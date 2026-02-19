Stefan Krajewski apeluje o podpisanie ustawy „Aktywny Rolnik”
Sejm przyjął ustawę „Aktywny rolnik” 23 stycznia 2026 r. Karol Nawrocki zdecydował się jednak na weto. Jakie przepisy zawierała ustawa?
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo, czyli tzw. „Aktywny rolnik” miała być odpowiedzią na postulaty rolników i organizacji rolniczych.
Zgodnie z założeniami, jej podstawowym celem jest skuteczniejsze ukierunkowanie finansowego wsparcia dla rolników, którzy faktycznie prowadzą działalność rolniczą i jest ona istotnym źródłem ich przychodów. Przepisy mają ograniczyć pobieranie dopłat przez właścicieli gruntów, którzy nie prowadzą działalności rolniczej.
– Ustawa wprost wzmacnia rolników, którzy faktycznie ponoszą ryzyko i koszty produkcji, ale nowe rozwiązania nie wykluczają w żaden sposób małych gospodarstw oraz rolników prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i nierolniczą – przekonywał minister Stefan Krajewski.
Kluczowe zmiany, które miała wprowadzić ustawa „Aktywny rolnik” obejmują:
Rozwiązania mogły wejść w życie od 15 marca 2026 r., czyli z pierwszym dniem składania wniosków o płatności bezpośrednie i ONW (dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi) za 2026 r.
W czwartek rano w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra Stefana Krajewskiego z przedstawicielami organizacji rolniczych. Minister przypomniał, że projekt był szeroko konsultowany, w rozmowach uczestniczyło 91 organizacji.
– Zwracam się po raz kolejny z apelem do pana prezydenta, żeby podpisał projekt ustawy o aktywnym rolniku. Nie ma się czego obawiać. To nie jest projekt, który miałby eliminować kogokolwiek, kto prowadzi działalność rolniczą – powiedział minister rolnictwa.
Pod apelem podpisało się kilkanaście organizacji, m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych.
„Na wszystkich protestach od wielu lat rolnicy, którzy są aktywni i uprawiają tę ziemię, mieli poczucie pewnej krzywdy. Ta ustawa jest konieczna. (...) Własność prywatna nadal jest własnością świętą, ta ustawa tego nie zmienia” – powiedział prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.
Prezydent zdecydował się jednak na zawetowanie ustawy.
Według Rady Rolnictwa przy Prezydencie RP i byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, nowe regulacje zamiast rozwiązywać problem „fikcyjnych rolników”, miałyby uderzać właśnie w niewielkie, rodzinne gospodarstwa.
