisanie ustawy „Aktywny Rolnik”. Karol Nawrocki apeli nie wysłuchał i ustawę zawetował.

Aktualizacja: 19.02.2026 17:43 Publikacja: 19.02.2026 16:12

Stefan Krajewski apeluje o podpisanie ustawy „Aktywny Rolnik”

Foto: PAP

Anna Rogalska

Sejm przyjął ustawę „Aktywny rolnik” 23 stycznia 2026 r. Karol Nawrocki zdecydował się jednak na weto. Jakie przepisy zawierała ustawa?

Ustawa „Aktywny rolnik”. Jakie zmiany zakłada?

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo, czyli tzw. „Aktywny rolnik” miała być odpowiedzią na postulaty rolników i organizacji rolniczych.

Czytaj więcej

Minister rolnictwa: Polexit byłby tragedią dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa
Gospodarka
Minister rolnictwa: Polexit byłby tragedią dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa

Zgodnie z założeniami, jej podstawowym celem jest skuteczniejsze ukierunkowanie finansowego wsparcia dla rolników, którzy faktycznie prowadzą działalność rolniczą i jest ona istotnym źródłem ich przychodów. Przepisy mają ograniczyć pobieranie dopłat przez właścicieli gruntów, którzy nie prowadzą działalności rolniczej.

– Ustawa wprost wzmacnia rolników, którzy faktycznie ponoszą ryzyko i koszty produkcji, ale nowe rozwiązania nie wykluczają w żaden sposób małych gospodarstw oraz rolników prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i nierolniczą – przekonywał minister Stefan Krajewski.

Najważniejsze zapisy ustawy „Aktywny rolnik”

Kluczowe zmiany, które miała wprowadzić ustawa „Aktywny rolnik” obejmują:

  • zmianę zasad weryfikacji aktywności rolniczej – kryteria oparte na ponoszonych kosztach bezpośrednich lub uzyskiwanych przychodach z działalności rolniczej
  • możliwość wyboru sposobu udokumentowania aktywności przez rolnika
  • automatyczne uznawanie za rolników aktywnych zawodowo m.in. spółdzielni rolniczych, grup producentów rolnych, rolników utrzymujących zwierzęta oraz beneficjentów wybranych płatności związanych z produkcją, ekoschematów czy interwencji inwestycyjnych w ramach II filara WPR
  • uwzględnienie specyfiki wypasu kulturowego, istotnego zwłaszcza dla terenów górskich i ochrony krajobrazu
  • utworzenie rejestru rolników aktywnych zawodowo w ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który będzie mógł być wykorzystywany m.in. przy przyznawaniu pomocy krajowej
  • rozwiązania przejściowe na 2026 r. dla małych gospodarstw – automatyczne uznanie za aktywnych rolników gospodarstw, które w 2025 r. otrzymały płatności bezpośrednie do równowartości 1125 euro (ok. 600 tys. gospodarstw).

Rozwiązania mogły wejść w życie od 15 marca 2026 r., czyli z pierwszym dniem składania wniosków o płatności bezpośrednie i ONW (dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi) za 2026 r.

Ustawę wspierają organizacje rolnicze. Apel do prezydenta

W czwartek rano w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra Stefana Krajewskiego z przedstawicielami organizacji rolniczych. Minister przypomniał, że projekt był szeroko konsultowany, w rozmowach uczestniczyło 91 organizacji.

– Zwracam się po raz kolejny z apelem do pana prezydenta, żeby podpisał projekt ustawy o aktywnym rolniku. Nie ma się czego obawiać. To nie jest projekt, który miałby eliminować kogokolwiek, kto prowadzi działalność rolniczą – powiedział minister rolnictwa.

Pod apelem podpisało się kilkanaście organizacji, m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Na wszystkich protestach od wielu lat rolnicy, którzy są aktywni i uprawiają tę ziemię, mieli poczucie pewnej krzywdy. Ta ustawa jest konieczna. (...) Własność prywatna nadal jest własnością świętą, ta ustawa tego nie zmienia” – powiedział prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego. Jakie są zastrzeżenia?

Prezydent zdecydował się jednak na zawetowanie ustawy.

Według Rady Rolnictwa przy Prezydencie RP i byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, nowe regulacje zamiast rozwiązywać problem „fikcyjnych rolników”, miałyby uderzać właśnie w niewielkie, rodzinne gospodarstwa.

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Osoby Rolnicy rolnik Karol Nawrocki Prezydent RP
