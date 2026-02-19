Sejm przyjął ustawę „Aktywny rolnik” 23 stycznia 2026 r. Karol Nawrocki zdecydował się jednak na weto. Jakie przepisy zawierała ustawa?

Ustawa „Aktywny rolnik”. Jakie zmiany zakłada?

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo, czyli tzw. „Aktywny rolnik” miała być odpowiedzią na postulaty rolników i organizacji rolniczych.

Zgodnie z założeniami, jej podstawowym celem jest skuteczniejsze ukierunkowanie finansowego wsparcia dla rolników, którzy faktycznie prowadzą działalność rolniczą i jest ona istotnym źródłem ich przychodów. Przepisy mają ograniczyć pobieranie dopłat przez właścicieli gruntów, którzy nie prowadzą działalności rolniczej.

– Ustawa wprost wzmacnia rolników, którzy faktycznie ponoszą ryzyko i koszty produkcji, ale nowe rozwiązania nie wykluczają w żaden sposób małych gospodarstw oraz rolników prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i nierolniczą – przekonywał minister Stefan Krajewski.