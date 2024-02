Protestujący rolnicy, blokujący od stycznia drogi w całej Polsce, dotarli we wtorek do Warszawy. „Marsz gwiaździsty" przyciągnął przed Sejm kilkadziesiąt tysięcy osób. Rolnicy przybyli, by zaprotestować przeciwko Zielonemu Ładowi – pakietowi unijnych regulacji dotyczących ich branży.

Czego żądają rolnicy

– Mamy trzy postulaty. Pierwszy to odejście od szkodliwych zapisów Zielonego Ładu, drugi to uszczelnienie granic Polski przed niekontrolowanym napływem produktów z krajów pozaunijnych, a trzeci to ochrona hodowli zwierząt w Polsce – mówi „Rzeczpospolitej” organizator marszu Szczepan Wójcik.

Rolnicy, z którymi rozmawialiśmy, skarżą się na takie zapisy Zielonego Ładu jak ugorowanie 4 proc. gruntów czy ograniczanie pestycydów. Producent chmielu żali się nam, że nie sprzedał jeszcze zbiorów z 2023 r., a hodowcy zwierząt krytykują import surowców rolnych z Ukrainy.

Eksperci mówią jednak, że dwie trzecie krytykowanych zapisów nie weszło jeszcze w życie. – Nie ma u nas rolników, którzy wykażą, które regulacje Zielonego Ładu ich dotknęły. Ugorowanie zostało zawieszone w ubiegłym roku. Nie ma też dziś ograniczeń stosowania pestycydów. Nawet działacze nie znają więc przepisów, przeciwko którym protestują – mówi Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, wcześniej dyrektor generalny ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej. Tłumaczy, że zboże z Ukrainy od roku trafia do Polski głównie tranzytem. – Organizatorzy protestów podcinają gałąź, na której siedzi polskie rolnictwo – dodaje. I wskazuje, że Polska eksportuje żywność za 18 mld euro rocznie i jest ryzyko, że po blokadach granic pojawią się retorsje.