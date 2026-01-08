Minister rolnictwa: Polexit byłby tragedią dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa

Mercosur nie jest jedyną umową o wolnym handlu. Unia Europejska podpisała już 44 umowy FTA. Teraz negocjuje z Indiami, a to gigantyczny rynek i kraj liczący 1,5 mld ludzi. Do tego trwają rozmowy z Meksykiem, Indonezją i innymi krajami. Czy Polska będzie tak protestować przy wszystkich umowach o wolnym handlu?

W tych umowach ważne jest to, żeby one nie działały w jedną stronę. Bo przecież my też stawiamy na eksport. Chcemy swoje produkty wysyłać na wszystkie kontynenty – i to się dzieje. Stąd udział polskich firm w różnych zagranicznych targach, wystawach, misjach handlowych. Wzmacniamy nasz eksport, jego wartość rośnie i o to chodzi, by ten bilans był jak najbardziej korzystny dla Polski. Ale też nie chcemy, żeby nasz rynek zalewały produkty, które nie spełniają tych norm. Przecież rynek europejski ciągle się poprawia. To jest jedna z przyczyn problemów, że europejskie normy zostały wyśrubowane, rolnicy muszą je spełniać i nie godzą się, żeby dzięki takim umowom handlowym wjeżdżały do nas produkty, które tych samych norm jakościowych nie spełniają. Stawiamy na żywność wysokiej jakości, na produkt polski i cały czas apelujemy do konsumentów, żeby wybierali to, co lokalne i bezpieczne. Bo tak naprawdę na koniec to konsument zdecyduje, co trafi do jego koszyka.

Aktualnie trwają w Unii Europejskiej rozmowy na temat przyszłego budżetu unijnego i pomysły, by w budżecie nie było wydzielonych dwóch osobnych filarów na rolnictwo, tylko żeby Wspólna Polityka Rolna weszła do wspólnego budżetu. Jakie są priorytety Polski w tej sprawie?

Obecnie kończymy wydatkowanie i rozliczenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizujemy pomoc w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (program KPO), realizujemy interwencje w Planie Strategicznym na lata 2023-2027. Jednak faktycznie już w tej chwili ważą się losy przyszłego budżetu, wieloletnich ram finansowych po 2027 r. I tutaj zdecydowana większość ministrów rolnictwa i władz podczas naszych spotkań jest w stanie zrozumieć, że to jest bardzo ważny budżet. Rada ds. rolnictwa i rybołówstwa podkreśla, że budżet na rolnictwo powinien być dwufilarowy, wydzielony, odrębny i stabilny. Chcemy budować z jednej strony odporność rolników, a z drugiej strony realizować działania, interwencje, finansować różnego rodzaju inwestycje, co służy wzmacnianiu konkurencyjności polskiego i europejskiego rolnictwa. Bardzo dobrze wykorzystaliśmy obecność w Unii Europejskiej. Programy unijne pozwoliły na zbudowanie nowoczesnego rolnictwa, nowoczesnego przetwórstwa, ale też dzięki inwestycjom na wsiach – zmienić i unowocześnić obszary wiejskie. Dlatego chcemy, by jak największe środki trafiły na polską wieś, do rolników. Bo tu nadal mamy potencjał rozwojowy i nadal chcemy wyrównywać tu szanse. Dzisiaj mamy coraz więcej mieszkańców wsi, ludzie mieszkający w mieście decydują się na przeprowadzkę i zamieszkanie na wsi. Chcą mieć dobre drogi, dobrą infrastrukturę, gospodarkę wodno-ściekową na dobrym poziomie, szerokopasmowy internet, żeby można było pracować z domu, więc oczekiwań jest dużo. Jesteśmy w stałym kontakcie z rolnikami i samorządami, ale chcemy także pracować nad rozwiązaniami na przyszłość. Temu służą nasze spotkania z komisarzami do spraw rolnictwa i innych obszarów, ponieważ chcemy realizować zasadę tzw. "rural proofing", która polega na weryfikacji wpływu polityk na obszary wiejskie. To był jeden z ważnych punktów polskiej prezydencji, by mówić o mechanizmie, który może przyczynić się do pobudzenia rewitalizacji obszarów wiejskich.

Jakie ważne sprawy są teraz omawiane na radach AgriFish? Jakie są główne wyzwania przed europejskim rolnictwem?

To są umowy handlowe, bo to przecież nie tylko sytuacja Polski, ale też innych krajów członkowskich, a problemy dostrzegają głównie ministrowie rolnictwa. To także choroby zwierzęce, one również są wyzwaniami. Jak obserwowaliśmy w 2025 r., pryszczyca była dużym zagrożeniem na Słowacji, na Węgrzech, w Niemczech, ale ciągle aktualny jest też ASF w przypadku trzody, rzekomy pomór drobiu czy grypa ptaków. Kolejnym problemem jest chociażby ograniczanie dawek i substancji czynnych w ochronie roślin. Idziemy w kierunku rolnictwa precyzyjnego, ochrony biologicznej, ale wycofywanie środków ochrony roślin, kiedy nie ma przygotowanego alternatywnego rozwiązania, przysparza wielu problemów rolnikom. Wyzwań jest dużo, ale w wielu sprawach jako ministrowie rolnictwa całej wspólnoty mówimy jednym głosem.

Chiny zmieniają ostatnio swoją politykę wobec europejskiej żywności. W grudniu narzuciły antydumpingowe cła na wieprzowinę, cła na produkty mleczne, zapowiadają cła na wołowinę. W grze jest też ciągle przekładany powrót polskiego drobiu do Chin. Co pan może z tym zrobić?

Jeśli chodzi o uznawanie przez Chiny regionalizacji dla polskiego drobiu, która jest niezbędna, by wznowić eksport do Chin, to uzgodnienia trwają. Chiny zgłaszają swoje nowe żądania i dialog trwa, ale jesteśmy w stałym dialogu. Jeżeli chodzi o produkty mleczne, to tak jak w życiu, trzeba siadać do rozmów, szukać takich rozwiązań, a jeśli nie uda się współpracować z Chinami, to musimy się otwierać na inne kraje azjatyckie, na inne kraje trzecie, żebyśmy mogli tam sprzedawać polskie produkty. Jeżeli chodzi o rynek mleka, to nie jest to duży rynek dla Polski, ale to może mieć wpływ na ogólną sytuację na europejskim rynku mleka, więc też nie można tego bagatelizować.