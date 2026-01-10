Wielkie rozczarowanie na księżycu Jowisza? Nowe badania podważają stare teorie

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze wyniki badań dotyczące możliwości istnienia życia na Europie?

Dlaczego Europa była wcześniej uznawana za obiecujące miejsce do poszukiwań życia pozaziemskiego?

Jakie znaczenie mają przyszłe misje kosmiczne, takie jak Europa Clipper, dla dalszego poznania Europy?

Wyniki badań opublikowano 6 stycznia w czasopiśmie naukowym „Nature Communications”, a ich głównym autorem jest planetolog Paul Byrne z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis.

Europa, księżyc Jowisza: Czy istnieje na niej życie?

Europa jest czwartym pod względem wielkości księżycem Jowisza z niemal stu oficjalnie uznanych. Jest nieco mniejsza od naszego Księżyca – ma średnicę ok. 3100 km, co stanowi jedną czwartą średnicy Ziemi. Według szacunków, jest pokryta lodową skorupą o grubości 15-25 km, pod którą – do głębokości nawet 100 km – znajduje się ocean słonej wody.

To właśnie jego obecność sprawia, że naukowcy od dawna zastanawiają się, czy w oceanie tym mogą panować warunki odpowiednie dla życia. Z tego też powodu Europa od dziesięcioleci znajduje się na krótkiej liście miejsc w naszym Układzie Słonecznym postrzeganych jako obiecujące w poszukiwaniu życia poza Ziemią.

Naukowcy ocenili potencjał dna oceanicznego Europy

Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis miały na celu ocenę potencjału dna oceanicznego Europy pod względem aktywności tektonicznej i wulkanicznej. Aktywność ta na Ziemi ułatwia interakcje między skałami a wodą morską, generując niezbędne dla życia składniki odżywcze i energię chemiczną.