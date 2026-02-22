Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe podejście do szczepionek przetestowali badacze ze Stanford Medicine i ich współpracownicy?

Czym nowa szczepionka różni się od tradycyjnych metod pobudzania układu odpornościowego?

Jakie wyniki uzyskano podczas testów szczepionki na myszach?

Szczepionka została opracowana przez naukowców ze Stanford Medicine (którego częścią jest Stanford School of Medicine) oraz ich współpracowników z innych amerykańskich uczelni (Emory University School of Medicine, University of North Carolina w Chapel Hill, Utah State University i University of Arizona). Wyniki badań zostały opublikowane w „Science”, w artykule „Mucosal vaccination in mice provides protection from diverse respiratory threats”.

O sukcesie swoich badaczy pisze Centrum Informacyjne Stanford Medicine. „W dziedzinie postępu medycyny uniwersalna szczepionka, która może chronić przed każdym patogenem, od dawna jest Świętym Graalem — i jest równie nieuchwytna (...). Jednak naukowcy i współpracownicy ze Stanford Medicine poczynili w tym dążeniu zdumiewający krok naprzód, zaskakując nawet samych siebie. W nowym badaniu na myszach opracowali uniwersalną formułę szczepionki, która chroni przed szeroką gamą wirusów układu oddechowego, bakterii, a nawet alergenów. Szczepionka podawana jest donosowo – na przykład w formie aerozolu do nosa – i zapewnia szeroką ochronę płuc przez kilka miesięcy” – czytamy. Na jakiej zasadzie działa nowa szczepionka?

Nowa szczepionka nie próbuje naśladować patogenów

W tej chwili szczepionki opierają się na mechanizmie tzw. swoistości antygenowej. Zawarte w nich cząsteczki naśladują charakterystyczny składnik patogenu – na przykład białko kolca (spike protein), które znajduje się na powierzchni cząsteczek wirusa SARS-CoV-2 – aby przygotować układ odpornościowy do rozpoznania i szybkiej reakcji na rzeczywisty patogen. – To był paradygmat wakcynologii przez ostatnie 230 lat – mówi dr Bali Pulendran, jeden z autorów badania. Ten mechanizm traci skuteczność kiedy na przykład dany patogen zaczyna mutować (dlatego zalecane jest podawanie dawek przypominających szczepionki przeciw COVID-19 czy grypie) lub gdy pojawia się nowy.