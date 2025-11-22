Aktualizacja: 22.11.2025 15:36 Publikacja: 22.11.2025 15:00
Naukowcy w ramach eksperymentu wysłali zarodniki mchu na Międzynarodową Stację Kosmiczną / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Bluee / Adobe Stock
Badaniami, których wyniki opublikowano 20 listopada w czasopiśmie „iScience”, kierował Tomomichi Fujita z Uniwersytetu Hokkaido.
Naukowcy w wyniku eksperymentu chcieli sprawdzić, czy mech może przetrwać długotrwałe narażenie na próżnię kosmiczną. Mech to roślina znana z tego, że jest zdolna do rozwoju w najbardziej ekstremalnych środowiskach na Ziemi, w tym nawet na szczytach Himalajów czy na antarktycznej tundrze.
Zanim zarodniki mchu wysłane zostały w kosmos, zespół Fujity w laboratorium na Ziemi zbadał zachowanie mchu Physcomitrium patens w symulowanych warunkach kosmicznych. Roślina poddana została działaniu wysokiego poziomu promieniowania UV, ekstremalnie wysokich i niskich temperatur oraz warunków próżni.
W wyniku badań okazało się, że największe szanse na przetrwanie w kosmosie mają sporofity, czyli otoczone osłonką zarodniki pełniące funkcję struktur rozrodczych. Wydawały się one być najbardziej odporne na wysokie poziomy promieniowania UV, które okazało się najtrudniejszym do przetrwania czynnikiem.
Zdaniem naukowców za wyjątkową odporność zarodników odpowiadać może otaczająca je osłonka, pochłaniająca promieniowanie UV i zapobiegająca uszkodzeniom. Cecha ta to natomiast prawdopodobnie adaptacja ewolucyjna, która 500 milionów lat temu umożliwiła mchom przejście z roślin wodnych do lądowych i przetrwanie kilku masowych wymierań od tego czasu.
Czytaj więcej
Badania naukowców z Uniwersytetu Yonsei sugerują, że wbrew temu, co dotychczas myśleliśmy, wszech...
W marcu 2022 roku setki sporofitów mchu zostały przez naukowców wysłanych na pokładzie statku kosmicznego Cygnus NG-17 na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Już na miejscu astronauci przymocowali próbki sporofitów do zewnętrznej części ISS, na której pozostały przez 283 dni. Były w tym czasie narażone na surowe warunki panujące w kosmosie.
W styczniu 2023 roku mech powrócił na Ziemię na pokładzie statku kosmicznego w ramach misji SpaceX CRS-16. Następnie trafił do laboratorium w celu przeprowadzenia badań.
Po zbadaniu mchu naukowcy odkryli, że ponad 80 proc. jego zarodników, które spędziły dziewięć miesięcy w kosmosie, przetrwało. Spośród nich natomiast niemal 90 proc. było w stanie wykiełkować w laboratorium na Ziemi.
Dodatkowo naukowcy spróbowali określić, jak długo zarodniki mchu mogłyby przetrwać w kosmosie. W tym celu wykorzystali dane zebrane przed i po wyprawie do stworzenia modelu matematycznego. Na tej podstawie określili, że zarodniki w osłonkach mogły prawdopodobnie przetrwać w warunkach kosmicznych nawet 5600 dni, czyli około 15 lat. Jednocześnie podkreślili, że to tylko przybliżony szacunek, ponieważ do bardziej realistycznych prognoz potrzebny jest większy zbiór danych.
Czytaj więcej
Google planuje umieścić centra danych sztucznej inteligencji w kosmosie, a do ich zasilania chce...
Wyniki eksperymentu, zdaniem naukowców, stanowią pierwszy dowód na to, że wczesna roślina lądowa jest w stanie przetrwać długotrwałe narażenie na działanie czynników atmosferycznych panujących w kosmosie.
– Większość organizmów żywych, w tym ludzie, nie jest w stanie przetrwać nawet przez krótki czas w próżni kosmicznej. Jednak zarodniki mchu zachowały swoją żywotność po dziewięciu miesiącach bezpośredniej ekspozycji. Stanowi to uderzający dowód na to, że życie, które ewoluowało na Ziemi, posiada na poziomie komórkowym wewnętrzne mechanizmy pozwalające mu przetrwać w warunkach kosmicznych – powiedział Tomomichi Fujita cytowany przez serwis EurekAlert!.
Naukowcy mają nadzieję, że wyniki ich eksperymentu ułatwią w przyszłości eksplorację kosmosu.
– Mamy nadzieję, że ostatecznie nasze badania otworzą nowe możliwości w zakresie tworzenia ekosystemów w środowiskach pozaziemskich, takich jak Księżyc i Mars. Mam nadzieję, że nasze badania nad mchem będą punktem wyjścia dla dalszych badań – przyznał Fujita.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Badaniami, których wyniki opublikowano 20 listopada w czasopiśmie „iScience”, kierował Tomomichi Fujita z Uniwersytetu Hokkaido.
Zespół japońskich naukowców opublikował wyniki badania superburzy geomagnetycznej z 2024 r. Dane z satelity Aras...
Badania naukowców z Uniwersytetu Yonsei sugerują, że wbrew temu, co dotychczas myśleliśmy, wszechświat nie rozsz...
Już w środę 5 listopada będzie można obserwować superpełnię Księżyca. Nocne niebo rozświetli Księżyc Bobrów. Będ...
Naukowcy odkryli w Wielkim Obłoku Magellana składniki reakcji chemicznych istotne dla powstawania życia. Dowodzi...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
W centrum Drogi Mlecznej obserwowany jest nadmiar promieniowania gamma, który może wynikać z anihilacji ciemnej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas