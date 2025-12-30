Organizatorem akcji jest tzw. Ogólnopolski Oddolny Protest Rolników, anonimowa niezarejestrowana organizacja, która jednak protesty chce zorganizować z rozmachem – zapowiada je w 185 punktach w całej Polsce. Tyle jest pinesek na mapie Google, stworzonej przez OOPR. Akcje planowane są m.in. na autostradach, drogach ekspresowych, krajowych oraz przy kluczowych węzłach komunikacyjnych. Rolnicy albo blokują drogi, albo stoją oflagowani przy trasach. Według informacji z mediów rolniczych, protesty mają potrwać do godz. 15.

Reklama Reklama

– Dzisiaj akcja protestacyjna rolników na terenie całego kraju. Główne hasło „stop Mercosur”. Protest został zorganizowany przeciwko tej umowie, ale także dlatego, że widzimy nieskuteczność polskich polityków w budowaniu mniejszości blokującej przeciwko tej umowie – mówi Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników w rolce zamieszczonej na FB.

– W dniu dzisiejszym nie będziemy blokować dróg – mówi Murawiec. Rolnicy będą stali przy drogach w centralnej Polsce, na Pomorzu, w Łódzkiem i na Opolszczyźnie, na Lubelszczyźnie i na Śląsku. Murawiec zapowiada też protest 9 stycznia w Warszawie.