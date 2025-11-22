Zdaniem naukowców za wyjątkową odporność zarodników odpowiadać może otaczająca je osłonka, pochłaniająca promieniowanie UV i zapobiegająca uszkodzeniom. Cecha ta to natomiast prawdopodobnie adaptacja ewolucyjna, która 500 milionów lat temu umożliwiła mchom przejście z roślin wodnych do lądowych i przetrwanie kilku masowych wymierań od tego czasu.

Naukowcy wysłali mech w kosmos: Jakie były wyniki eksperymentu?

W marcu 2022 roku setki sporofitów mchu zostały przez naukowców wysłanych na pokładzie statku kosmicznego Cygnus NG-17 na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Już na miejscu astronauci przymocowali próbki sporofitów do zewnętrznej części ISS, na której pozostały przez 283 dni. Były w tym czasie narażone na surowe warunki panujące w kosmosie.

W styczniu 2023 roku mech powrócił na Ziemię na pokładzie statku kosmicznego w ramach misji SpaceX CRS-16. Następnie trafił do laboratorium w celu przeprowadzenia badań.

Po zbadaniu mchu naukowcy odkryli, że ponad 80 proc. jego zarodników, które spędziły dziewięć miesięcy w kosmosie, przetrwało. Spośród nich natomiast niemal 90 proc. było w stanie wykiełkować w laboratorium na Ziemi.

Dodatkowo naukowcy spróbowali określić, jak długo zarodniki mchu mogłyby przetrwać w kosmosie. W tym celu wykorzystali dane zebrane przed i po wyprawie do stworzenia modelu matematycznego. Na tej podstawie określili, że zarodniki w osłonkach mogły prawdopodobnie przetrwać w warunkach kosmicznych nawet 5600 dni, czyli około 15 lat. Jednocześnie podkreślili, że to tylko przybliżony szacunek, ponieważ do bardziej realistycznych prognoz potrzebny jest większy zbiór danych.