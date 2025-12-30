Reklama
Polscy rolnicy nie chcą umowy z krajami Mercosuru. Protesty na drogach

Rolnicy ruszają z akcją przeciwko zawarciu przez UE umowy handlowej z krajami Mercosuru. Zapowiadają protesty na drogach – od lokalnych po ekspresowe i autostrady, w 185 miejscach w całej Polsce.

Publikacja: 30.12.2025 12:17

Ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie z Mercosur, 30 bm. przed Podkarpackim Urzędem Wojewód

Ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie z Mercosur, 30 bm. przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Organizatorzy podkreślają, że nie planują utrudnień w ruchu drogowym.

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Aleksandra Ptak-Iglewska

Organizatorem akcji jest tzw. Ogólnopolski Oddolny Protest Rolników, anonimowa niezarejestrowana organizacja, która jednak protesty chce zorganizować z rozmachem – zapowiada je w 185 punktach w całej Polsce. Tyle jest pinesek na mapie Google, stworzonej przez OOPR. Akcje planowane są m.in. na autostradach, drogach ekspresowych, krajowych oraz przy kluczowych węzłach komunikacyjnych. Rolnicy albo blokują drogi, albo stoją oflagowani przy trasach. Według informacji z mediów rolniczych, protesty mają potrwać do godz. 15.

Czytaj więcej

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Handel
Umowa z Mercosurem przełożona o miesiąc. Efekt działań Francji, Włoch i Polski

– Dzisiaj akcja protestacyjna rolników na terenie całego kraju. Główne hasło „stop Mercosur”. Protest został zorganizowany przeciwko tej umowie, ale także dlatego, że widzimy nieskuteczność polskich polityków w budowaniu mniejszości blokującej przeciwko tej umowie – mówi Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników w rolce zamieszczonej na FB.

– W dniu dzisiejszym nie będziemy blokować dróg – mówi Murawiec. Rolnicy będą stali przy drogach w centralnej Polsce, na Pomorzu, w Łódzkiem i na Opolszczyźnie, na Lubelszczyźnie i na Śląsku. Murawiec zapowiada też protest 9 stycznia w Warszawie.

Czytaj więcej

Ptak-Iglewska: Rolnicy zwalczają Mercosur i narażają europejskie bezpieczeństwo
Opinie Ekonomiczne
Ptak-Iglewska: Rolnicy zwalczają Mercosur i narażają europejskie bezpieczeństwo

Co to jest Ogólnopolski Oddolny Protest Rolników?

OOPR nie jest zarejestrowanym, oficjalnym związkiem rolniczym, ale „grupą zrzeszającą niezależne, bezpartyjne komitety strajkowe z całej Polski”, informują na swoim profilu na FB. Piszą o sobie, że pokazują „prawdziwą” sytuację w rolnictwie, ale nie publikują żadnych analiz, a jedynie emocjonalne wpisy krytykujące politykę rolną czy weganizm, który nazywają ideologią.

Na profilu na FB zamieścili w poniedziałek wpis: „stanowczo nie zgadzamy się na próby narzucania narracji, że protesty rolnicze są z jednej strony rzekomo wspierane przez rząd, a z drugiej strony przedstawiane jako działania inspirowane przez rosyjskie służby”.

Czytaj więcej

Gniew rolników to skutek braku konsultacji w sprawie Zielonego Ładu
Rolnictwo
Protesty rolników nie wygasną. Winne dezinformacja i katastrofa komunikacyjna Unii

Ponieważ nie mają numeru KRS, nie ujawniają władz na swojej stronie ani źródła finansowania, jak inne stowarzyszenia. Na swoim profilu na FB podają linki do nieistniejącego profilu na LinkedIn. O działalności OOPR chętnie pisze np. Instytut Gospodarki Rolnej, należący do kontrowersyjnego przedsiębiorcy Szczepana Wójcika, organizatora poprzednich protestów rolniczych.

 

